«Рома» за 2 года при Моуринью вышла в 2 еврокубковых финала. Столько же было за предыдущие 94 года истории клуба

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью второй год подряд выводит «Рому» в финал еврокубка.

В этом сезоне римляне вышли в финал Лиги Европы, а год назад дошли до решающего матча Лиги конференций.

За два года при португальском тренере «волки» вышли в финал еврокубков столько же раз, сколько за 94 года предыдущих года существования клуба. В 1984 году «Рома» играла в финале Кубка европейских чемпионов (нынешняя Лига чемпионов), а 1991 году – в финале Кубка УЕФА (нынешняя Лига Европы).

Отметим, что в этой статистике не учитывается победа в Кубке Ярмарок в 1961 году, так как УЕФА не признает этот турнир официальным.

1-23 по ударам и 0,03 xG: так Моуринью вышел в финал Лиги Европы 🤯

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86 комментариев

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dmitry_demidov
Я более чем уверен, что выиграть ЛЧ с командой, в которой играют КДБ и Холланд, гораздо проще, чем выиграть ЛЕ с командой, у которой в обороне играют Патрисиу и Ибаньес. Пусть футбол у Жозе и не самый приятный, но результат, который он даёт, прилично выше, чем то, что эти исполнители способны дать с другим тренером. Особенный делает разницу.
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Black Phoenix
Теперь задача Моура - забрать ЛЕ с Ромой и выйти в финал ЛЧ на следующий сезон, чтоб уж наверняка.
+172
-5
+167
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ten Hag
Удачи Жозе
Моуриньо и Интер в финалах
Как в былые времена
+77
-5
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blaugrano
Обыграть Севилью в финале ЛЕ. Ну если Жозе и эту фантастику в жизнь воплотит...
+61
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Малек2705
Ответ Black Phoenix
Теперь задача Моура - забрать ЛЕ с Ромой и выйти в финал ЛЧ на следующий сезон, чтоб уж наверняка.
Тогда вселенная всхлопнется
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risend
Крутой тренер. Рад за него. Моуринью почему-то все начали забывать, а он был и остался Особенный.
+32
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ss_podonok
Ответ Баркамол Абдулла
Комментарий удален модератором
богомол, чё ты несёшь)
+26
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Eddenonkas
Удачи старому Мавру и Нерадзурри в финале. Было бы очень красиво и символично, если бы они выиграли одновременно .

Верим)
+24
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окечуква
Рома давным-давно заслужила трофеи. Севилья симпатичная команда, но для нее победа в финале ЛЕ будет очередной, а для Ромы все-таки исторической.
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Artur Smith
Ответ gPk
И вправду, почему физрука который ставит анти футбол стали забывать. Наверное люди должны говорить о его великих победах где его команда наносит за 90 минут один почётный удар, верно?)
Давайте послушаем рядового васяна в комментах, который запишет 98 процентов футбольных тренеров в антифутбольщиков
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Artuom Batishev
Ответ Batt Monner
С КДБ, которого сам Моуриньо когда-то отправил нафиг? Нуну
Он его не отправлял нафиг. КДБ хотел чаще играть, что в те годы в Челси ему небыло гарантированно. К тому же и играл он так себе, особенно подбешивали рывки по левому флангу с игнорированием партнеров и в результате постоянная потеря мяча.

