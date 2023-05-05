Гути на месте Месси не вернулся бы в «Барсу»: «Они не выиграют Лигу чемпионов – с ним или без него»

Гути заявил, что не вернулся бы в «Барселону» на месте Лионеля Месси.

Каталонский клуб рассматривает варианты возвращения аргентинца, который может не продлить соглашение с « ».

«Будь я , не стал бы возвращаться в «Барселону». Он уже всего добился там.

Это слишком большой вызов на данный момент. С Месси в «Барселоне» или без него они не выиграют », – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.

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