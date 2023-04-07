Александер Чеферин: «Кубок мира у Месси заслуженно. Без него Аргентина не дошла бы даже до 1/4 финала»

Президент УЕФА выразил восхищение игрой Лионеля Месси на ЧМ-2022

оценил игру аргентинца в книге Messiánico о жизни форварда, которая была опубликована в Аргентине на этой неделе.

«Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.

Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, была лучше Франции», – приводятся в книге слова Чеферина.