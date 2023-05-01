Нагорных о Дзюбе: «Один из самых креативных, талантливых игроков на сегодня. Его пример должен быть заразительным для молодых: хочешь играть в футбол – играй»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных ТАСС Футбол

Юрий Нагорных назвал Артема Дзюбу примером для молодых игроков.

«Артем на сегодняшний день – один из самых креативных, талантливых игроков, которые очень хотят играть в футбол. Вот его пример, думаю, для многих молодых российских игроков должен быть заразительным. Хочешь играть в футбол – играй. То, что сегодня показывает Артем. В связи с этим и результативность», – сказал глава совета директоров «Локомотива».

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале на правах свободного агента. В 8 матчах Мир РПЛ на счету форварда 8 голов и 4 голевых передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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11 комментариев

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инок
Дзюба за пол-сезона в Локо выдал столько голов и голевых, сколько некоторые нападающие и за сезон не выдают. Будет интересно посмотреть на него на следующий, уже полноценный сезон.
+8
-5
+3
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bevooch
Если хочешь играть - играй.
Если хочешь бузить - бузи.
Если хочешь дерзить - дерзи.
Если хочешь ####### - #####.
+5
-4
+1
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Георгий Кузьминых
В рейтинг самых перспективных игроков до 21 года входит. В АПЛ собирается
+1
-1
0
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Dimonty
Ответ Ходор
Летом в Тоттенхем говорят заберут...
Адекватная замена Кейну 👌
0
0
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