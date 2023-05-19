«Спартак» сыграет с ЦСКА в форме со специальными номерами. Они выполнены из перфомансов болельщиков

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики фото игровая форма Футбол

«Спартак» подготовил специальную форму для матча против ЦСКА.

«Спартак» и ЦСКА сыграют в предстоящем туре Мир РПЛ.

«На матч с ЦСКА мы выйдем в специальных футболках!

Номера на них выполнены из фотографий топовых перфомансов красно-белых болельщиков на домашнем стадионе», – сообщается в телеграм-канале красно-белых.

Фото: телеграм-канал «Спартака»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

36 комментариев

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Дмитрий Бервинов
Да уж, таких перфомансов еще долго не будет
+85
-4
+81
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Filipp Gorski
Прикольная задумка
Удачи 👍
+64
-1
+63
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.ru
ну и времена настали... теперь топовые перформансы только на спинах игроков и разглядывать
+56
-4
+52
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Ярик01
Дань памяти болельщикам
+41
0
+41
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Doubler
Ответ Ярик01
Дань памяти болельщикам
Сначала подумал, что формулировка дурацкая, но потом понял, что она очень точная)
+23
0
+23
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Иван Новиков
Кто-то вспоминает про своих болельщиков, а кто-то ставит сцену.
+19
-9
+10
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Eugene88
А могли бы сцену на фанатке построить
+11
-4
+7
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Газонокосильщик Хави
Молодцы. Нравятся вам перформансы от фанатов. Как там? Собирались клубы, чтобы подать заявку на отмену фан айди? Или сглотнули р дальше будь как будет
+7
-2
+5
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Владимир Молявин
Хорошая идея. Здорово смотрится.
+5
-3
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Billy Jean
Будет видно только на белой форме. СМ в белом завтра?
+1
0
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Геннадий
Ответ Billy Jean
Будет видно только на белой форме. СМ в белом завтра?
Послезавтра
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LifeSpartak
Класс!
+3
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Ответ ivannumber1
Помню как еще не так давно Ливерпуль гостил на Открытии. Помню, как у мерсисайдцев!!! Карл!!! У которых 70-ти тысячный Энфилд поёт Янву, как у них челюсти отвисли глядя на перфоманс болельщиков Спартака при выходе на поле. А у Хендерсона глаза были по 25-рублей от происходящего. Это о многом говорит. Таких перфомансов вообще мало кто в мире делает.
Энфилд чуть больше полтинника
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Alamarrr
Ответ angry horse
А под каким номером будет перфоманс с Тихоновым?😁
Ооо, это был трээш. Но нечего было лезть на фанатку и что-то кричать. После этого он стал законной целью😂
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Артём Малаян
Ответ Ярик01
Дань памяти болельщикам
Буду откровенен, сквозанула мысль пойти оформить фанайди, но увидел твой комментарий и понял, что не хочу, чтобы мой младший сын первый раз на футболе .... не то пальто :-(
+1
-1
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Carlos
Ништяк сделали 💪
Всегда выходите в таких 🔥⚽🔵🔴
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Olympo
Вместо щитков колонки с кричалками
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Ильдар Фарукшин
ЛЕПОТА
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Тимур Зимнуров
Оригинально!
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ivannumber1
Помню как еще не так давно Ливерпуль гостил на Открытии.

Помню, как у мерсисайдцев!!! Карл!!! У которых 70-ти тысячный Энфилд поёт Янву, как у них челюсти отвисли глядя на перфоманс болельщиков Спартака при выходе на поле. А у Хендерсона глаза были по 25-рублей от происходящего.

Это о многом говорит. Таких перфомансов вообще мало кто в мире делает.
+1
-1
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Олимпионик
РФС спросили?
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Сергей К
Я так понял на поле выйдут Дуарте, Классен, Мозес и Бальде...
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Abid_88
Были времена..
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Alamarrr
Хорошая идея. А где остальные цифры?😁
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