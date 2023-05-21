Промес о «Спартаке»: «Заслуживаем 2-го места. Нужно доказать это в трех оставшихся матчах»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес считает, что «Спартак» заслуживает 2-го места в Мир РПЛ.

– «Спартак» (надеемся – временно) опустился на 4-ю строчку, но лично для тебя этот сезон уже стал самым результативным в карьере: ты отличился 23 раза.

– Персональные показатели у меня и правда хорошие. А ведь была травма, без нее могло быть еще больше голов. Мне уже 31 год, я не мальчик. И нужно работать еще усерднее, чтобы поддерживать необходимую форму.

Но я делаю это не для того, чтобы просто много забивать, а чтобы выигрывать трофеи. И останавливаться на достигнутом не собираюсь.

Сейчас я набрал хорошие кондиции, и даже жаль, что до конца чемпионата осталось всего три тура.

– Какая цель перед нами сейчас стоит? 

– Стать вторыми. Считаю, мы заслуживаем этого.

Первая часть сезона была классной. Теперь нужно доказать это в трех оставшихся матчах. Первый и самый значимый из этих финалов ждет нас в воскресенье [против ЦСКА], – сказал хавбек «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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124 комментария

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Дмитрий9779
Выиграть два матча из 11 после зимней паузы это заслуживаете?ЦСКА нашли свою игру,вот они заслуживают.
+120
-25
+95
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Ярослав Гордеев
Будет весело, если при всех выданных авансах перед весенней частью сезона, Спартак в итоге займёт 5 строчку
+57
-18
+39
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trav
Очнись, вы с Ахматом за 4 строчку сражаетесь. И будем честны Ахмат намного сильнее выглядит, чудом если 4 место удастся занять
+68
-37
+31
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schwein
Я тут кстати вчера не обратил внимание. Гора вопросов Промесу про Зенит и про то, какой он рядовой соперник были не от каких там очередных журналистов газеты с петушком, а от медиаслужбы Спартака.
Это так мило.
+20
-5
+15
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
А может заслуживает тот кто в итоге,после 30-го тура окажется на 2 месте?Спартак побеждал до перерыва,ЦСКА играл плохо, теперь поменялись местами,ЦСКА ,Спартак плохо, почему обязательно ЦСКА заслуживает 2 место?
Работа тренера и команды заключается в том чтобы найти оптимальные сочетания игроков,расставить их на поле соответственно их умениям и выполнить это на поле,а не кричать из всех утюгов про величие,выдать 3-4 матча за сезон,а к его концу растерять всё то было и потерять не только форму,но и футбол.
+19
-7
+12
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Ракелль
Ответ R. Giskard Reventlov
Чем их кормят?
Борщом
+15
-4
+11
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dmitry.tchidakin
Из тройки Спартак, ЦСКА, Ростов первые меньше всех заслужили вторую строчку, будем объективны. Абаскаль провалил зимнюю предсезонку
+14
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Zenith forever
Ответ Ivan Petrov
Очень интересно конечно. Тогда не понятно,что первым в твоём списке делает зенит? Максимум перед Оренбургом
Зенит после зимнего перерыва набрал 22 очка из 26 возможный и стал чемпионом. Но несчастным спартаковцам и после этого не понять, что делает Зенит на первом месте и почему там не Спартак.
+14
-4
+10
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Кот болотный
Сегодня вся страна за ЦСКА.
Хотя... Не валял бы дурака "Ростов" - я б был за "ничейку".
+21
-13
+8
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Djoker911
Ответ Spartakus1984
А может заслуживает тот кто в итоге,после 30-го тура окажется на 2 месте?Спартак побеждал до перерыва,ЦСКА играл плохо, теперь поменялись местами,ЦСКА ,Спартак плохо, почему обязательно ЦСКА заслуживает 2 место?
