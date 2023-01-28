Брозович интересен «Реалу», «Челси», «Юве» и «Барсе». «Интер» оценивает хавбека в 30 млн евро
Полузащитник «Интера» Марцело Брозович может продолжить карьеру в АПЛ или Ла Лиге.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, за хавбеком следят «Барселона», «Реал» и «Челси». Также внимание на него обратил «Ювентус».
«Интер» уже не считает хорвата неприкосновенным и допускает расставание с ним – как по игровым причинам, так и по экономическим (игрок получает 6,5 млн евро в год с учетом бонусов).
«Нерадзурри» оценивают Брозовича примерно в 30 млн евро.
В текущем сезоне Брозович сыграл в Серии А 10 раз и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У Барсы помимо проблем с финансами и имея две проблемные позиции - два состава игроков на его позицию.
Он сейчас свое место занимает, и врятли где то будет играть более существенную роль , чем сейчас.