«Я восхищаюсь Месси как футболистом и человеком. В «ПСЖ» не проявляют терпения, одержимость победой в ЛЧ не помогает. А лучшие подвергаются критике». Эррера о Лео

Андер Эррера высказался о критике в адрес Лионеля Месси со стороны болельщиков «ПСЖ».

«Я восхищался Лео Месси до знакомства с ним, а после знакомства с ним я восхищаюсь им еще больше как футболистом и как человеком.

Я понимаю, что «Париж» – это место, где проявляют не так много терпения. Одержимость победой в чемпионов не помогает. Кто расплачивается в итоге? Лучшие в команде подвергаются критике.

Я думаю, это единственная команда в мире, для которой сезон будет считаться проваленным, если она не выиграет Лигу чемпионов. Все остальные могут провести хорошие сезоны, не выиграв [ЛЧ], как, например, «Барселона». Но в «Париже» такого терпения и спокойствия нет», – сказал бывший полузащитник « », выступающий за « », в интервью beIN Sports.

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