Потому что надо смотреть на ситуацию здесь и сейчас. Если бы чемпионат заканчивался в декабре, то вопросов нет и заслуживал бы спартак. Но сейчас картина другая уже. И это не за последние 2-3 тура, а за вторую часть чемпионата. Поэтому все логично
+11
-4
+7
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mario_galloni
На всякий случай напомню: в прошлом сезоне Спартак занял 10е место, так что место в тройке в этом - вполне неплохой результат.
+8
-1
+7
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schwein
Ответ укротитель троллей
гора вопросов? ))) не льстите себе, всего два - три ))
Вопроса 2-3, а Зенит упоминается 10 раз.
Удивительное самовнушение.
+10
-5
+5
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Дмитрий9779
Ответ Светлана Агейкина
Заслуживает тот, кто в дерби сегодня не растеряется.
Не согласен,на один матч и Акрон может собраться.
+3
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Зелёный гопник
Ответ Spartakus1984
То есть ,если Спартак победит ЦСКА и сократит отрыв до 1 очка,ты будешь продолжать тоже самое писать?Ну вот и посмотрим где кто окажется после 30-го тура.
Спартак не победит ЦСКА😁
+13
-10
+3
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Celsius
Ответ Konstantin Zorin
Вперёд Антон, мы верим в тебя, заведи команду! Нужна победа!
"мы верим в тебя, заведи команду!"
Да-да, пусть все возьмут в руки ножи!
+7
-4
+3
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bushmen
Ответ Дмитрий9779
Работа тренера и команды заключается в том чтобы найти оптимальные сочетания игроков,расставить их на поле соответственно их умениям и выполнить это на поле,а не кричать из всех утюгов про величие,выдать 3-4 матча за сезон,а к его концу растерять всё то было и потерять не только форму,но и футбол.
Толково!
+2
0
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schwein
Ответ Наталья Ларионова
То есть Промес всё это рассказывает представителю Спартака? Забавно))
Да, в этом то и прикол. Второй день все эти странные вопросы задаёт сотрудник Спартака.
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schwein
Ответ Наталья Ларионова
А кто такой Карнаухов? Просто он так интересно спрашивает : "Какая цель перед НАМИ стоит?"
Он не спрашивает, он копирует.
А спрашивает официальный сайт Спартака
+3
-1
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Nogoi89
Ответ Spartakus1984
А может заслуживает тот кто в итоге,после 30-го тура окажется на 2 месте?Спартак побеждал до перерыва,ЦСКА играл плохо, теперь поменялись местами,ЦСКА ,Спартак плохо, почему обязательно ЦСКА заслуживает 2 место?
Ну, вообще-то - да. По-этому игрокам не надо говорить, кто что заслуживает. Нужно на поле это показывать.
+2
0
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Ivan Petrov
Ответ Кот болотный
Сегодня вся страна за ЦСКА. Хотя... Не валял бы дурака "Ростов" - я б был за "ничейку".
Опять меньшинства себя за всю страну выдают
+13
-11
+2
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Дмитрий Турецкий
Ответ Кот болотный
Сегодня вся страна за ЦСКА. Хотя... Не валял бы дурака "Ростов" - я б был за "ничейку".
мерзкий тренер ЦСКА симпатий не вызывает. Я за яркий динамичный футбол
+6
-4
+2
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Светлана Агейкина
Ответ Дмитрий9779
Выиграть два матча из 11 после зимней паузы это заслуживаете?ЦСКА нашли свою игру,вот они заслуживают.
Заслуживает тот, кто в дерби сегодня не растеряется.
+5
-3
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qwaza
Про заслуги лучше говорить постфактум.
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Выиграть два матча из 11 после зимней паузы это заслуживаете?ЦСКА нашли свою игру,вот они заслуживают.
А может заслуживает тот кто в итоге,после 30-го тура окажется на 2 месте?Спартак побеждал до перерыва,ЦСКА играл плохо, теперь поменялись местами,ЦСКА ,Спартак плохо, почему обязательно ЦСКА заслуживает 2 место?
+39
-38
+1
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general main
Не заслуживаете
+3
-2
+1
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