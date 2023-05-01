Нагорных о Дзюбе: «Один из самых креативных, талантливых игроков на сегодня. Его пример должен быть заразительным для молодых: хочешь играть в футбол – играй»
Юрий Нагорных назвал Артема Дзюбу примером для молодых игроков.
«Артем на сегодняшний день – один из самых креативных, талантливых игроков, которые очень хотят играть в футбол. Вот его пример, думаю, для многих молодых российских игроков должен быть заразительным. Хочешь играть в футбол – играй. То, что сегодня показывает Артем. В связи с этим и результативность», – сказал глава совета директоров «Локомотива».
Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале на правах свободного агента. В 8 матчах Мир РПЛ на счету форварда 8 голов и 4 голевых передачи. Его подробная статистика доступна здесь.
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