Директор «Байера» Рольфес о вылете от «Ромы»: «Каждые несколько секунд кто-то падал, судья дал себя одурачить. Каждый фанат, что был здесь, желает «Севилье» удачи в финале»
Симон Рольфес недоволен стилем игры «Ромы» под руководством Жозе Моуринью.
В полуфинале Лиги Европы «Рома» обыграла «Байер» по сумме двух матчей (1:0, 0:0) и вышла в финал, где сыграет с «Севильей».
«Судья позволил себя одурачить. Каждые несколько секунд кто-то падал на газон.
Каждый болельщик, который был здесь, желает «Севилье» всего наилучшего в финале. Жаль, что этот путь привел к успеху», – сказал директор «Байера».
Главным арбитром матча был Славко Винчич.
«Рома» уступила 1:23 по ударам и ни разу не пробила в створ «Байера», xG римлян – 0,03
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Больше скажу мазохистов в мире вообще десятки миллионов , а садистов и того больше )))
P.S. Как сказал один умный человек :
‘’ Тогда смиритесь с тем, что в футболе можно играть как в атаку, так и в оборону. Шейхи совсем разбаловали народ, приучили к тому, что футбол должен быть зрелищным с большим количеством голов, но нет, не должен. Футбол - это игра на результат, кто побеждает - тот и делает всё правильно. Как говорил классик, ваши ожидания - это ваши проблемы. ‘’
Дмитрий Демидов , вроде бы его звать .
В первом матче проиграли в равной игре, а щас что-то требовать стали.
Вот например возьмем этого человека в новости и опровергнем его, потому что у меня своя голова на плечах есть
34:30 Симуляция Азмуна
36:35 нырок Азмуна
37:00 Симуляция Паласиос
43:45 Нырок Инкапье
52:30 Имитация падения Паласиоса, чтобы судья остановил игру и свистнул
62:21 Имитация падения Паласиоса, чтобы судья остановил игру и свистнул
79:04 Нырок Та
92:36 Грубое нарушение, нет второй желтой и удаления Диаби
Это еще не говоря про то как они игроков ромы ломали весь матч. И что Рома на самом деле не падал каждые 5 секунд и даже каждые 10 минут... Но вы ешьте-ешьте... кушай, мальчик. Кушай.