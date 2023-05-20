Промес о клипе, в котором говорит по-русски: «Хотел показать голландцам, что Россия очень много значит для меня, передать русскую атмосферу. Здесь я чувствую себя как дома»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес рассказал, что в России чувствует себя как дома.

– Буквально несколько дней назад ты выпустил новый музыкальный клип. И вообще весьма активен в творчестве в последнее время. Поймал вдохновение?

– Дело не только в этом. Я уделяю этому столько же времени, как раньше. Просто многие из моих старых треков переходили, скажем так, из рук в руки, но неофициально, не были собраны на одной площадке.

Сейчас моя команда занимается тем, что приводит это в порядок. Для того чтобы весь мой контент распространялся централизованно на различных популярных площадках. Отсюда больше публикаций и релизов. Это касается и видео.

– В свежем клипе ты говоришь на русском. Твоя музыка сейчас рассчитана на местную аудиторию или по-прежнему на голландскую?

– Я хочу, чтобы она нравилась всем. Тексты моих песен на голландском языке, но пусть мелодия «качает» и российского слушателя тоже. В клипе я попробовал себя в роли актера, разговаривал с барменшей по-русски. Так я хотел показать голландцам, что Россия уже очень много значит для меня, передать русскую атмосферу.

– Ты уже не раз говорил, что чувствуешь себя здесь своим. В чем конкретно проявляется эта «русскость»?

– В образе моей жизни здесь. В том, как я привык к этому городу и местной культуре. В том, как люди принимают меня, словно я всю жизнь провел в России. В конце концов, меня зовут Антон! Я просто чувствую себя здесь как дома, а не в чужой стране. Да и статистика у меня в России лучшая.

– Поэтому ты и в метро периодически спускаешься.

– Точно. В первые годы я как-то не обращал внимания на рассказы о том, что московское метро – это произведение искусства. Но потом посмотрел на станции в центре города и осознал, какие они на самом деле масштабные и красивые. Словно спускаешься в музей. Это лучшее метро в мире, я уверен.

– Год назад совместно с партнерами ты открыл в Москве свой лаунж. Как продвигается бизнес?

– Все отлично. Я хотел сделать что-то классное для москвичей, и у нас получилось. Но сам я бываю там не очень часто.

– А что насчет твоего бренда одежды? В Москве эти вещи по-прежнему не продаются.

– Меня часто спрашивают об этом. Проблема в том, что ту большую коллекцию, которая есть в Амстердаме, не так просто доставить сюда. Мы работаем над этим. Но я уже точно решил, что следующая коллекция отправится с фабрики прямиком в Москву. Так что ждите, – сказал .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!