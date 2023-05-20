Хвича может пропустить матч с «Интером» из-за травмы. У него нет результативных действий 11 игр подряд

Участие Хвичи Кварацхелии в воскресном матче Серии А с «Интером» находится под вопросом.

Накануне хавбек « » занимался индивидуально, в том числе в зале, из-за травмы, полученной в четверг на тренировке.

не отмечался результативными действиями в последних 11 играх во всех турнирах, в том числе за сборную Грузии. Подробнее его статистика – здесь.

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