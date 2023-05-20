«Боруссии» интересен 18-летний хавбек «Мальме» и сборной Швеции Ларссон

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия высшая лига Швеция Мальме возможные трансферы Хуго Ларссон Футбол

«Боруссия» Дортмунд интересуется полузащитником «Мальме» Хуго Ларссоном.

Трансферная стоимость 18-летнего полузащитника может составить 11-13 миллионов евро – меньше, чем немецкий клуб заплатил за подписание Джуда Беллингема из «Бирмингема» в 2020 году.

В январе Ларссон был близок к переходу в «Борнмут». По информации журналиста Фабрицио Романо, после просмотра клуб согласовал трансфер полузащитника за 12 млн евро, однако в итоге сделка не состоялась.

В текущем сезоне Хуго Ларссон провел 8 матчей в чемпионате Швеции, забив 1 гол и отдав 2 голевую передачу. Полузащитник уже дебютировал в сборной Швеции. Его подробная статистика доступна здесь.

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4 комментария

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Vic Wild
За ним много кто следит, в том числе Сити. Манерой игры и внешностью ну очень похож на КДБ)
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Серж Папанов
Он интересные футболист скоро его продать 100 млн или больше
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GiovanniX
Ещё один Ларссон)
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LaffyTaffy
топарь. в своём пубертантном возрасте уже возит всю шведскую лигу.
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