Уйдя в более слабый клуб и со временем взявшись за ум, КДБ сильно вырос в профессиональном плане.
+22
-2
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Брат главного тренера
Я просто болдею. С таким составом и в финале. Когда лучшие футболисты постоянно на больничном. И скамейка запасных короче табуретки. Блин, Маур гений.
+21
-2
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qwaza
При Моуринью это такое изощрённое наказание: смотреть ответный матч Ромы в гостях, если при этом первый у себя дома она минимально выиграла 😄
Но Йозе в любом случае хорош - добивается своей цели - Рома в финале. Моё почтение.
+19
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Igor Cholomitski
Комментарии последние лет 5 про Моуриньо: устарел, сдался, его время прошло и т.д.
При нем второе место и кубок ЛЕ у МЮ и
2 финала с Ромой. Как там ненавистники?
+18
-3
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Милан 737...
Моур пишет историю Ромы прямо сейчас ☝️
+13
-1
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gPk
Ответ окечуква
Рома давным-давно заслужила трофеи. Севилья симпатичная команда, но для нее победа в финале ЛЕ будет очередной, а для Ромы все-таки исторической.
Почему Рома заслужила трофей? Чем она его заслужила? 3 ударами в матчах с Сосьедадом? Одним ударом с Байером? А Севилья которая выбила настоящие топовых соперников в лице Юнайтеда и Юве оказывается не заслужила, а Рома которая отскакивает в каждом противостоянии - заслужила. Кайф
+37
-26
+11
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Maricone
Ответ Andrew Kolevatykh
Меня больше интересует другой вопрос: нравится ли фанатам Ромы смотреть матчи? Поддерживаю МЮ, и когда они брали ЛЕ с Жозе, лично я не получил удовольствия ни от матча, ни от трофея. Честно говоря, под конец того финала я уже болел за Аякс, которому немного не повезло. Лучше перестать смотреть футбол вовсе, чем снова увидеть его футбол в любимом клубе.
спроси греков, понравилась ли им, что их сборная взяла евро-04? небось, все вышли на улицы в знак протеста, да?
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Ислам Бободжанов
Чистый Гений !
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-2
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Blaumerc
Ответ Ренат Бахтеев
Мечтать не вредно, только ЛЕ в этом году Севилья заберёт, ей не впервой.
ага, про Мадрид тоже самое говорили.
ей не в первой, турнир мадрида, дух футболки, тяжесть эмблемы, королевский менталитет и страх соперников. итог мы видим
+10
-2
+8
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Amadeo D
Ответ Andrew Kolevatykh
Меня больше интересует другой вопрос: нравится ли фанатам Ромы смотреть матчи? Поддерживаю МЮ, и когда они брали ЛЕ с Жозе, лично я не получил удовольствия ни от матча, ни от трофея. Честно говоря, под конец того финала я уже болел за Аякс, которому немного не повезло. Лучше перестать смотреть футбол вовсе, чем снова увидеть его футбол в любимом клубе.
Ты болеешь за исторически большой клуб и гранд, у которого титулов вагон и маленькая тележка. А такому клубу, как Рома, выбирать не приходится. Если Жозе зацепит турнир (не важно как) - это будет историческое и очень значимое событие в истории клуба. Лично я с ума сойду от счастья )
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Andrey Andreev
Просто гений! Особенный!
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m1t9
особенный выбрал нестандартный маршрут в лч)
+6
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Идрис Магомедов
Ответ Igor Cholomitski
Комментарии последние лет 5 про Моуриньо: устарел, сдался, его время прошло и т.д. При нем второе место и кубок ЛЕ у МЮ и 2 финала с Ромой. Как там ненавистники?
При Жозе в МЮ, для Жозе не давали нормальных трансферов, потом только при Сульшере были более менее трансферы, а потом Тен Хану сразу же покупают тех, кого хочет Тен Хаг. (Спортивный директор отдыхал летом, Жозе звонил ему насчёт покупки какого-то топ цз, а потом этот спорт дир тянул время и в итоге топ цз неполучилось подписать и в спешке в конце ТО подписал для Жозе - Линделёфа)
А в Тоттенхеме были пару трансферов для Жозе, но там на два три трансфера игроков больше нужно было, чтобы бороться за трофеи; Конте везде брал трофеи с топ клубами, особенно чемпионаты с первого сезона, ну кроме Интера (там отстали в первом сезоне при Конте на 1 или 2 очка от Ювентуса (заняли 2 место), дошли до финала ЛЕ, где проиграли Севилье, но во втором сезоне Конте взял чемпионат Италии с Интером. Леви для первого сезона для Конте и одной второй игроков не купил, чем Интер; Леви сам виноват, что не додаёт на трансферы. Вместо того, чтобы купить 6 топ игроков на разные позиции, он покупает игроков на 3-4 позиции и эта его половинчаость и лишает шанса Тоттенхема взять трофей.
Жозе в МЮ и в Тоттенхеме не провалился - это спорт диры и президенты клубов провалились, не дав ему нормальных трансферов, для побед в кубках.
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Идрис Магомедов
Ответ Batt Monner
С КДБ, которого сам Моуриньо когда-то отправил нафиг? Нуну
КДБ тогда провалился. Для Жозе как раз игроки стиля КДБ и нужны, чтобы с контратаки длинные точные пасы отдавать и разрезающие и т.д. Был бы КДБ у Моуриньо в команде при нынешней форме или при форме пару лет назад или 5 лет назад, то этот игрок у Жозе был бы любимчиком.
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Идрис Магомедов
Ответ blaugrano
Обыграть Севилью в финале ЛЕ. Ну если Жозе и эту фантастику в жизнь воплотит...
До матча Ювентуса с Севильей (ещё до первой встречи), я думал, что Ювентус просто разнесёт Севилью, ведь Севилья продала двух основных цз и не нашла им нормальной замены и даже в таблице в зону ЛК не попадают; после первой встречи с Ювентусом (1:1), подумал, если чуть-чуть повезёт Севилье то пройдут Ювентус (я просто хотел Севилью в финале, чтобы у Моуриньо больше шансов было выиграть в финале; хотя ещё Жозе не сыграл второй матч с Байером; но я уже представлял Жозе в финале). После того как Севилья давила Ювентус в высоком прессинге почти как пиковая Барса и после прохода Севильи в финал, уже победа Жозе не выглядит так явно, как это я себе представлял и при том последние 20 минут Рома даже не могла нормально контратаковать высокопрессингующий Байер, то я уже боюсь больше за Моуриньо. Не важно кто победит в финале, всё равно будет эпично в обоих случаях: если Рома победит, то ЛК, ЛЕ по нарастающей (у Жозе подобное было с Порту: ЛЕ и ЛЧ подряд), а если Севилья, то она себя увековечить как короля ЛЕ, ведь час даже в зону ЛК без шансов попасть в Ла Лиге, а они в ЛЕ победят и в ЛЧ попадут. Всё-таки по эпичнее с Жозе ситуация, а для более сильной эпичности, для Севильи надо было брать прошлый ЛЕ и типа два подряд ЛЕ (у Севильи вроде и три подряд ЛЕ было, но в этом случае один ЛЕ с топ цз, а другой ЛЕ без топ цз).
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