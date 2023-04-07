Александер Чеферин: «Кубок мира у Месси заслуженно. Без него Аргентина не дошла бы даже до 1/4 финала»
Президент УЕФА выразил восхищение игрой Лионеля Месси на ЧМ-2022
Александер Чеферин оценил игру аргентинца в книге Messiánico о жизни форварда, которая была опубликована в Аргентине на этой неделе.
«Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.
Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции», – приводятся в книге слова Чеферина.
Ведь и вправду без того пенальти в ворота Ганы, Португалия заняла бы 3 место в группе.
Будет не справедливо если Месси не выиграет ЧМ.
Он мне честно признался что да Месси лучший, но ему как фанату Роналду больно от этого.
Этот ЧМ самый большой позор в истории спорта
Не удивлюсь, если кто-то из них даже к психологу обратился.
Смотри расскажу факты.
1.
Если не тот левый гол с пенальти в ворота Ганы то счёт 2:2. Итог 1 очко у Португалии.
2. Португалия проиграл Кореи. Итог 0 очко.
3. Выиграл Уругвай. Итог 3 очко.
Итог 4 очко у Португалии.
Если бы не этот левый пенальти в ворота Ганы, Уругвай вышел бы с 1 или со 2 место. А Португалия заняла бы 3 место.
Вот кого вытащил ФИФА из группы.
1. Уругвай 4 очко.
2. Корея 4 очко.
3. Португалия 4 очко.
Аргентина Чемпион Мира.
Месси Чемпион Мира.
Месси величайший официально ибо ФИФА и Конмебол его признали наряду с Диего и Пеле.
Вас криштибоев уже жаль, несете бред, который останется лишь в вашем мирке.
Сделал что-то не так Мартинес виноват Месси.
Соперник нарушает правила а Месси обязан забить , но виноват Месси что назначили пенальти за фол.
СА выиграл Аргентину, никого не винили кроме Месси, этому всему доказательства пост про поражение Аргентины, заходи и почитай что там творился.
Так вопрос тебе. Если все лавры Месси, то почему во всем и во всех проигрышах обвиняют Месси?????
Шейхи даже на свою сборную наплевали, не уберегли от позора, не смогли купить Сенегал и Эквадор.
Все деньги потратили на покупку Мексики, Польши,Австралии, Голландии, Хорватии и Франции.
Где ставят пенальти на Чсеных. Где в 1/8 против Голландии не удаляют Паредаса и не дают вторую жёлтую Месси за игру рукой.
Ты очень объективен.
послушай на 1:15, комментатор так и говорит прямым текстом: "Аргентина - жива")))