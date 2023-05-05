Гути на месте Месси не вернулся бы в «Барсу»: «Они не выиграют Лигу чемпионов – с ним или без него»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Гути лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Гути заявил, что не вернулся бы в «Барселону» на месте Лионеля Месси.

Каталонский клуб рассматривает варианты возвращения аргентинца, который может не продлить соглашение с «ПСЖ».

«Будь я Лионелем Месси, не стал бы возвращаться в «Барселону». Он уже всего добился там.

Это слишком большой вызов на данный момент. С Месси в «Барселоне» или без него они не выиграют Лигу чемпионов», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.

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84 комментария

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Впрочем, как и ПСЖ.
+38
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Edwin_Hubble
Ответ бек саидов
Зависть зашкаливает у чела. Барса может и выиграет лч, но гути уже нет , это точно.Не только гнилой игрок , оказывается такой и человек.
Никогда Гути в гнилье замечен не был. И для справочки, для вас, хэйтеров, Гути предпочитал Месси Кришу в споре о лучшем из них.
+36
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Мужанов Дмитрий Александрович
Никто её не выиграет гарантированно.
+22
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+19
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Arthurino
Ответ Арман Бижанов
Походу по себе судит насчет ЛЧ))
Что? У Гути 3 ЛЧ в копилке и не последняя роль в завоевании всех 3 кубков
+17
-2
+15
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Parce
Лучше уж дома попытаться, чем непонятно где и с кем
+23
-14
+9
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Экспертное мнение
Ответ leeexxxxtml
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов - 9 голов Баварии, 9 Ювентусу, 11 Атлетико Месси 18 голов - Арсенал, Сельтик, Лион - главная клиентура хоббитса. Именно поэтому у одного 5 ЛЧ в 2 клубах, у другого 3 ЛЧ в одном клубе, где этот балласт тащили Неймар с Суаресом, при поддержке Хави, Иньеста, после которых Месько 9 лет подряд вылетает как тузик).
Мы уже поняли как ты успокаиваешь себя после 18 декабря
+13
-5
+8
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Pelerin
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Никто её не выиграет гарантированно.
Зато есть те, кто гарантированно не выиграют ;)
+8
-2
+6
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Edwin_Hubble
Ответ бек саидов
Зависть зашкаливает у чела. Барса может и выиграет лч, но гути уже нет , это точно.Не только гнилой игрок , оказывается такой и человек.
Никогда Гути в гнилье замечен не был. И для справочки, для вас, хэйтеров, Гути предпочитал Месси Кришу в споре о лучшем из них.
+7
-1
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Сикарио
Ответ бек саидов
Зависть зашкаливает у чела. Барса может и выиграет лч, но гути уже нет , это точно.Не только гнилой игрок , оказывается такой и человек.
У Гути если что 3 ЛЧ
+3
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Андрей Хенто
Ответ бек саидов
Зависть зашкаливает у чела. Барса может и выиграет лч, но гути уже нет , это точно.Не только гнилой игрок , оказывается такой и человек.
Бек, Вы в силу возраста вряд ли застали игру Гути, но утверждаете, что он гнилой футболист. Ох уж эти клубные пристрастия, если игрок защищал цвета клуба, который Вы так ненавидите это далеко не значит, что он плохой футболист и человек и тем более гнилой. Скорее такими высказываниями Вы сами показываете свою сущность.
+3
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Рахил Тагиев
Ответ Pelerin
Зато есть те, кто гарантированно не выиграют ;)
мощно)
+2
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soulsick
Ответ Пенс
чёт совсем слабо.
Это он, видимо, о двухметровом офсайде Пике, когда тот забивал гол:)) Действительно, если бы арбитры действовали поточнее, Барса и на Камп Ноу в лучшем случае получила бы ничейку, не говоря уже о липовом удалении, которое завершилось бы желтой Бускетсу, а не красной для Мотты:))
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Mayer
Ответ Пенс
так интер нашу бчк и прокатил.Какая короткая память у кулесов :(
вашу?

Судьям надо было глаза открыть, чтоб прокатилка не прокатывала и ты мычал бы иначе
+4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Parce
Лучше уж дома попытаться, чем непонятно где и с кем
Прям как родители про подростка и алкоголь😅
+2
-1
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alberto-m
Ответ Оганнес Багдян
Сырая Барса. в походе за ушастым не хватает личностей, как в свое время был баланс в команде Звезды/несут рояль. Лидеры состарились и уже не тянут три матча в неделю. Молодёжь, вы уж простите, не годится в сравнение с плеадой талантов периода Гвардиолы или на конец Тито. В этих причинах на мой взгляд, слабые результаты в еврокубках. Ну и Хави конечно не тянет . Я как любитель футбола всегда смотрел матчи Барсы с удовольствием, за драматизм, камбеки, победы.. 1-0 это не про Барсу... Болельщик Мадрида, с уважением.
👍👍👍👍👍
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Mayer
Ответ Пенс
нет, это стрелочники :)
Стрелочники реала рассказывают про стрелочников :)

а ты п(лох)...
+1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Эл Сварщик
или секс
SWEET HOME ALABAMA🌚💀
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Эл Сварщик
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Прям как родители про подростка и алкоголь😅
или секс
+1
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Mayer
Ответ Arthurino
Что? У Гути 3 ЛЧ в копилке и не последняя роль в завоевании всех 3 кубков
А у Начо сколько... уф, может всех со шланга со скамейки поливать
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Кино Музыка
Он и так не вернется.
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Леван Сиукаев
ну да! только сейчась вспомнил,Гути ровно год назад,также предсказывал что в 23г в ЛЧ в полуфинале будут Милан и Интер,и вот тебе сбылось на все 100%.
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Сергей Волошин
Надо вернуться.Чтоб закончить карьеру в Барсе.И были достойные проводы Легенды клуба...
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Антоша Спирин
Ептыть Ванга.
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бек саидов
Ответ leeexxxxtml
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов - 9 голов Баварии, 9 Ювентусу, 11 Атлетико Месси 18 голов - Арсенал, Сельтик, Лион - главная клиентура хоббитса. Именно поэтому у одного 5 ЛЧ в 2 клубах, у другого 3 ЛЧ в одном клубе, где этот балласт тащили Неймар с Суаресом, при поддержке Хави, Иньеста, после которых Месько 9 лет подряд вылетает как тузик).
Один выиграл с САФ один кубок, где он не был главным , и промазал пенальти. Его косяк исправили другие. А в реале , это полностью заслуга Переса, а не его. Если не Перес, то многие голы были бы справедливо отменены.А вот без Пересадок он полный ноль.
Месси выиграл всё за свою карьеру , чего не скажешь о Роналду.
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Beibarys Borankul
Ответ leeexxxxtml
Доброго вечерочка мои верные хоббитсы. Меня зовут Легане-пенале-днолесси и я как и всегда знатно обделался. Мечтаю как и Роналду стать Топом и Королем 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, но из-за своей инфантильности, которую создала моя теплица Барса, я был бы просто рад чтобы меня помойного кота забрали назад! Ото меня здесь унижают фермер-крестьяне. Больше я ничего не хочу. Ну и пенок завезите побольше! Ваш леганесси, позор футбола!
Кристина Хватит страдать от Мар@зма, иди лечись у тебя кризис среднего возраста.
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