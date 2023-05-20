Бьелса о Месси и ЧМ-2022: «Лео вознагражден за упрямство, терпение и выдержку. Его душевное равновесие – один из трех факторов победы Аргентины»

Марсело Бьелса высказался о роли Лионеля Месси в успехе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Вознаграждение, которое получил Месси, в гораздо большей степени связано с его упрямством, терпением и выдержкой, чем с его талантом, который, несомненно, экстраординарен.

[Для Аргентины на ] сошлись три очень важных фактора: [во-первых] игроки, готовые справляться с лучшими соперниками, выжимая из себя максимум, во-вторых, такой игрок, как Месси, находящийся в состоянии душевного равновесия – потому что он всегда держит их на плаву, – и, в-третьих, публика, которая поддерживала команду с безусловной любовью. Это придает сил, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь.

[Победа на ЧМ] – это комплимент игрокам, тренерскому штабу и болельщикам. Она станет незабываемой для всех аргентинцев, не в последнюю очередь потому, что была достигнута благодаря трем сторонам», – сказал главный тренер сборной Уругвая.

Марсело Бьелса: «Перед финалом ЧМ я сказал: «Сука, какой тяжелый матч!» Сравнил игроков Франции и Аргентины, и 9 французов оказались лучше»

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