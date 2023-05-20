«Я восхищаюсь Месси как футболистом и человеком. В «ПСЖ» не проявляют терпения, одержимость победой в ЛЧ не помогает. А лучшие подвергаются критике». Эррера о Лео

Теги ПСЖ Атлетик Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Андер Эррера Футбол

Андер Эррера высказался о критике в адрес Лионеля Месси со стороны болельщиков «ПСЖ».

«Я восхищался Лео Месси до знакомства с ним, а после знакомства с ним я восхищаюсь им еще больше как футболистом и как человеком.

Я понимаю, что «Париж» – это место, где проявляют не так много терпения. Одержимость победой в Лиге чемпионов не помогает. Кто расплачивается в итоге? Лучшие в команде подвергаются критике.

Я думаю, это единственная команда в мире, для которой сезон будет считаться проваленным, если она не выиграет Лигу чемпионов. Все остальные могут провести хорошие сезоны, не выиграв [ЛЧ], как, например, «Барселона». Но в «Париже» такого терпения и спокойствия нет», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ», выступающий за «Атлетик», в интервью beIN Sports. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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35 комментариев

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truboprovodchik2019
Ответ Имя Фамилия
2-кратный чемпион Европы, чемпион мира и 4-кратный победитель ЛЧ Рамос смеётся над парой судейских чашок меси.
Уж кому, а маргариновым глорам лучше бы не задаваться вопросами о купленных кубках ЛЧ. Как говорится, в чужом глазу соринку...
+30
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+24
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rigobersong
Месси лучший игрок в истории футбола!:)) Чемпион Мира!:) Он уже всем все доказал:))
+32
-15
+17
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Кан и Баллак сидят в баре
"Я думаю, это единственная команда в мире, для которой сезон будет считаться проваленным, если она не выиграет Лигу чемпионов."
.🤣🤣🤣
Да чё ж так мелочиться. Единственные, кто обязаны брать ЛЧ.
И много не провальных сезонов было ?
+16
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+9
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Алибек Багаутдинов
Ответ Имя Фамилия
2-кратный чемпион Европы, чемпион мира и 4-кратный победитель ЛЧ Рамос смеётся над парой судейских чашок меси.
Рамос с 28 трофеями смеется над самым титулованным футболистом в истории с 42 трофеями? Аххахахахахахахахахха это просто вынос
+10
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instasamka
Месси по количеству ЛЧ превосходит всех игроков в Париже, и даже сам клуб. У Месси 10 чемпионств в лиге у Париже столько же за всю историю. О чем ноют парижане?
+14
-6
+8
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muchinmuchinmuchin
Ответ Роман
Финал, полуфинал. Да привыкли. Но не 1/8 же
Два раза дошли до 1/2 стадии и финала за последние 10 лет? Или сколько? И уже привыкли, что за сказки
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Комил Мирзаев
легендарный игрок, при всём уважении остальним ,, Месси лучше игрок история футбол и человечество!!!
+12
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Станислав Л
Ответ muchinmuchinmuchin
Два раза дошли до 1/2 стадии и финала за последние 10 лет? Или сколько? И уже привыкли, что за сказки
зря ответил - об стенку горох
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Your Friend
Ответ Имя Фамилия
2-кратный чемпион Европы, чемпион мира и 4-кратный победитель ЛЧ Рамос смеётся над парой судейских чашок меси.
ой помню я Рамоса как тянул сборную назад, привозы, красные карточки, пенальти мимо в его исполнении, благо в сборной испании были Иньеста, Бускетс, Хави и Вилья
+4
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Игорь Климов
🇦🇷 Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
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fussballer
Ответ Игорь Климов
🇦🇷 Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
Лео Месси единственный футболист среди действующих игроков.
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Нея Смирнова
Ответ vk9293709b13Twitter
При всём уважении к Месси, королём футбола является Пеле
Пусть.Но для тех кто не видел игру Пеле или Марадонны,то будет Месси!
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Джамал Арипов
Ответ Имя Фамилия
2-кратный.
3 х он не играл в финале но в начале был в 62 году ,до этого 58 брал и потом в 70 том.
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ОМАР бб
Ответ Имя Фамилия
ой помню я меси как тянул клуб и сборную назад, привозы, режим невидимки, пенальти мимо в его исполнении, благо в клубе были Иньеста, Бускетс, Хави и Вилья
Если Рамос супер, где ЗМ?
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truboprovodchik2019
Ответ Astret
Как дела у Негрейро?
А что у него, у него все хорошо я думаю, как Барселоне его дело повредить может непонятно, доказательств кроме криков так и не предоставили
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Ростов-на-Дону
В общем, все терпилы, кроме "ПСЖ"!
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Scorpion
Потому что владельцы привыкли всё покупать за деньги и получать сразу.
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predMBAPPE
Очередной аргентинец?
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vk9293709b13Twitter
Французский клуб никогда не выиграет ЛЧ
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vk9293709b13Twitter
Ответ ОМАР бб
Если Рамос супер, где ЗМ?
ЗМ только атакующим дают
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Джамал Арипов
Ответ Имя Фамилия
Человек, который к 23-м годам абсолютно честно выиграл все главные трофеи в футболе, может спокойно смеяться над фэйком, который тем временем клепал липовые кубки Кока Колы и цеплял что-то важное только благодаря судьям. За каждым достижением меси стоят персонажи типа Негрейры и Эвребе, и даже с их помощью всегда решали лидеры вроде Неймара, Хави, Иньесты или Ди Марии, пока Рамос бетонировал оборону реала и забивал спасительные голы на последних минутах. Все его трофеи в сборной добыты коррупционным путём, 2018-м он открыто на глазах у всего мира шантажировал КОНМЕБОЛ, за это они подарили ему Копу, в 2021-м договорился с катарскими шейхами, которые подарили ему ЧМ. Рамос никогда в своей карьере по кабинетам не шастал и цацки себе не покупал, он честный спортсмен, а вся карьера меси это сплошной фэйк.
Фейк это ты
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Muhammad Juraev
Ответ Имя Фамилия
2-кратный чемпион Европы, чемпион мира и 4-кратный победитель ЛЧ Рамос смеётся над парой судейских чашок меси.
Чемпион мира, чемпион ЮА, обладатель ОИ, чемпион молодёжного ЧМ, победитель финалиссимы, 2 раза МВП Чемпионата мира, 4 ЛЧ, 10 ла лиг, 7 ЗМ, 6 ЗБ в голос ржёт от твоего сравнения!
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