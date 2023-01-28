Брозович интересен «Реалу», «Челси», «Юве» и «Барсе». «Интер» оценивает хавбека в 30 млн евро

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Марцело Брозович Футбол

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович может продолжить карьеру в АПЛ или Ла Лиге.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, за хавбеком следят «Барселона», «Реал» и «Челси». Также внимание на него обратил «Ювентус».

«Интер» уже не считает хорвата неприкосновенным и допускает расставание с ним – как по игровым причинам, так и по экономическим (игрок получает 6,5 млн евро в год с учетом бонусов).

«Нерадзурри» оценивают Брозовича примерно в 30 млн евро.

В текущем сезоне Брозович сыграл в Серии А 10 раз и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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2RIN
Для Италии 30 лет считай юниор, надо брать
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No Fear
Ответ rigobersong
Ты думаешь кунилинга там хотя бы сезон еще протянет?:)
Что ещё за кунилинга? Погоняло твоё?
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Андрюха с района
За 30 что-то как-то маловато. Тем более если там затесался лондонское шапито, то можно его развести на деньги) Не впервой для Интера)
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John Gotti
Ответ Андрюха с района
Что ты несешь? Когда Думфрис успел стать ведущим игроком Интера? Иди протрезвей лучше)
Да оставь его, ББшник мечтает
+1
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Андрюха с района
Ответ Милан.Тэо
Ну все, Интер устроил распродажу своих ведущих игроков - Шкриньяр, Думфриса, Брозович, если всех их разом летом продадут, то Интер превратится в середняка и скатиться на 6 место в зону ЛЕ ☝️ ...
Что ты несешь? Когда Думфрис успел стать ведущим игроком Интера? Иди протрезвей лучше)
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Милан.Тэо
Ну все, Интер устроил распродажу своих ведущих игроков - Шкриньяр, Думфриса, Брозович, если всех их разом летом продадут, то Интер превратится в середняка и скатиться на 6 место в зону ЛЕ ☝️ ...
+2
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John Gotti
У Интера растет новая звезда!!! Игрок центра поля, Джованни Фаббиан, воспитанник Интера, которого сейчас арендует Реджина. Совсем неплох, 22 матча, 7 голов, 1 голевая. Часто смотрю матчи серии Б, паренек с задатками будущего топа.
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d.xoxlov
Если до интереса остальных надо дорасти, то до интереса "Юве" можно просто дожить.
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Inside 88 LW
По инерции впихнули сюда Барсу.
У Барсы помимо проблем с финансами и имея две проблемные позиции - два состава игроков на его позицию.
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Raindrop Drop Top
Недооцененный топарь, в реале выкинет любой африканский брусок на лавку
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Born is the King
Можно обменять на того же Зиеша или Лофтуса Чика,к так не потянет он скорости АПЛ
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Sportik 975
Ответ rigobersong
Ты думаешь кунилинга там хотя бы сезон еще протянет?:)
Камавинга сейчас обычно играет на ЛЗ, нежели на ЦП.
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Илья Игнатьев
Ответ Семён Жуйло
Барса же там обмен на Кессье предлагала, Ливерпуль тоже что-то с Наби Кейта мутил? Нормальные варианты, чтобы замену не искать.
Спасибо, Кейта не надо в Интер, вечно сломанный
+3
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corazón blanco
Для глубины состава такой игрок Мадриду очень бы не помешал.
+3
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Семён Жуйло
Барса же там обмен на Кессье предлагала, Ливерпуль тоже что-то с Наби Кейта мутил? Нормальные варианты, чтобы замену не искать.
+1
-1
0
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rigobersong
Ответ dr. cage
Брозович был интересен Реалу пару лет назад, а сейчас уже неактуально, ибо опорная зона занята французами сезона на 3 как минимум..
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Senator_rz
При всем уважении. Парень он сильный, но а Реале ему только банку полировать, а в барсе бардак такой, что зимой купят , летом пропадут. В Англии тоже все очень туманно.
Он сейчас свое место занимает, и врятли где то будет играть более существенную роль , чем сейчас.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ dr. cage
Брозович был интересен Реалу пару лет назад, а сейчас уже неактуально, ибо опорная зона занята французами сезона на 3 как минимум..
Все равно было бы неплохо
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Даже с учетом возраста, 30 за него немного
+10
-2
+8
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Дмитрий Бойко
Фигасе не востребован...
+6
-1
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maftunakramov3@gmail.com
Бум👀
0
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dr. cage
Брозович был интересен Реалу пару лет назад, а сейчас уже неактуально, ибо опорная зона занята французами сезона на 3 как минимум..
+21
-4
+17
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