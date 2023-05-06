Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Дортмунд» сыграет с «Вольфсбургом» в воскресенье
«РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Фрайбургом» в 31-м туре Бундеслиги.
Также в субботу «Бавария» встретится на выезде с «Вердером».
«Байер» в пятницу проиграл «Кельну» (1:2).
Завершится тур в воскресенье матчем «Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург».
31-й тур
- Дата проведения
- 6 мая, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 6 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 6 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 6 мая, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 6 мая, 16.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 7 мая, 18.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 5 мая, 21.30, «Мева Арена»
- Голы:
- 0:1 – 26 Бюльтер, 1:1 – 53 Баррейро, 1:2 – 60 Краус, 2:2 – 70 Аарон Мартин, 2:3 – 90, пенальти Бюльтер.
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Майнц –
Центнер, да Кошта (Вайпер, 46), Белль, Ханче-Ольсен, Фернандеш (Каси, 86), Аарон Мартин, Кор, Ли Чжэ Сон (Баркок, 65), Баррейро, Онисиво (Бюргзорг, 90), Ажорк (Ингвартсен, 65).
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Шальке –
Шволов, Брюннер (Уронен, 79), Каминьски, ван дер Берг, Матричани, Крал, Краус (Латца, 88), Саласар (Скарке, 78), Теродде (Польтер, 74), Караман (Дрекслер, 74), Бюльтер.
- Дата проведения
- 5 мая, 21.30, «БайАрена»
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Байер –
Градецки, Фримпонг, Та (Азмун, 81), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Паласиос, 57), Андрих, Амири (Гложек, 57), Виртц, Диаби, Адли (Бельараби, 89).
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Кельн –
Швэбе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 65), Схири, Любичич (Хусейнбашич, 86), Майна (Адамян, 86), Тильманн (Олесен, 65), Зельке (Тиггес, 71).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Пока что целых 21 за второй + еще осталось 3 игры
Отличное преображение
Ещё и у Дортмунда отобрали в дерби очки
Отыграть 2 у Кёльна - задача для МСити , а не для Леверкузена )))
С Ромой будет совсем другая игра , хотя проход итальянцев представляется более вероятным на мой взгляд !