«У «Спартака» самая большая фанбаза в новейшей истории России. Играем за родные красно-белые цвета». Прудников о «Народной Команде»

Александр Прудников рассказал о поддержке фанатов «Народной Команды» на матчах Медиалиги.

– Саш, каково тебе, воспитаннику «Спартака», поигравшему в , вернуться в родные пенаты и видеть на трибуне такую невероятную поддержку фанатов?

– Спартаковские болельщики всегда были самые лучшие. Самая большая армия. В новейшей истории России у «Спартака» была самая большая фанбаза. Это всегда чувствовалось и ощущалось. Поэтому вспомнить и ощутить сейчас это вновь – это кайф.

Недавно смотрел матч РПЛ, где на трибунах было около 200 болельщиков, а мы играем, грубо говоря, в удовольствие, за родные красно-белые цвета. И мне очень приятно видеть внушительное количество фанатов на наших матчах в рамках Медиалиги.

И этот фактор немаловажен в наших победах. Я вижу наших фанов и думаю, что такого единства, такой атмосферы, как у наших болельщиков, нет ни одного клуба Медиалиги. Даже у тех, что уже существуют 2-3 года и становились чемпионами, – сказал нападающий красно-белых.

«Народная Команда» – клуб болельщиков « », дебютировавший в в третьем сезоне.

На пути к большой истории. «Народная Команда» и ее первые матчи в Медиалиге