Диего Лугано уверен, что Аргентине помогли победить на чемпионате мира.

« помогли стать чемпионом мира. Нет никаких сомнений в том, что ей протянули руку помощи. У них были свои заслуги, но ни у кого не вызывает сомнений, что 4 из 5 пенальти, которые назначили в ее пользу, не было. Это реальность.

Это заслуга Месси, который сильно продвигает себя на мировом уровне. Вы видите [Майка] Тайсона в футболке Месси, вы видите Тайгера Вудса, вы видите Роджера Федерера. Неужели вы думаете, что этого не видит и это ей не на пользу?

Заслуга Месси, а, следовательно, и Аргентины, в том, что они сумели этим воспользоваться», – сказал бывший защитник « » и сборной Уругвая в интервью Fútbol por Carve.