Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Дортмунд» сыграет с «Вольфсбургом» в воскресенье

«РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Фрайбургом» в 31-м туре Бундеслиги.

Также в субботу « » встретится на выезде с « ».

«Байер» в пятницу проиграл «Кельну» (1:2).

Завершится тур в воскресенье матчем «Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург».

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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