Александер Чеферин: «Кубок мира у Месси заслуженно. Без него Аргентина не дошла бы даже до 1/4 финала»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция УЕФА Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА выразил восхищение игрой Лионеля Месси на ЧМ-2022

Александер Чеферин оценил игру аргентинца в книге Messiánico о жизни форварда, которая была опубликована в Аргентине на этой неделе.

«Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.

Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции», – приводятся в книге слова Чеферина.

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67 комментариев

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Совесть Черданцева
Мерзкий и некрасивый словенец этот ваш Чеферин)
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AF007
Слёзки криштика и триумф Месси - одни из самых приятных моментов за всё время
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Экспертное мнение
Ответ Мохнатый55
Пожалуй, матч с Мексикой был самым сложным для Аргентины. Нужно было обязательно выигрывать, но игра в атаке откровенно не получалась.
Мексика единственная сборная на ЧМ, которую Аргентина не обыграла по хG, то есть по игре всех остальных превзошли.
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Артём Иванов
Ответ Oleg
Я такого знаю) Он мне честно признался что да Месси лучший, но ему как фанату Роналду больно от этого.
Твой знакомый (или кто он тебе) ещё адекватным оказался, раз признал величие Месси.
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Greatest Of All Time
Фанаты рюналду, а почему вы ФИФА не обвиняет в том что Португалию они вытащили из группы??
Ведь и вправду без того пенальти в ворота Ганы, Португалия заняла бы 3 место в группе.
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Ali
Ответ Иван Петров
Купленный ЧМ.
Откуда у аргентинцев деньги
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Мохнатый55
Ответ Joel Campbell
Да даже из группы не вышли бы Лично для меня тот гол Месси Мексике лучший на этом ЧМ ,он как будто оживил всю команду
Пожалуй, матч с Мексикой был самым сложным для Аргентины. Нужно было обязательно выигрывать, но игра в атаке откровенно не получалась.
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Водяра
Чеферин: «ну отдали ЧМ аргам и отдали, отвалите от меня.»
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Greatest Of All Time
Ответ v.belorussky
Наш Юрген Клопп то же сказал: «Месси – величайший футболист из тех, что я видел. Аргентина заслужила победу на ЧМ»
Мадридист Тони Кросс тоже говорил.
Будет не справедливо если Месси не выиграет ЧМ.
+4
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Oleg
Ответ Артём Иванов
Хейтерам был нанесён сильный психологический удар, вот и ищут за что зацепиться, чтобы хоть как-то загладить боль. Не удивлюсь, если кто-то из них даже к психологу обратился.
Я такого знаю)
Он мне честно признался что да Месси лучший, но ему как фанату Роналду больно от этого.
+1
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Алексей Иванов
Ответ Kipriot
Начиная с 1/8 мы уже начали тащить эту команду, только из-за него.
Да какой 1/8,еще в группе начали тащить,с первого же матча с саудитами в начале игры левая пенка,потом когда с поляками в группе при равном счете левая пенка,
Этот ЧМ самый большой позор в истории спорта
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v.belorussky
Наш Юрген Клопп то же сказал: «Месси – величайший футболист из тех, что я видел. Аргентина заслужила победу на ЧМ»
+4
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Артём Иванов
Ответ Экспертное мнение
А нытье про пенальти вообще смешно)) Во-первых, все решающие результативные пенки чистые. Во-вторых, пенки ничего не гарантируют. В группе проиграли от СА несмотря на пенку, то есть аргов обыграть можно было и так, арабы это показали. Ну и Мбаппе бил в финале две пенки, но победу не добыл, Кейн бил две пенки - ничего не дало, Зидан бил пенку в финале ЧМ - всё равно проиграл.
Хейтерам был нанесён сильный психологический удар, вот и ищут за что зацепиться, чтобы хоть как-то загладить боль.
Не удивлюсь, если кто-то из них даже к психологу обратился.
+4
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Greatest Of All Time
Ответ Graziano
А без ФИФА даже из группы не вышла бы.
Португалия да.
Смотри расскажу факты.
1.
Если не тот левый гол с пенальти в ворота Ганы то счёт 2:2. Итог 1 очко у Португалии.
2. Португалия проиграл Кореи. Итог 0 очко.
3. Выиграл Уругвай. Итог 3 очко.

