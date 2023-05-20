Кан о шансах «Баварии» на титул: «Ощущение, будто все разваливается на части. Мы разочарованы упущенной возможностью»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия РБ Лейпциг Футбол

Оливер Кан описал разочарование от перспективы упустить лидерство в Бундеслиге.

Сегодня «Бавария» уступила «Лейпцигу» (1:3) на своем поле. «Боруссия», отстающая на одно очко, имеет матч в запасе и может обогнать мюнхенцев по итогам тура.

«Подобное в нынешнем сезоне происходит слишком часто. Ощущение такое, будто все разваливается на части.

Было ощущение, что мы ничего не можем сделать после пропущенного гола.

Ситуация больше не в наших руках. Горькое чувство. Мы глубоко разочарованы тем, что упустили возможность», – отметил генеральный директор «Баварии».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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108 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Donald J. Trump
Вангую, что мюнхенская мафия включит свой админресурс и завтра судья будет топить Боруссию, не замечая игры рукой и фолы в штрафной.
А что им мешало включить админресурс, чтобы им самим сегодня пенали не ставили?)
+129
-19
+110
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Donald J. Trump
Вангую, что мюнхенская мафия включит свой админресурс и завтра судья будет топить Боруссию, не замечая игры рукой и фолы в штрафной.
+161
-57
+104
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Кан и Баллак сидят в баре
Вспомнился сезон Байера, когда они все возможные титулы слили в последних трех матчах . Вот там была эпическая трагедия. Тут же почему-то любимый клуб даже не жалко.
+86
-1
+85
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Konstantin Meerov
Если бы не Челси, то Бавария точно застолбила бы за собой титул главного обсера года. Но есть Челси, который угодил в задницу и начал там обустраиваться.
+71
-2
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Fan of Sport
Сейчас жалко лишь Нагельсманна и некоторых игроков, которые его поддерживали. Где такое было видано, чтобы по ходу сезона убирали тренера, который претендует на все возможные трофеи, выходит из группы с финалистом ЛЧ и чемпионом Испании с 1 места, без единого пропущенного гола против ПСЖ, Барселоны и Интера в ЛЧ, в общем очень странно.
+54
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+54
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петрович сектор1
Ответ Konstantin Meerov
Если бы не Челси, то Бавария точно застолбила бы за собой титул главного обсера года. Но есть Челси, который угодил в задницу и начал там обустраиваться.
При чем Тухель и там отметился)
+52
-2
+50
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Локуся
Увольнение Наггельсмана это отправная точка, такой глупости по ходу сезона я даже и не припомню.
+22
0
+22
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trav
А кто же это сделал?! (С)
+14
0
+14
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v.belorussky
Главным идиотизмом было даже не увольнение Нагельсманна, а то, что в своё время не удержали Флика. Это был идеальный тренер для баварии.
+14
0
+14
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Антон Фалафель
Выкуси вместе с Хасанчиком🤣🤣🤣
+14
0
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петрович сектор1
Самое смешное, что только один человек не зашкварился в этой Санта Барбаре - Нагельсманн)
+13
0
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fil_spb
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вспомнился сезон Байера, когда они все возможные титулы слили в последних трех матчах . Вот там была эпическая трагедия. Тут же почему-то любимый клуб даже не жалко.
Вспомнился Галустян вопрошающий: "Ай-ай-ай, а кто это сделал?"
+15
-3
+12
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kaderbook
"Ощущение такое, будто все разваливается на части."

первая причина - это ты,
а вторая - Хасанчика понты,
третья причина - Тухель,
втроем уходите нухель
+13
-1
+12
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Jan Paskel
Трамп
Ночью еще Обама насцыт в коридорах Альянс-арены)
+9
0
+9
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Jan Paskel
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А что им мешало включить админресурс, чтобы им самим сегодня пенали не ставили?)
Трамп
+9
-1
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андрей калуцких
Смотрел матчи Баварии и Сити в ЛЧ. Не скажу, что Бавария была прям на класс слабее. Но недостатков хватало. Складывается ощущение, что реально какая-то карма просто против Мюнхена. Непонятная смена тренера сломала всё. И самое забавное, что у Кана есть любые ощущения кроме ощущения того, что они с Хасаном обосрались по полной программе.
+7
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+7
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Velirpa
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вспомнился сезон Байера, когда они все возможные титулы слили в последних трех матчах . Вот там была эпическая трагедия. Тут же почему-то любимый клуб даже не жалко.
классный ник, я уже говорил это :D мне тоже не жалко Баварию, тоже болею за чемпионство Дортмунда, надеюсь, Салихамиджича выгонят.
+10
-3
+7
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Donald J. Trump
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А что им мешало включить админресурс, чтобы им самим сегодня пенали не ставили?)
Лейпциг был настолько сегодня сильнее, что даже без пенальти обыграл бы Баварию.
+33
-27
+6
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ fil_spb
Вспомнился Галустян вопрошающий: "Ай-ай-ай, а кто это сделал?"
"Непоняяяяяяяятно!"))))))
+9
-3
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Arman FCSM
https://youtu.be/gLySkVKxDG0
+5
0
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Velirpa
Ответ Donald J. Trump
Вангую, что мюнхенская мафия включит свой админресурс и завтра судья будет топить Боруссию, не замечая игры рукой и фолы в штрафной.
что за бред хейтерский, теперь все в руках Дортмунда.
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moldfan
Очень люблю и всегда относился к шмелям с большим уважением.

Но если Боруссия просрет и этот шанс. То им уже ничего не поможет. Можно вписывать их в категорию Тоттенхэма. Это уже не смешно.

Ну и очень хочется, что именно в этом году и именно после отставки Нагельсманна.
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Милдронат Бромантанов
Интересно, кто же в этом виноват?
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Нишон
та можешь свалить вместе с Хасаном. деда Ули нужно вернуть
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gronk22
Ответ Donald J. Trump
Вангую, что мюнхенская мафия включит свой админресурс и завтра судья будет топить Боруссию, не замечая игры рукой и фолы в штрафной.
Заранее оправдания для Боруссии пошли.
+6
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