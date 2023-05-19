«Спартак» сыграет с ЦСКА в форме со специальными номерами. Они выполнены из перфомансов болельщиков

«Спартак» подготовил специальную форму для матча против ЦСКА.

«Спартак» и ЦСКА сыграют в предстоящем туре Мир .

«На матч с мы выйдем в специальных футболках!

Номера на них выполнены из фотографий топовых перфомансов красно-белых болельщиков на домашнем стадионе», – сообщается в телеграм-канале красно-белых.

Фото: телеграм-канал «Спартака»

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