Итог 4 очко у Португалии.

Если бы не этот левый пенальти в ворота Ганы, Уругвай вышел бы с 1 или со 2 место. А Португалия заняла бы 3 место.
Вот кого вытащил ФИФА из группы.

1. Уругвай 4 очко.
2. Корея 4 очко.
3. Португалия 4 очко.
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Станислав Л
разрыв методички хейтерков Месси - безусловно, Месси проявил капитанские способности в трудную минуту, а партнеры его когда нужно поддержали! Так и становятся Чемпионами!
+5
-1
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Экспертное мнение
Ответ Артём Иванов
На фоне всего этого особенно забавно выглядят хейтеры, которые ищут или выдумывают любой повод не признавать, что Лео заслужил MVP ЧМ.
А нытье про пенальти вообще смешно)) Во-первых, все решающие результативные пенки чистые. Во-вторых, пенки ничего не гарантируют. В группе проиграли от СА несмотря на пенку, то есть аргов обыграть можно было и так, арабы это показали. Ну и Мбаппе бил в финале две пенки, но победу не добыл, Кейн бил две пенки - ничего не дало, Зидан бил пенку в финале ЧМ - всё равно проиграл.
+2
0
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Oleg
Ответ Иван Петров
То что Роналду провалил ЧМ не делает успехи Аргентины хоть капельку более обоснованными.
Что значит обоснованными?🤣
Аргентина Чемпион Мира.
Месси Чемпион Мира.
Месси величайший официально ибо ФИФА и Конмебол его признали наряду с Диего и Пеле.

Вас криштибоев уже жаль, несете бред, который останется лишь в вашем мирке.
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Greatest Of All Time
Ответ Марат Хапаев
На этой волне немного жалко остальных аргов. Играли 11 человек, а все лавры ушли одному
На этой волне немного жалко и Месси.
Сделал что-то не так Мартинес виноват Месси.
Соперник нарушает правила а Месси обязан забить , но виноват Месси что назначили пенальти за фол.
СА выиграл Аргентину, никого не винили кроме Месси, этому всему доказательства пост про поражение Аргентины, заходи и почитай что там творился.

Так вопрос тебе. Если все лавры Месси, то почему во всем и во всех проигрышах обвиняют Месси?????
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Пылесос
Не без него, а без кучи пенальти.
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Oleg
Ответ OKayDoodle
И сейчас, как и всегда, многие ребята набегут писать про купленный чм...
Конечно купленный.
Шейхи даже на свою сборную наплевали, не уберегли от позора, не смогли купить Сенегал и Эквадор.
Все деньги потратили на покупку Мексики, Польши,Австралии, Голландии, Хорватии и Франции.
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Роман
Ответ oberkorn
Так никто и не спорит. Я видел как аргов судьи тащили за уши в 1978ом. Потом, в 1986ом и в 1990ом все закрывали глаза на их подлянки в игре и косяки с руками марадоны. Нынешняя сборная, взяла кубок по праву, по игре, и по чесноку. Не являюсь фанатом месси, но он свое взял справедливо.
😂
Где ставят пенальти на Чсеных. Где в 1/8 против Голландии не удаляют Паредаса и не дают вторую жёлтую Месси за игру рукой.
Ты очень объективен.
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Фаррух Касимов
как ни крути, но погоду на ЧМ в сборной Аргентины делал именно Месси.Истинный лидер и стойкий капитан своей команды который внёс исторический и незабываемый вклад в победу Аргентины .Скалони не ошибся доверив ему штурвал корабля.
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Экспертное мнение
Ответ Joel Campbell
Да даже из группы не вышли бы Лично для меня тот гол Месси Мексике лучший на этом ЧМ ,он как будто оживил всю команду
https://www.youtube.com/watch?v=Rb6P2sdlJTE&t=65s

послушай на 1:15, комментатор так и говорит прямым текстом: "Аргентина - жива")))
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Graziano
А без ФИФА даже из группы не вышла бы.
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Станислав Л
Ответ Марат Хапаев
На этой волне немного жалко остальных аргов. Играли 11 человек, а все лавры ушли одному
остальные арги гордятся званием чемпионов мира вместе со своим капитаном!
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