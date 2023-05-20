Хвича может пропустить матч с «Интером» из-за травмы. У него нет результативных действий 11 игр подряд
Участие Хвичи Кварацхелии в воскресном матче Серии А с «Интером» находится под вопросом.
Накануне хавбек «Наполи» занимался индивидуально, в том числе в зале, из-за травмы, полученной в четверг на тренировке.
Кварацхелия не отмечался результативными действиями в последних 11 играх во всех турнирах, в том числе за сборную Грузии. Подробнее его статистика – здесь.
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Это чудо , что на таком сумасшедшем уровне сыграли 2/3 сезона , почитай без серьёзной ротации .
В том числе и в передней линии - только Сын Великого тренера и Роман Алмазов , грубо говоря и были !
Пусть играют , как хотят или не играют совсем - не хватает ещё на фоне усталости , в ничего не значащих матчах получить серьёзную травму и погубить следующий сезон …