Матч «Спартак» – ЦСКА посетили 24 679 зрителей – лучший результат на «Открытие Банк Арене» в 2023 году

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Футбол

Матч «Спартак» – ЦСКА посетили 24 679 зрителей.

Это лучший результат на «Открытие Банк Арене» в 2023 году.

На игре с «Локомотивом» было 10 185 болельщиков, на «Урале» – 4 281, на «Факеле» – 5 002, на «Урале» – 9 595, на «Ахмате» – 5 849, на «Динамо» – 8985, на «Краснодаре» – 6083 и на «Ростове» – 10 568. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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35 комментариев

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EliseyS
25000 смотрела на бенефис Карасика
+27
-5
+22
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Алексей Сигаев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Это вам не на газпром арену бюджетников по разнарядке собирать.
+28
-16
+12
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Ебздрогыч
И тем не менее - к черту фанайди!
+18
-7
+11
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swvk5xw7zr
Ответ ТрактоПоктер
Как там по московской методичке .... А. Нагнали бюджетников
Ну, по крайней мере не слышал о том, чтобы даром на Спартак билеты раздавали)
А вот о раздаче билетов на зенит не только слышал, но и сам получал
+9
-4
+5
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Goldstream
Cобрали полстадиона на главный домашний матч в году.
А что случилось?
+7
-4
+3
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GullitRuud
Ответ Goldstream
Cобрали полстадиона на главный домашний матч в году. А что случилось?
Ничего . Хороший матч , хорошая погода и хорошая посещаемость .Всё хорошо .
+4
-1
+3
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ДжангоБум
Ответ rigobersong
Просто до людей стало доходить, что оформить фан айди для большинства, это 10ти минутное дело:)
Ты реально думаешь, что проблема связана со временем оформления?
+6
-3
+3
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portvein-psih
И шо - все с фан-айди???
+2
0
+2
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Юрий Тюмин
Ответ Direct free kick
Всех с победой главного клуба России!
Главный от судей
+3
-1
+2
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Slava=Spartak
Теперь понятно что значит поддержка на трибунах...
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hulk&boloto
Кто-то был на матче, интершум?
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hulk&boloto
Ответ Slava=Spartak
Теперь понятно что значит поддержка на трибунах...
Интершум?
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hulk&boloto
Ответ Сергей Молодых
Ну здесь другой случай, половина болельщиков это армейцы, матч то по сути дома.
Ну да, ну да...
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GullitRuud
Ответ Trenik1216
Кто может объяснить, что плохого в карте болельщика? Я ходила на футбол считанные разы до этого, а теперь сын стал заниматься, стали ходить постоянно, но уже было фан ай ди, сделали и всё
Хулиганам обломали малину , писакам нужны скандалы и получился такой симбиоз первых и вторых стали гнать волну .))
+2
-2
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Rundatgame
Ответ Алексей Сигаев
Это вам не на газпром арену бюджетников по разнарядке собирать.
Да уж, потуги по сгону на открывашку школьников и детдомовцев не помогли даже 25 тысяч собрать на матче "самого популярного" против "самого принципиального".
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Вальдемар Мельников
Ответ ТрактоПоктер
Как там по московской методичке .... А. Нагнали бюджетников
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hulk&boloto
Ответ EliseyS
25000 смотрела на бенефис Карасика
Причем здесь это, обычно под 60...
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Сергей Молодых
Ну здесь другой случай, половина болельщиков это армейцы, матч то по сути дома.
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Юрий Тюмин
Заболотного надо было менять на 70 минуте весь сдох от бега..два момента запорол пешком шол
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Trenik1216
Кто может объяснить, что плохого в карте болельщика? Я ходила на футбол считанные разы до этого, а теперь сын стал заниматься, стали ходить постоянно, но уже было фан ай ди, сделали и всё
+4
-4
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PornHub
Карась беспонтовый
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