Бьелса о Месси и ЧМ-2022: «Лео вознагражден за упрямство, терпение и выдержку. Его душевное равновесие – один из трех факторов победы Аргентины»
Марсело Бьелса высказался о роли Лионеля Месси в успехе сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Вознаграждение, которое получил Месси, в гораздо большей степени связано с его упрямством, терпением и выдержкой, чем с его талантом, который, несомненно, экстраординарен.
[Для Аргентины на ЧМ-2022] сошлись три очень важных фактора: [во-первых] игроки, готовые справляться с лучшими соперниками, выжимая из себя максимум, во-вторых, такой игрок, как Месси, находящийся в состоянии душевного равновесия – потому что он всегда держит их на плаву, – и, в-третьих, публика, которая поддерживала команду с безусловной любовью. Это придает сил, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь.
[Победа на ЧМ] – это комплимент игрокам, тренерскому штабу и болельщикам. Она станет незабываемой для всех аргентинцев, не в последнюю очередь потому, что была достигнута благодаря трем сторонам», – сказал главный тренер сборной Уругвая.
Марсело Бьелса: «Перед финалом ЧМ я сказал: «Сука, какой тяжелый матч!» Сравнил игроков Франции и Аргентины, и 9 французов оказались лучше»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Пеле
Марадона
По другому и быть не может
Очень бы хотелось снова такое почувствовать
Или Месси?
А может вы ненавидите Аргентину?
Почему позоритесь здесь из-за ненависти?
Не стыдно показаться таким, каким теперь вас знают тут?
Болеть за одних не означает быть слепым по отношению к миру окружающему.
Что дает вам ненависть? Только горечь, с учетом величия Месси и его постоянных успехов.
Вы должны быть выше своих комплексов.
Я очень уважительно все это написал, поверьте.
Хотите, подумайте над этим.