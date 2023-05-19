«Рома» за 2 года при Моуринью вышла в 2 еврокубковых финала. Столько же было за предыдущие 94 года истории клуба

Жозе Моуринью второй год подряд выводит «Рому» в финал еврокубка.

В этом сезоне римляне вышли в финал Лиги Европы, а год назад дошли до решающего матча Лиги конференций.

За два года при португальском тренере «волки» вышли в финал еврокубков столько же раз, сколько за 94 года предыдущих года существования клуба. В 1984 году « » играла в финале Кубка европейских чемпионов (нынешняя Лига чемпионов), а 1991 году – в финале Кубка УЕФА (нынешняя ).

Отметим, что в этой статистике не учитывается победа в Кубке Ярмарок в 1961 году, так как УЕФА не признает этот турнир официальным.

1-23 по ударам и 0,03 xG: так Моуринью вышел в финал Лиги Европы 🤯

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