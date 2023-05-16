Диего Лугано: «Аргентине помогли стать чемпионом мира – 4 из 5 пенальти не было. Это заслуга Месси, который сильно продвигает себя»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ФИФА Диего Лугано ЧМ-2022 Футбол

Диего Лугано уверен, что Аргентине помогли победить на чемпионате мира.

«Аргентине помогли  стать чемпионом мира. Нет никаких сомнений в том, что ей протянули руку помощи. У них были свои заслуги, но ни у кого не вызывает сомнений, что 4 из 5 пенальти, которые назначили в ее пользу, не было. Это реальность. 

Это заслуга Месси, который сильно продвигает себя на мировом уровне. Вы видите [Майка] Тайсона в футболке Месси, вы видите Тайгера Вудса, вы видите Роджера Федерера. Неужели вы думаете, что ФИФА этого не видит и это ей не на пользу?

Заслуга Месси, а, следовательно, и Аргентины, в том, что они сумели этим воспользоваться», – сказал бывший защитник «ПСЖ» и сборной Уругвая в интервью Fútbol por Carve.

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135 комментариев

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Алексей Казаков
И ещё два пенальти в пользу французов дали в финале чтобы помочь Аргентине
+146
-37
+109
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Сергей Ямковой
Наверно, в финале против аргентинцев специально назначили два пенальти, чтобы никто не догадался.
+119
-30
+89
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Андрей Чехов
О пенальти можно спорить сколько угодно, но Аргентина не уступила в игровом плане ни одной команде, с которой встречалась на том ЧМ.
+108
-29
+79
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Болельщик МГ
Аргентина была агрессивной на этом ЧМ, хотела очень выиграть и сделала это. Остальное не важно
+41
-12
+29
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Александр Северный
ага...))) всё помогли
Маркиньос помог Аргентине (незабитый ключевой пенальти с Хорватией) Лукаку (со своими промахами в игре с Хорватией, Уругвай (с тем что не смог забить третий мяч в ворота Ганы) Германия ( с проигрышем Японии и отсутствиием топ нападающего) Испания и Португалия с проигрышем от Морокко, Англия ( с не забитым пенальти Кейном) даже Италия с провалом в отборе. одним словом все приложили руку к успеху Аргентины и величию Месси)))
+24
-2
+22
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Vitto
Ответ Eliza77
Завидно просто …
Потому что Уругваю не дали 2 пенальти и один в их ворота дали ошибочно.
+21
-2
+19
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Саша Белый
Почему тогда Аргентина каждый ЧМ не выигрывает по такой логике?) Ведь ФИФА это выгодно 0))))
4 из 5 пенальти чистейшие, спорный только с Польшей
+43
-26
+17
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Джамал Арипов
Ответ Сикарио
Скоро будет развенчание культа личности, прямо как закэнселили Сталина, едва к власти пришел Хрущев (погуглите, малолетние любители гнума)))
Да ииии много вас таких ? Тяжко вам пол года прошло досихпор незажило!
+19
-8
+11
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Пирс Морган
По-любому, еще Коло Муани специально пнул в ногу Мартинесу
+14
-3
+11
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EnzoAmatera
Ответ 113k
А теперь убери эти пенки, и уже уступила. Италия выиграла чемп 2006 года с помощью липовой пенки
Там все чистые пенки кроме одной
+17
-6
+11
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benjamin92
Лугано сидит на спортс под ником Роман?
+14
-7
+7
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Айнур Билалов
позитивный мужик этот Диего Лугано.на ЧМ в 2018 году пересекался с ним в Самаре, удалось пообщаться, сказал, что они наших размажут, не обманул😃
+10
-3
+7
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London.is.blue
Ответ Алексей Казаков
И ещё два пенальти в пользу французов дали в финале чтобы помочь Аргентине
Причем оба сомнительные.
+16
-10
+6
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Eliza77
Завидно просто …
+13
-8
+5
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Ман Сити
А против кого пенальти повлиял на исход? Только против Франции, но сами французы 2 пенки забили, а Аргентина только 1
+14
-9
+5
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Lionel Andres Messi 10
Джо и Билл едут по прерии.
— Билл, ты видишь того ковбоя впереди?
— Там два ковбоя, Джо.
— Того, который в шляпе?
— Они оба в шляпах.
— Того, который верхом на лошади?
— Они оба верхом.
Джо прицеливается и стреляет.
— Теперь видишь? Того, который упал?
— Вижу.
— Он вчера спас мне жизнь.
+10
-5
+5
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Max
Особенно Франция,в финале которая первые 80 минут играла как действующие чемпионы
+6
-1
+5
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Пирс Морган
Ответ Александр Северный
ага...))) всё помогли Маркиньос помог Аргентине (незабитый ключевой пенальти с Хорватией) Лукаку (со своими промахами в игре с Хорватией, Уругвай (с тем что не смог забить третий мяч в ворота Ганы) Германия ( с проигрышем Японии и отсутствиием топ нападающего) Испания и Португалия с проигрышем от Морокко, Англия ( с не забитым пенальти Кейном) даже Италия с провалом в отборе. одним словом все приложили руку к успеху Аргентины и величию Месси)))
Театр мирового масштаба прям был
+5
0
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александр модов
Ответ Саша Белый
Почему тогда Аргентина каждый ЧМ не выигрывает по такой логике?) Ведь ФИФА это выгодно 0)))) 4 из 5 пенальти чистейшие, спорный только с Польшей
Какие там чистейшие)))
+20
-16
+4
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hov13
Пьёт, наверное
+4
0
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London.is.blue
Французы и голландцы и так отскочили от аргов.
Должны были заканчивать как Хорватия, а чудом чудесным переводили в овертаймы.

У Лугано горит пуканито, завистливый середняк.
+10
-6
+4
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rej1sta
Новый кумир хейтеров Месси со спортса)
+11
-7
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Алексей Мельничук
Ну да ну да 😂
+13
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Экспертное мнение
К Аргентине много внимания, потому что там играет Месси. Но кто обратил внимание на тот факт, что сборная Франции била пенальти в своих 3-х последних финалах ЧМ?

ЧМ-2006 - левый пенальти Зидана.
ЧМ-2018 - пенальти Гризманна.
ЧМ-2022 - два пенальти Мбаппе.

Францию тащат? Никто даже не говорит об этом, потому что там нет Месси и некого хейтить))) Никому это неинтересно. Идите в ютуб и пересмотрите за что дали пенальти в финале 2006 года, вы еще не знаете как выглядит левый пенальти.
+4
-1
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Dumb
Лугано умный мужик и отличный футболист, но это высказывание недостойное большого игрока, да и просто позорное.
Аргентина последние 25 лет всегда обладала потрясающим составом и крайне мутными тренерскими назначениями, а точнее тренеры вели себя странно и вечно пытались изобрести велосипед, который умница Салони "расколол" сходу, вместе со своим штабом из Аймара, Самуэля и Айялы, за что им честь и хвала! Но, Аргентина могла и должна была уже давно что-то выиграть, а вместо этого достаточно позорно и рано слетала из турниров, где отродясь в её сторону ни помощи от судейского корпуса, ни "странной" игры от оппонентов не замечено, скорее даже наоборот.
+5
-2
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