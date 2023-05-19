«Спартак» сыграет с ЦСКА в форме со специальными номерами. Они выполнены из перфомансов болельщиков
«Спартак» подготовил специальную форму для матча против ЦСКА.
«Спартак» и ЦСКА сыграют в предстоящем туре Мир РПЛ.
«На матч с ЦСКА мы выйдем в специальных футболках!
Номера на них выполнены из фотографий топовых перфомансов красно-белых болельщиков на домашнем стадионе», – сообщается в телеграм-канале красно-белых.
Фото: телеграм-канал «Спартака»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Удачи 👍
Всегда выходите в таких 🔥⚽🔵🔴
Помню, как у мерсисайдцев!!! Карл!!! У которых 70-ти тысячный Энфилд поёт Янву, как у них челюсти отвисли глядя на перфоманс болельщиков Спартака при выходе на поле. А у Хендерсона глаза были по 25-рублей от происходящего.
Это о многом говорит. Таких перфомансов вообще мало кто в мире делает.