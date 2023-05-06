Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Дортмунд» сыграет с «Вольфсбургом» в воскресенье

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«РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Фрайбургом» в 31-м туре Бундеслиги.

Также в субботу «Бавария» встретится на выезде с «Вердером».

«Байер» в пятницу проиграл «Кельну» (1:2).

Завершится тур в воскресенье матчем «Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург».

Чемпионат Германии

31-й тур

Фрайбург – РБ Лейпциг
Дата проведения
6 мая, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
Дата проведения
6 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Бохум
Дата проведения
6 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – Унион
Дата проведения
6 мая, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Штутгарт
Дата проведения
6 мая, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Бавария
Дата проведения
6 мая, 19.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д – Вольфсбург
Дата проведения
7 мая, 18.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Шальке 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
5 мая, 21.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 26 Бюльтер, 1:1 – 53 Баррейро, 1:2 – 60 Краус, 2:2 – 70 Аарон Мартин, 2:3 – 90, пенальти Бюльтер.
МайнцЦентнер, да Кошта (Вайпер, 46), Белль, Ханче-Ольсен, Фернандеш (Каси, 86), Аарон Мартин, Кор, Ли Чжэ Сон (Баркок, 65), Баррейро, Онисиво (Бюргзорг, 90), Ажорк (Ингвартсен, 65).
ШалькеШволов, Брюннер (Уронен, 79), Каминьски, ван дер Берг, Матричани, Крал, Краус (Латца, 88), Саласар (Скарке, 78), Теродде (Польтер, 74), Караман (Дрекслер, 74), Бюльтер.
Предупреждения:
Ажорк (40), Каси (90), Кор (90), Дрекслер (90), Баррейро (90).

 

Байер – Кельн 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
5 мая, 21.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 14 Зельке, 1:1 – 28 Адли, 1:2 – 36 Зельке.
БайерГрадецки, Фримпонг, Та (Азмун, 81), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Паласиос, 57), Андрих, Амири (Гложек, 57), Виртц, Диаби, Адли (Бельараби, 89).
КельнШвэбе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 65), Схири, Любичич (Хусейнбашич, 86), Майна (Адамян, 86), Тильманн (Олесен, 65), Зельке (Тиггес, 71).
Предупреждения:
Тильманн (45), Олесен (69), Зельке (71), Адли (80), Шабо (80), Майна (80), Шмитц (83).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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21 комментарий

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Собака-буддист
6 очков у Шальке за первый круг
Пока что целых 21 за второй + еще осталось 3 игры
Отличное преображение
Ещё и у Дортмунда отобрали в дерби очки
+7
0
+7
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Спартак Уокер
Надеюсь в этом сезоне Дортмунд возьмёт чемпионство
+9
-3
+6
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Виталий
За Дортмунд , вперёд к чемпионству ! 💛 🖤
+8
-3
+5
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Andrey Andreev
Ух блин, Шальке вперед! Негоже клубу с такой историей вылетать во вторую бундеслигу.
+3
-1
+2
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Собака-буддист
Хотя у шальке начало сезона наиужайснейшое, не могли даже забить. После чехарда тренеров и возвращение во второй половине сезона
+2
0
+2
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Кирилл Голивец
Ответ Собака-буддист
6 очков у Шальке за первый круг Пока что целых 21 за второй + еще осталось 3 игры Отличное преображение Ещё и у Дортмунда отобрали в дерби очки
Райс отличный тренер, Бохум вытащил в середину
+2
0
+2
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Собака-буддист
Байер проиграл дома ни на что не претендующему кедьну. Пока что сенсация тура. Ну и Майнц очки сливает, хотя казалось включились в гонку за ле
+1
0
+1
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Шапка Сёмина
матч Байер - Кёльн прекрасное начало уикенда!
+1
0
+1
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Andrey Andreev
Мда, всё же Байер слишком много потерял очков в первой половине сезона. Нагнать лидеров слишком тяжело, а совсем без осечек идти нереально, даже у Баварии бывают периодически проколы
+1
0
+1
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Илья Лисицкий
Ответ Собака-буддист
Байер проиграл дома ни на что не претендующему кедьну. Пока что сенсация тура. Ну и Майнц очки сливает, хотя казалось включились в гонку за ле
слишком много авансов Алонсо давали, а игры у Байера я так и не вижу, самоотдача у игроков есть, но есть абсолютно провальные моменты в матче , как было с Юнионом Сент-Жилуа и Лейпцигом .
+1
0
+1
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Кирилл Голивец
Ответ Собака-буддист
В каком сезоне?
В прошлом
+1
0
+1
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Jor Hakobyan
Униону удачи. Чтобы обогнала грандов.
+2
-2
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OldRedWhite
Байер должен был проиграть хотя бы уже по статистике …
Отыграть 2 у Кёльна - задача для МСити , а не для Леверкузена )))
С Ромой будет совсем другая игра , хотя проход итальянцев представляется более вероятным на мой взгляд !
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encaro_one
Шальке как вылезло из безнадеги в первой половине сезона. Хорошая работа тренера при нормальном и составе.
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OldRedWhite
Ответ Георгий Михеев
Вытащил купленный судья шальке левой пенкой. Там сначала форвард за майку держал защитника а потом комличенку исполнил. Хотя защ тоже лопух надо было падать и фол изображать.
Какая дичь )))
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Собака-буддист
Ответ Кирилл Голивец
Райс отличный тренер, Бохум вытащил в середину
В каком сезоне?
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