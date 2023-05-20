Промес о клипе, в котором говорит по-русски: «Хотел показать голландцам, что Россия очень много значит для меня, передать русскую атмосферу. Здесь я чувствую себя как дома»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес музыка Футбол

Хавбек «Спартака» Квинси Промес рассказал, что в России чувствует себя как дома.

– Буквально несколько дней назад ты выпустил новый музыкальный клип. И вообще весьма активен в творчестве в последнее время. Поймал вдохновение?

– Дело не только в этом. Я уделяю этому столько же времени, как раньше. Просто многие из моих старых треков переходили, скажем так, из рук в руки, но неофициально, не были собраны на одной площадке. 

Сейчас моя команда занимается тем, что приводит это в порядок. Для того чтобы весь мой контент распространялся централизованно на различных популярных площадках. Отсюда больше публикаций и релизов. Это касается и видео. 

– В свежем клипе ты говоришь на русском. Твоя музыка сейчас рассчитана на местную аудиторию или по-прежнему на голландскую?

– Я хочу, чтобы она нравилась всем. Тексты моих песен на голландском языке, но пусть мелодия «качает» и российского слушателя тоже. В клипе я попробовал себя в роли актера, разговаривал с барменшей по-русски. Так я хотел показать голландцам, что Россия уже очень много значит для меня, передать русскую атмосферу.

– Ты уже не раз говорил, что чувствуешь себя здесь своим. В чем конкретно проявляется эта «русскость»?

– В образе моей жизни здесь. В том, как я привык к этому городу и местной культуре. В том, как люди принимают меня, словно я всю жизнь провел в России. В конце концов, меня зовут Антон! Я просто чувствую себя здесь как дома, а не в чужой стране. Да и статистика у меня в России лучшая.

– Поэтому ты и в метро периодически спускаешься.

– Точно. В первые годы я как-то не обращал внимания на рассказы о том, что московское метро – это произведение искусства. Но потом посмотрел на станции в центре города и осознал, какие они на самом деле масштабные и красивые. Словно спускаешься в музей. Это лучшее метро в мире, я уверен.

– Год назад совместно с партнерами ты открыл в Москве свой лаунж. Как продвигается бизнес?

– Все отлично. Я хотел сделать что-то классное для москвичей, и у нас получилось. Но сам я бываю там не очень часто. 

– А что насчет твоего бренда одежды? В Москве эти вещи по-прежнему не продаются.

– Меня часто спрашивают об этом. Проблема в том, что ту большую коллекцию, которая есть в Амстердаме, не так просто доставить сюда. Мы работаем над этим. Но я уже точно решил, что следующая коллекция отправится с фабрики прямиком в Москву. Так что ждите, – сказал Промес.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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21 комментарий

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ЛоуренсАравийский
"С Тушино выдачи нет!" - крикнул промес в сторону голландской прокуратуры
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Cearvm
15 тысяч просмотров за 5 дней, эта песня не раскачает даже Шалтая-Болтая)
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Zapp Brannigan
Гэнгста
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EziKKo
Антоха о футболе не забывай, забей парочку армейцам!
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Amalfitano
Лет 20 назад такая песня порвала бы румынские чарты и клубы Болгарии.)
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Честный контроль
Пока слабовато. Не хватает слов: "сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил".
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Owen_the_Simple
"Вил ю лов эген. Оооо, бейби" Какой нежный гангста.
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Mixos Demid
С такой биографией ему больше шансон подходит!
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Konstantin Zorin
Молодец Антошка! Наш человек! Он более достоин быть россиянином, чем питерские бразилы, которые сбегут после получения паспорта, не выучив ни одного слова по русски.
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kulik13
Пусть про борщ споёт!
Вот где золотая жила!
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RW_4ever
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Konstantin Zorin
Молодец Антошка! Наш человек! Он более достоин быть россиянином, чем питерские бразилы, которые сбегут после получения паспорта, не выучив ни одного слова по русски.
Почему не одного, слово дэнги давай. Говорят без запинки.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Konstantin Zorin
Молодец Антошка! Наш человек! Он более достоин быть россиянином, чем питерские бразилы, которые сбегут после получения паспорта, не выучив ни одного слова по русски.
Они все уже как минимум знают по слову)))
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Владимир Молявин
Неплохо.
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Пинающий Достоинства
А трек то хороший, такой лёгкий, пританцовывающий…
Ну ка нагоните просмотров, мясо, че молчите?!
Тик-токов наснимайте ….
Этаж на круто и современно
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Гусейн Магомедрасулов
Ни врёт думаю, каждый чувствовал бы себя как дома, получая миллионы и скрываясь от правосудия
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ARTEM PROKAZOV
Ответ kreator.vvv
"бабло" ?
Нет, «спасибо», например - это точно все бразилы говорили в видео с тренировок и off the pitch
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Andrew Chepaylo
Ответ Konstantin Zorin
Молодец Антошка! Наш человек! Он более достоин быть россиянином, чем питерские бразилы, которые сбегут после получения паспорта, не выучив ни одного слова по русски.
Ну да, он же из России просто так не уезжает🤡
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RW_4ever
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Ни врёт думаю, каждый чувствовал бы себя как дома, получая миллионы и скрываясь от правосудия
Как ты например.
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