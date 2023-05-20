Бьелса о Месси и ЧМ-2022: «Лео вознагражден за упрямство, терпение и выдержку. Его душевное равновесие – один из трех факторов победы Аргентины»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Марсело Бьелса ЧМ-2022 Футбол

Марсело Бьелса высказался о роли Лионеля Месси в успехе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Вознаграждение, которое получил Месси, в гораздо большей степени связано с его упрямством, терпением и выдержкой, чем с его талантом, который, несомненно, экстраординарен.

[Для Аргентины на ЧМ-2022] сошлись три очень важных фактора: [во-первых] игроки, готовые справляться с лучшими соперниками, выжимая из себя максимум, во-вторых, такой игрок, как Месси, находящийся в состоянии душевного равновесия – потому что он всегда держит их на плаву, – и, в-третьих, публика, которая поддерживала команду с безусловной любовью. Это придает сил, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь.

[Победа на ЧМ] – это комплимент игрокам, тренерскому штабу и болельщикам. Она станет незабываемой для всех аргентинцев, не в последнюю очередь потому, что была достигнута благодаря трем сторонам», – сказал главный тренер сборной Уругвая.

Марсело Бьелса: «Перед финалом ЧМ я сказал: «Сука, какой тяжелый матч!» Сравнил игроков Франции и Аргентины, и 9 французов оказались лучше»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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33 комментария

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Мохнатый55
У Месси столько лет не получалось добиться успеха со сборной. Было столько проигранных финалов... В какой-то момент казалось, что ему так и не удастся выиграть серьезный турнир с Аргентиной. Но он не сдался и в итоге выиграл все!
+47
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+42
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Барсик Юрана
Месси
Пеле
Марадона

По другому и быть не может
+44
-12
+32
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Сергей Ямковой
Ух вспомнил эмоции которые были в финале ЧМ22
Очень бы хотелось снова такое почувствовать
+27
-2
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Мохнатый55
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Почему ничего не смог? До 2021 года у Месси были победы на Олимпийских играх и юношеском чемпионате мира. Были три финала Копа Америка и финал взрослого чемпионата мира. Не трофеи, но это нельзя назвать "ничего". И что такое подачка ФИФА?
+21
-2
+19
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truboprovodchik2019
ну память как у рыбок только у таких хейтеров, как ты Роман (который только умеет лить грязь , ещё и больно пугливый, чуть что, так в ЧС)
+14
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+13
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Экспертное мнение
Ответ carlitosway
забитые пенки на чм показали истинное величие месси да)) легенда таки сумел их реализовать, ну и в финале не промазать в пустые💪🏽
Роналду получил 5 ЗМ только за пенки, как Бензема получил свой ЗМ только лишь за две пенки Ман Сити.
+13
-3
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Молодой Френки
Не забуду напомнить что он ещё и возьмёт ЗМ в конце года. Как и полагается лучшему игроку в мире. Всем хейтерам на зло
+10
-1
+9
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Fan of Sport
Из-за победы на ЧМ, все стали забывать, что Аргентина взяла Кубок Америки и Финаллисиму, обыграв в финале Бразилию и Италию соответственно в течение 1 года.
+10
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Станислав Л
Ответ truboprovodchik2019
ну память как у рыбок только у таких хейтеров, как ты Роман (который только умеет лить грязь , ещё и больно пугливый, чуть что, так в ЧС)
😁 всех адекватных добавил в чс, оставил только себе подобных
+8
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Мохнатый55
Ответ Tun
Это и называется сдался
Это называется поддался эмоциям и разочарованию. Передумал после того, как эмоции схлынули.
+8
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Константин Симкин
Ответ Сергей Ямковой
Ух вспомнил эмоции которые были в финале ЧМ22 Очень бы хотелось снова такое почувствовать
К сожалению такие эмоции фанаты кринжатины никогда не испытают и слава богу, потому, что такие эмоции не с одного турнира не поймаешь как ЧМ
+10
-3
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Мохнатый55
Ответ Tun
Он сдался и ушёл из сборной, потом всей страной его возвращали. Помню то невероятно трогательное письмо учительницы, где вместо яиц она просила подумать сердцем
Месси ушел из сборной из-за огульной и во многом необоснованной критики со стороны фанатов, которые во всем обвиняли его одного. Но он вскоре остыл и вернулся.
+9
-2
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10ztv
Ответ Tun
Это и называется сдался, как бы вы ни пытались извернуться. Вернул его невероятный аргентинский народ своей поддержкой, в том числе и то легендарное письмо учительницы, потратьте 5 минут своей драгоценной жизни на прочтение, не поленитесь, после него и я готов был играть за Аргентину
ты серьёзно обвиняешь месси в том, что он 7 лет назад ушел и сразу вернулся? к тому же он вернулся - значит не сдался и выйграл всё
+6
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А.Э.РАСИМ
Ответ carlitosway
забитые пенки на чм показали истинное величие месси да)) легенда таки сумел их реализовать, ну и в финале не промазать в пустые💪🏽
Вы ненавидите футбол?
Или Месси?
А может вы ненавидите Аргентину?

