Хвича может пропустить матч с «Интером» из-за травмы. У него нет результативных действий 11 игр подряд

Теги Интер серия А Италия травмы Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Участие Хвичи Кварацхелии в воскресном матче Серии А с «Интером» находится под вопросом.

Накануне хавбек «Наполи» занимался индивидуально, в том числе в зале, из-за травмы, полученной в четверг на тренировке.

Кварацхелия не отмечался результативными действиями в последних 11 играх во всех турнирах, в том числе за сборную Грузии. Подробнее его статистика – здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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56 комментариев

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ZAPA
Таких нагрузок у него в карьере не было и на 60%, подустал, отдохнет и снова будет зажигать. Откуда столько критики в комментах, чем он ее заслужил?
+130
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Евгений Цыбулин
Ответ ZAPA
Таких нагрузок у него в карьере не было и на 60%, подустал, отдохнет и снова будет зажигать. Откуда столько критики в комментах, чем он ее заслужил?
Это те же самые критикуют,которые трындели,что Хвича никому не нужен в Европе)
+50
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Mark Guliiants
Невероятно сложный сезон, чемпионство, лч. Он не играл раньше при таком сложном календаре, так что в этом нет ничего удивительного. Наберется сейчас опыта, отдохнет в межсезонье и вернется на хороший уровень (надеюсь). Он действительно важен для своей страны и является символом футбола в ней на данный момент
+39
-6
+33
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MaaRek
Парень в десятке на ЗМ в дебютный сезон в Европе, в комментах куча грязи)
+30
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Жаргал Шадапов
Ответ Милдронат Бромантанов
Уйдёт сейчас Осимхен, поменяется тренер и в след сезоне станет ещё более очевиден его истинный уровень. Лучше бы сейчас распиаренную кварадону продали, пока 100 лямов можно стрясти, через год думаю и за 40 не возьмут.
Неудачный отрезок случается у даже самых опытных топовых игроков. Квара будущий топ в этом нет никаких сомнений
+30
-16
+14
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OldRedWhite
Ответ ZAPA
Таких нагрузок у него в карьере не было и на 60%, подустал, отдохнет и снова будет зажигать. Откуда столько критики в комментах, чем он ее заслужил?
Наполи полностью расклеился и потерял форму !
Это чудо , что на таком сумасшедшем уровне сыграли 2/3 сезона , почитай без серьёзной ротации .
В том числе и в передней линии - только Сын Великого тренера и Роман Алмазов , грубо говоря и были !
Пусть играют , как хотят или не играют совсем - не хватает ещё на фоне усталости , в ничего не значащих матчах получить серьёзную травму и погубить следующий сезон …
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Владимир Георгия
В основном, те же комментарии, что якобы Хвича сдулся, однако молчок насчёт сдувания Леау, Винисиуса в ответственных матчах. Я понимаю так, что не всегда получается у футболистов и позывы о сдуваниях , это детский лепет.
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Vitalik Barbacari
Ответ ZAPA
Таких нагрузок у него в карьере не было и на 60%, подустал, отдохнет и снова будет зажигать. Откуда столько критики в комментах, чем он ее заслужил?
да таков футбол) да и не только футбол. Забивают 2 мяча все ЗМ не забивают 2 игр подряд все худший игрок)
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Max Semenik
Ответ Кино Музыка
Странно что на него нет спроса. Статистика хорошая, левый край позиция дефицитная. Или спрос есть?
Интерес, по слухам, есть - но в спрос он не превращается из-за потенциальной цены в 100+ лямов.
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Владимир Георгия
Что интересно, Милан или реал проиграли в ЛЧ, однако не вижу болельщиков Наполи на их вестях и поливали эти команды. Здесь же вылазиют недоброжелатели Наполи и Хвичи.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Милдронат Бромантанов
Уйдёт сейчас Осимхен, поменяется тренер и в след сезоне станет ещё более очевиден его истинный уровень. Лучше бы сейчас распиаренную кварадону продали, пока 100 лямов можно стрясти, через год думаю и за 40 не возьмут.
Кто за него сейчас даст 100 млн? За игрока отыгравшего пол сезона на хорошем уровне(но в Италии) столько не заплатят.
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Георгий Михеев
Ну логично чувак сдулся по физике к концу сезона на 50 матчей. Это вам не РПЛ с 30 пешеходными играми против автобусов, стоящих в родной штрафной.
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Футбольный экспертъ
Скудетто выиграл можно и отдохнуть)
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блокад блокадыч
Ответ sergey80
Повторение "Рубина"...чуть-чуть играет,потом валяет дурака..
он в Рубине и в провальный сезон играл нормально
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Олег910
Похоже раскусили как надо играть с ним. Таким образом Квадралона превращается в бестолкового бегунка.
Его закрывают вдвоём. Вот и весь секрет удачной игры против него. Наполи нужен атакующий игрок в центр поля, способный атаковать освобождающуюся зону. Зелински га спаде, Элмасу не хватает мастерства.
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Little Ru
Ответ Mark Guliiants
Невероятно сложный сезон, чемпионство, лч. Он не играл раньше при таком сложном календаре, так что в этом нет ничего удивительного. Наберется сейчас опыта, отдохнет в межсезонье и вернется на хороший уровень (надеюсь). Он действительно важен для своей страны и является символом футбола в ней на данный момент
Да и в России за него подавляющее большинство болеет персонально. Как и за Генриха. Таких игроков с постсоветского пространства очень мало. Мы их любим и ценим
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YOUKNOWRA
Зачем мучить чемпиона(-ов)? Можно и молодежи дать проявить себя в оставшихся трех матчах.
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Жесткий Костас
Видимо в Рубин хочет обратно.
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whereissuso
Ответ Владимир Георгия
Что интересно, Милан или реал проиграли в ЛЧ, однако не вижу болельщиков Наполи на их вестях и поливали эти команды. Здесь же вылазиют недоброжелатели Наполи и Хвичи.
Так у Наполи и нет болельщиков
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Владимир Георгия
А что считается результативным действием? Хавбек не обязан забивать, а так Хвича играл во многих матчах 11 ти острее чем другие. Как писал ранее, там нет сыгранности напарников с Хвичей, наверняка надо им делать комбинации с ним , а не сидеть в центре и ждать пока Хвича сделает проход через троих игроков и подаст им голевой пас.
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sergey80
Повторение "Рубина"...чуть-чуть играет,потом валяет дурака..
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Кирилл Голивец
Ответ Mega• Battman
что ты несешь, какой дефицит?? тебе перечислить левокрайных топовых игроков?? сможешь на равне перечислить правокрайных напов? Начнем, хвича, Леао, кьеза, Мане, зане, коман, тюрам, Вини, Азар, фати, Дембеле, карраско, максимин, Сон, Перишич, пулишич, стерлинг, грилиш, Фоден, жота, диаз, неймар, мартинелли.
тут половина игроки около 30 или середняки типа Тюрама)
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2vdhrvmmzf
Ответ Кино Музыка
Странно что на него нет спроса. Статистика хорошая, левый край позиция дефицитная. Или спрос есть?
У всех топов есть обоснованные сомнения что это был его пик. И с такой игрой отрезками без стабильности с 11 матчами подряд без результативных действий вряд ли он кому то будет нужен за те деньги которые запросит же лаурентис
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Mega• Battman
Ответ Кирилл Голивец
тут половина игроки около 30 или середняки типа Тюрама)
а еще не могла согласен что тюрам середняк. парень игрок сборной и наверно будет основным на ЧЕ.
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Оламаукбери
В этом туре, чуется мне, тоже не будет результативных действий…
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