«Боруссии» интересен 18-летний хавбек «Мальме» и сборной Швеции Ларссон

«Боруссия» Дортмунд интересуется полузащитником «Мальме» Хуго Ларссоном.

Трансферная стоимость 18-летнего полузащитника может составить 11-13 миллионов евро – меньше, чем немецкий клуб заплатил за подписание Джуда Беллингема из «Бирмингема» в 2020 году.

В январе Ларссон был близок к переходу в «Борнмут». По информации журналиста Фабрицио Романо, после просмотра клуб согласовал трансфер полузащитника за 12 млн евро, однако в итоге сделка не состоялась.

В текущем сезоне Хуго Ларссон провел 8 матчей в чемпионате Швеции, забив 1 гол и отдав 2 голевую передачу. Полузащитник уже дебютировал в сборной Швеции. Его подробная статистика доступна здесь.

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