Диего Лугано: «Аргентине помогли стать чемпионом мира – 4 из 5 пенальти не было. Это заслуга Месси, который сильно продвигает себя»
Диего Лугано уверен, что Аргентине помогли победить на чемпионате мира.
«Аргентине помогли стать чемпионом мира. Нет никаких сомнений в том, что ей протянули руку помощи. У них были свои заслуги, но ни у кого не вызывает сомнений, что 4 из 5 пенальти, которые назначили в ее пользу, не было. Это реальность.
Это заслуга Месси, который сильно продвигает себя на мировом уровне. Вы видите [Майка] Тайсона в футболке Месси, вы видите Тайгера Вудса, вы видите Роджера Федерера. Неужели вы думаете, что ФИФА этого не видит и это ей не на пользу?
Заслуга Месси, а, следовательно, и Аргентины, в том, что они сумели этим воспользоваться», – сказал бывший защитник «ПСЖ» и сборной Уругвая в интервью Fútbol por Carve.
Маркиньос помог Аргентине (незабитый ключевой пенальти с Хорватией) Лукаку (со своими промахами в игре с Хорватией, Уругвай (с тем что не смог забить третий мяч в ворота Ганы) Германия ( с проигрышем Японии и отсутствиием топ нападающего) Испания и Португалия с проигрышем от Морокко, Англия ( с не забитым пенальти Кейном) даже Италия с провалом в отборе. одним словом все приложили руку к успеху Аргентины и величию Месси)))
4 из 5 пенальти чистейшие, спорный только с Польшей
— Билл, ты видишь того ковбоя впереди?
— Там два ковбоя, Джо.
— Того, который в шляпе?
— Они оба в шляпах.
— Того, который верхом на лошади?
— Они оба верхом.
Джо прицеливается и стреляет.
— Теперь видишь? Того, который упал?
— Вижу.
— Он вчера спас мне жизнь.
Должны были заканчивать как Хорватия, а чудом чудесным переводили в овертаймы.
У Лугано горит пуканито, завистливый середняк.
ЧМ-2006 - левый пенальти Зидана.
ЧМ-2018 - пенальти Гризманна.
ЧМ-2022 - два пенальти Мбаппе.
Францию тащат? Никто даже не говорит об этом, потому что там нет Месси и некого хейтить))) Никому это неинтересно. Идите в ютуб и пересмотрите за что дали пенальти в финале 2006 года, вы еще не знаете как выглядит левый пенальти.
Аргентина последние 25 лет всегда обладала потрясающим составом и крайне мутными тренерскими назначениями, а точнее тренеры вели себя странно и вечно пытались изобрести велосипед, который умница Салони "расколол" сходу, вместе со своим штабом из Аймара, Самуэля и Айялы, за что им честь и хвала! Но, Аргентина могла и должна была уже давно что-то выиграть, а вместо этого достаточно позорно и рано слетала из турниров, где отродясь в её сторону ни помощи от судейского корпуса, ни "странной" игры от оппонентов не замечено, скорее даже наоборот.