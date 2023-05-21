Матч «Спартак» – ЦСКА посетили 24 679 зрителей – лучший результат на «Открытие Банк Арене» в 2023 году

Матч «Спартак» – ЦСКА посетили 24 679 зрителей.

Это лучший результат на « » в 2023 году.

На игре с «Локомотивом» было 10 185 болельщиков, на «Урале» – 4 281, на «Факеле» – 5 002, на «Урале» – 9 595, на «Ахмате» – 5 849, на «Динамо» – 8985, на «Краснодаре» – 6083 и на «Ростове» – 10 568.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!