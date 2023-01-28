Брозович интересен «Реалу», «Челси», «Юве» и «Барсе». «Интер» оценивает хавбека в 30 млн евро

Полузащитник « » может продолжить карьеру в или .

По сведениям La Gazzetta dello Sport, за хавбеком следят « », «Реал» и «Челси». Также внимание на него обратил «Ювентус».

«Интер» уже не считает хорвата неприкосновенным и допускает расставание с ним – как по игровым причинам, так и по экономическим (игрок получает 6,5 млн евро в год с учетом бонусов).

«Нерадзурри» оценивают Брозовича примерно в 30 млн евро.

В текущем сезоне Брозович сыграл в Серии А 10 раз и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.