Почему позоритесь здесь из-за ненависти?

Не стыдно показаться таким, каким теперь вас знают тут?
Болеть за одних не означает быть слепым по отношению к миру окружающему.
Что дает вам ненависть? Только горечь, с учетом величия Месси и его постоянных успехов.

Вы должны быть выше своих комплексов.
Я очень уважительно все это написал, поверьте.
Хотите, подумайте над этим.
+7
-3
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А.Э.РАСИМ
Ответ Сергей Ямковой
Ух вспомнил эмоции которые были в финале ЧМ22 Очень бы хотелось снова такое почувствовать
Через 4 года.Потерпите.
+5
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Greatest Of All Time
Ответ Мохнатый55
Почему ничего не смог? До 2021 года у Месси были победы на Олимпийских играх и юношеском чемпионате мира. Были три финала Копа Америка и финал взрослого чемпионата мира. Не трофеи, но это нельзя назвать "ничего". И что такое подачка ФИФА?
Для фанатов рюналду Олимпийский игры стал не турниром сразу после того как кумира выкинул из группы Ирак, Коста-Рика и Марокко. Рюналду тогда уже в слезах покинул поле когда Марокко , Коста-Рика, Ирак унизил в Олимпийский играх. После этого этот турнир для его фанатов стал сразу не турниром потому что его выиграл Месси.
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Мохнатый55
Ответ Greatest Of All Time
Для фанатов рюналду Олимпийский игры стал не турниром сразу после того как кумира выкинул из группы Ирак, Коста-Рика и Марокко. Рюналду тогда уже в слезах покинул поле когда Марокко , Коста-Рика, Ирак унизил в Олимпийский играх. После этого этот турнир для его фанатов стал сразу не турниром потому что его выиграл Месси.
Для них и молодежный ЧМ это не турнир. Причем непонятно, почему Роналду его не выиграл. Раз он в 18 лет издевался над топ-защитниками МЮ, то сверстников и вовсе должен был разрывать. Но трофеев с португальской молодежкой у него нет.
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Игорь Климов
Воля всей сборной Аргентины и капитана команды - Лео Месси, привели их к заслуженной победе на Чемпионате Мира, где каждый из них был - один за всех и все за одного!
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Greatest Of All Time
Ответ Мохнатый55
Для них и молодежный ЧМ это не турнир. Причем непонятно, почему Роналду его не выиграл. Раз он в 18 лет издевался над топ-защитниками МЮ, то сверстников и вовсе должен был разрывать. Но трофеев с португальской молодежкой у него нет.
Потому его Греки унижали постоянно, то в МЧМ то в молодёжной ЧЕ. Греки его постоянно отправляли домой.
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Джамал Арипов
Ещё один Аргентинец ... или .... а какая раздница кто бы не хволил Месси для некоторых все Аргентинцы.
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Роман
Ответ Мохнатый55
У Месси столько лет не получалось добиться успеха со сборной. Было столько проигранных финалов... В какой-то момент казалось, что ему так и не удастся выиграть серьезный турнир с Аргентиной. Но он не сдался и в итоге выиграл все!
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tbilisec
Незаслуженно обделен вниманием Скалони - самый молодой из тренеров на ЧМ. Даже более опытный тренер мог поплыть после поражения от саудитов
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Джамал Арипов
По писанине фанов Рона думаю если бы они стали бы тренером и могли клонировать своего кумира то даже в варотах поставили бы Роналду... Представляете Роналду даёт пас Роналду и он отдаёт следующему Роналду . Ха ха ха.
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Игорь Климов
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Вот когда выиграет чемпионат Европы как Рональду, тогда и поговорим о величии
Даже не смешно.
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Джамал Арипов
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Вот когда выиграет чемпионат Европы как Рональду, тогда и поговорим о величии
Кто Роналду выйграл ты это о том как он у бровки прыгал.
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