Гути на месте Месси не вернулся бы в «Барсу»: «Они не выиграют Лигу чемпионов – с ним или без него»
Гути заявил, что не вернулся бы в «Барселону» на месте Лионеля Месси.
Каталонский клуб рассматривает варианты возвращения аргентинца, который может не продлить соглашение с «ПСЖ».
«Будь я Лионелем Месси, не стал бы возвращаться в «Барселону». Он уже всего добился там.
Это слишком большой вызов на данный момент. С Месси в «Барселоне» или без него они не выиграют Лигу чемпионов», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.
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Судьям надо было глаза открыть, чтоб прокатилка не прокатывала и ты мычал бы иначе
а ты п(лох)...
Месси выиграл всё за свою карьеру , чего не скажешь о Роналду.