«У «Спартака» самая большая фанбаза в новейшей истории России. Играем за родные красно-белые цвета». Прудников о «Народной Команде»

Теги Спартак Александр Прудников премьер-лига Россия болельщики Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Александр Прудников рассказал о поддержке фанатов «Народной Команды» на матчах Медиалиги.

– Саш, каково тебе, воспитаннику «Спартака», поигравшему в РПЛ, вернуться в родные пенаты и видеть на трибуне такую невероятную поддержку фанатов?

– Спартаковские болельщики всегда были самые лучшие. Самая большая армия. В новейшей истории России у «Спартака» была самая большая фанбаза. Это всегда чувствовалось и ощущалось. Поэтому вспомнить и ощутить сейчас это вновь – это кайф.

Недавно смотрел матч РПЛ, где на трибунах было около 200 болельщиков, а мы играем, грубо говоря, в удовольствие, за родные красно-белые цвета. И мне очень приятно видеть внушительное количество фанатов на наших матчах в рамках Медиалиги.

И этот фактор немаловажен в наших победах. Я вижу наших фанов и думаю, что такого единства, такой атмосферы, как у наших болельщиков, нет ни одного клуба Медиалиги. Даже у тех, что уже существуют 2-3 года и становились чемпионами, – сказал нападающий красно-белых.

«Народная Команда» – клуб болельщиков «Спартака», дебютировавший в Winline Медиалиге в третьем сезоне.

На пути к большой истории. «Народная Команда» и ее первые матчи в Медиалиге

10 комментариев

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Owen_the_Simple
"Народная команда" звучит как линейка продуктов для "Пятёрочки".
+27
-10
+17
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MrEkolog
Не знаю, как сейчас, но когда Кубань играла в РПЛ могу сказать. По количеству выездных - 1 место всегда Спартак, потом Зенит, потом ЦСКА. По слаженности всё наоборот - ЦСКА, Зенит, Спартак.
+3
0
+3
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Sodad
Ответ Owen_the_Simple
"Народная команда" звучит как линейка продуктов для "Пятёрочки".
А сине-бело-голубые, как новое направление ЛГБТ
+3
-1
+2
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Александр Баскаков
Сам не похвалишь никто не похвалит 😂😂😂 это лет 20 назад может быть и было ))
+4
-3
+1
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Владимир Молявин
С этим трудно поспорить.
+2
-2
0
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angry horse
Ответ Owen_the_Simple
"Народная команда" звучит как линейка продуктов для "Пятёрочки".
красно-белая цена😁
+1
-1
0
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