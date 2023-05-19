Директор «Байера» Рольфес о вылете от «Ромы»: «Каждые несколько секунд кто-то падал, судья дал себя одурачить. Каждый фанат, что был здесь, желает «Севилье» удачи в финале»

Симон Рольфес недоволен стилем игры «Ромы» под руководством Жозе Моуринью.

В полуфинале « » обыграла « » по сумме двух матчей (1:0, 0:0) и вышла в финал, где сыграет с «Севильей».

«Судья позволил себя одурачить. Каждые несколько секунд кто-то падал на газон.

Каждый болельщик, который был здесь, желает «Севилье» всего наилучшего в финале. Жаль, что этот путь привел к успеху», – сказал директор «Байера».

Главным арбитром матча был Славко Винчич.

«Рома» уступила 1:23 по ударам и ни разу не пробила в створ «Байера», xG римлян – 0,03

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