Директор «Байера» Рольфес о вылете от «Ромы»: «Каждые несколько секунд кто-то падал, судья дал себя одурачить. Каждый фанат, что был здесь, желает «Севилье» удачи в финале»

Теги Байер Симон Рольфес Рома Жозе Моуринью бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА судьи Славко Винчич Футбол

Симон Рольфес недоволен стилем игры «Ромы» под руководством Жозе Моуринью.

В полуфинале Лиги Европы «Рома» обыграла «Байер» по сумме двух матчей (1:0, 0:0) и вышла в финал, где сыграет с «Севильей».

«Судья позволил себя одурачить. Каждые несколько секунд кто-то падал на газон.

Каждый болельщик, который был здесь, желает «Севилье» всего наилучшего в финале. Жаль, что этот путь привел к успеху», – сказал директор «Байера».

Главным арбитром матча был Славко Винчич.

«Рома» уступила 1:23 по ударам и ни разу не пробила в створ «Байера», xG римлян – 0,03

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

61 комментарий

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Иван Левин
Если байер не может забить Роме за 180 минут, кому нужно предъявлять претензии?
+70
-15
+55
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Алексей Власов
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Да не бомбит у меня
+50
-17
+33
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<~Inter~>
Ответ Вратарь Бага
если Севилья вышла в финал, значит заберёт очередной трофей.
Моур тоже ни разу не проигрывал финалы еврокубков
+32
-5
+27
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Михо
Падения и симуляции Ромы начиная с 1 минуты действительно сильно утомляли
+28
-8
+20
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dmitry_demidov
Ответ Marduhai
C первых минут Байер в открытую рубил и рубил игроков Ромы.. Причем рубили и те у кого были желтые, но судья явно не хотел их удалять. Защита Ромы просто восхитила;-выстроили просто глухую стенку, кроме удара с острого угла в перекладину у немцев ничего не было Патрисио надобыло лишь не ошибиться на выходах. Особо надо отметить строгость и четкость отбора римлян - никаких подножек, спорных подкатов, а в своей штрафной руки всегда за спиной.
На самом деле, в этом феномен Жозе и состоит. Можно легко выстроить отличную оборонительную линию с футболистами типа Стоунза, Диаша, Кьеллини, Барцальи и Бонуччи, но у Жозе-то кроме Смоллинга, вся линия защитны - пожарники. Манчини при Фонсеке привозил за сезон несколько мячей стабильно, постоянно ловил жёлтые, как и Ибаньес, постоянно проваливался. На воротах у Жозе стоит человек, который как Де Хеа, только вообще без хороших матчей, где он тащит. Для Кристанте сезон будет провальным, если он хотя бы пару автоголов не забьёт. Ну это ведь реально цирк на выезде, когда все эти люди собираются в одну оборонительную линию и Жозе с ними умудряется как-то отыгрывать на ноль, просто феномен.
+25
-5
+20
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OldRedWhite
Ответ Алексей Власов
Да не бомбит у меня
Если есть на свете человек , который млеет от Ромы Моуриньо , то 100 % он мазохист !
+24
-5
+19
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Вратарь Бага
Ответ <~Inter~>
Моур тоже ни разу не проигрывал финалы еврокубков
тогда будет ничья)
+18
0
+18
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Marduhai
C первых минут Байер в открытую рубил и рубил игроков Ромы.. Причем рубили и те у кого были желтые, но судья явно не хотел их удалять. Защита Ромы просто восхитила;-выстроили просто глухую стенку, кроме удара с острого угла в перекладину у немцев ничего не было Патрисио надобыло лишь не ошибиться на выходах. Особо надо отметить строгость и четкость отбора римлян - никаких подножек, спорных подкатов, а в своей штрафной руки всегда за спиной.
+17
-6
+11
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OldRedWhite
Ответ dmitry_demidov
Чел, ты не поверишь, но даже у катеначчо есть миллионы поклонников.
Верю Вам , чел !
Больше скажу мазохистов в мире вообще десятки миллионов , а садистов и того больше )))
P.S. Как сказал один умный человек :
‘’ Тогда смиритесь с тем, что в футболе можно играть как в атаку, так и в оборону. Шейхи совсем разбаловали народ, приучили к тому, что футбол должен быть зрелищным с большим количеством голов, но нет, не должен. Футбол - это игра на результат, кто побеждает - тот и делает всё правильно. Как говорил классик, ваши ожидания - это ваши проблемы. ‘’
Дмитрий Демидов , вроде бы его звать .
+9
0
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dmitry_demidov
Ответ OldRedWhite
Если есть на свете человек , который млеет от Ромы Моуриньо , то 100 % он мазохист !
Чел, ты не поверишь, но даже у катеначчо есть миллионы поклонников.
+13
-4
+9
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Ashan Sorokin
Ответ Dmitriy Perepelitsa
Игру забудут, запомнят результат.. вспомни Интер Жозе против Барселоны
Все помнят этот великий матч ,судья сильно подсобил тогда купившись на лучшую симуляцию в истории футбола от Бускетса это был стиль Барсы Пепа ,симулировать и провоцировать но у Интера был характер и он его показал
+12
-3
+9
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gPk
Ответ treeeurotrophy
Каждые 10 секунд игроки Байера бежали к судье и истерили перед ним. Позорище. Еще и судья добавил им 10 минут чтобы отыграться, это вообще смешно. В первом матче проиграли в равной игре, а щас что-то требовать стали.
Вот и защитники тотального антифутбола подьехали;))) И они после такого ещё пишут про позор. Смех
+10
-4
+6
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Edo Milanian
Аспирин ему бы не помешал
+8
-2
+6
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treeeurotrophy
Каждые 10 секунд игроки Байера бежали к судье и истерили перед ним. Позорище. Еще и судья добавил им 10 минут чтобы отыграться, это вообще смешно.

