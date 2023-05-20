Кан о шансах «Баварии» на титул: «Ощущение, будто все разваливается на части. Мы разочарованы упущенной возможностью»
Оливер Кан описал разочарование от перспективы упустить лидерство в Бундеслиге.
Сегодня «Бавария» уступила «Лейпцигу» (1:3) на своем поле. «Боруссия», отстающая на одно очко, имеет матч в запасе и может обогнать мюнхенцев по итогам тура.
«Подобное в нынешнем сезоне происходит слишком часто. Ощущение такое, будто все разваливается на части.
Было ощущение, что мы ничего не можем сделать после пропущенного гола.
Ситуация больше не в наших руках. Горькое чувство. Мы глубоко разочарованы тем, что упустили возможность», – отметил генеральный директор «Баварии».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
первая причина - это ты,
а вторая - Хасанчика понты,
третья причина - Тухель,
втроем уходите нухель
Но если Боруссия просрет и этот шанс. То им уже ничего не поможет. Можно вписывать их в категорию Тоттенхэма. Это уже не смешно.
Ну и очень хочется, что именно в этом году и именно после отставки Нагельсманна.