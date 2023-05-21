Промес о «Спартаке»: «Заслуживаем 2-го места. Нужно доказать это в трех оставшихся матчах»
Квинси Промес считает, что «Спартак» заслуживает 2-го места в Мир РПЛ.
– «Спартак» (надеемся – временно) опустился на 4-ю строчку, но лично для тебя этот сезон уже стал самым результативным в карьере: ты отличился 23 раза.
– Персональные показатели у меня и правда хорошие. А ведь была травма, без нее могло быть еще больше голов. Мне уже 31 год, я не мальчик. И нужно работать еще усерднее, чтобы поддерживать необходимую форму.
Но я делаю это не для того, чтобы просто много забивать, а чтобы выигрывать трофеи. И останавливаться на достигнутом не собираюсь.
Сейчас я набрал хорошие кондиции, и даже жаль, что до конца чемпионата осталось всего три тура.
– Какая цель перед нами сейчас стоит?
– Стать вторыми. Считаю, мы заслуживаем этого.
Первая часть сезона была классной. Теперь нужно доказать это в трех оставшихся матчах. Первый и самый значимый из этих финалов ждет нас в воскресенье [против ЦСКА], – сказал хавбек «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Это так мило.
Хотя... Не валял бы дурака "Ростов" - я б был за "ничейку".
Удивительное самовнушение.
Да-да, пусть все возьмут в руки ножи!
А спрашивает официальный сайт Спартака