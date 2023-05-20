Кан о шансах «Баварии» на титул: «Ощущение, будто все разваливается на части. Мы разочарованы упущенной возможностью»

Оливер Кан описал разочарование от перспективы упустить лидерство в Бундеслиге.

Сегодня « » уступила « » (1:3) на своем поле. «Боруссия», отстающая на одно очко, имеет матч в запасе и может обогнать мюнхенцев по итогам тура.

«Подобное в нынешнем сезоне происходит слишком часто. Ощущение такое, будто все разваливается на части.

Было ощущение, что мы ничего не можем сделать после пропущенного гола.

Ситуация больше не в наших руках. Горькое чувство. Мы глубоко разочарованы тем, что упустили возможность», – отметил генеральный директор «Баварии».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!