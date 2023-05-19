«Рома» за 2 года при Моуринью вышла в 2 еврокубковых финала. Столько же было за предыдущие 94 года истории клуба
Жозе Моуринью второй год подряд выводит «Рому» в финал еврокубка.
В этом сезоне римляне вышли в финал Лиги Европы, а год назад дошли до решающего матча Лиги конференций.
За два года при португальском тренере «волки» вышли в финал еврокубков столько же раз, сколько за 94 года предыдущих года существования клуба. В 1984 году «Рома» играла в финале Кубка европейских чемпионов (нынешняя Лига чемпионов), а 1991 году – в финале Кубка УЕФА (нынешняя Лига Европы).
Отметим, что в этой статистике не учитывается победа в Кубке Ярмарок в 1961 году, так как УЕФА не признает этот турнир официальным.
1-23 по ударам и 0,03 xG: так Моуринью вышел в финал Лиги Европы 🤯
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Моуриньо и Интер в финалах
Как в былые времена
Верим)
Уйдя в более слабый клуб и со временем взявшись за ум, КДБ сильно вырос в профессиональном плане.
Но Йозе в любом случае хорош - добивается своей цели - Рома в финале. Моё почтение.
При нем второе место и кубок ЛЕ у МЮ и
2 финала с Ромой. Как там ненавистники?
ей не в первой, турнир мадрида, дух футболки, тяжесть эмблемы, королевский менталитет и страх соперников. итог мы видим
А в Тоттенхеме были пару трансферов для Жозе, но там на два три трансфера игроков больше нужно было, чтобы бороться за трофеи; Конте везде брал трофеи с топ клубами, особенно чемпионаты с первого сезона, ну кроме Интера (там отстали в первом сезоне при Конте на 1 или 2 очка от Ювентуса (заняли 2 место), дошли до финала ЛЕ, где проиграли Севилье, но во втором сезоне Конте взял чемпионат Италии с Интером. Леви для первого сезона для Конте и одной второй игроков не купил, чем Интер; Леви сам виноват, что не додаёт на трансферы. Вместо того, чтобы купить 6 топ игроков на разные позиции, он покупает игроков на 3-4 позиции и эта его половинчаость и лишает шанса Тоттенхема взять трофей.
Жозе в МЮ и в Тоттенхеме не провалился - это спорт диры и президенты клубов провалились, не дав ему нормальных трансферов, для побед в кубках.