В первом матче проиграли в равной игре, а щас что-то требовать стали.
+13
-7
+6
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gPk
Ответ Dmitriy Perepelitsa
Игру забудут, запомнят результат.. вспомни Интер Жозе против Барселоны
Именно поэтому команды Моуриньо никто не вспоминает в отличие от Барселоны Пепа , Баварию Юпа и Флика
+18
-13
+5
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John Johnson
Жаль, что не Севилья - Байер. Это было бы шоу 🔥 А так будем смотреть взлом автобуса
+10
-6
+4
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Вратарь Бага
если Севилья вышла в финал, значит заберёт очередной трофей.
+11
-8
+3
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Dmitriy Perepelitsa
Ответ gPk
Именно поэтому команды Моуриньо никто не вспоминает в отличие от Барселоны Пепа , Баварию Юпа и Флика
Не знаю чего Вы так взъелись на Маура.. ему пока единственному, никому ничего доказывать не нужно. Да футбол не яркий, но результат то есть. Всегда интересно было, поставь Пепа при всем моем уважении к нему, в ту же Рому с такими игроками и таким бюджетом, играла бы Рома красивей, играла, а вот насчет результата даже не знаю. Вот Папка Карло уходил к ирискам, что то я прям не заметил красивейшего футбола и тем более результата… Пеп в Германии особо не стрельнул.. в плане результата Маур вещи делает
+4
-1
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<~Inter~>
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Что значит , не предложил? Минимум на 2 гола наиграли, о чем говорит вся статистика.
Дальними ударами набили Xg, но не более того
+4
-1
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yrok77
Ответ Dmitriy Perepelitsa
Игру забудут, запомнят результат.. вспомни Интер Жозе против Барселоны
что Рома при Моуринью играла в автобус я запомню на всю жизнь
+3
0
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Очки Дани Алвеса
И таких побеждать надо уметь. Будь там не иранское чудо, а нормальный форвард, Байер бы забил двушку точно.
+3
0
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Vamosalaplaya
Симон Рольфес лучше бы вспомнил, как одурачил судью в матче с Хоффенхаймом. Таких голов-фантомов я больше не видел. Для меня Рольфес = жулик
+2
0
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<~Inter~>
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
При этом не помню чтобы немецкие клубы так когда-то играли, так что переводить стрелки и говорить по типу "вы бы делали также ,если бы вели" считаю бредом
Байер всё равно по игре ничего интересного не предложил за 2 матча
+5
-3
+2
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treeeurotrophy
Ответ OldRedWhite
Манера игры Ромы Моуриньо давно превратилась в мем или стала притчей во языках - как Вам больше нравится . По поводу перечисленных Вами матчей - они не более , чем приятные исключения : И на старуху бывает проруха . И наконец : Зачем я Вам объясняю то о чем Вы знаете лучше меня , если болеете за Рому ? )))
В то-то и суть что ты повелся на желтуху. Ваш образ жизни это смотреть дом2, слушать попсу и киселева. То есть то что вам говорят и показывают. А то что в реальности - вас не интересует.

Вот например возьмем этого человека в новости и опровергнем его, потому что у меня своя голова на плечах есть

34:30 Симуляция Азмуна
36:35 нырок Азмуна
37:00 Симуляция Паласиос
43:45 Нырок Инкапье
52:30 Имитация падения Паласиоса, чтобы судья остановил игру и свистнул
62:21 Имитация падения Паласиоса, чтобы судья остановил игру и свистнул
79:04 Нырок Та
92:36 Грубое нарушение, нет второй желтой и удаления Диаби

Это еще не говоря про то как они игроков ромы ломали весь матч. И что Рома на самом деле не падал каждые 5 секунд и даже каждые 10 минут... Но вы ешьте-ешьте... кушай, мальчик. Кушай.
+2
0
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Dmitriy Perepelitsa
Ответ Михо
Падения и симуляции Ромы начиная с 1 минуты действительно сильно утомляли
Игру забудут, запомнят результат.. вспомни Интер Жозе против Барселоны
+7
-5
+2
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