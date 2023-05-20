Непомнящий о выходе «Балтики» в РПЛ: «Дай бог, чтобы Игнашевич рос дальше и через некоторое время оказался в ЦСКА»

Теги ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Валерий Непомнящий Футбол

Валерий Непомнящий надеется, что Сергей Игнашевич в будущем возглавит ЦСКА.

«Для Калининграда выход в РПЛ – большое событие, они давно мечтали об этом. В этом сезоне все сложилось: команда играет, руководство создает все условия и, конечно, тренер нашел свою команду.

Я следил в этом году за «Балтикой». Игнашевич проявил себя на таком уровне, дай бог, чтобы он рос дальше и через некоторое время оказался в ЦСКА», – сказал бывший главный тренер «Балтики».

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8 комментариев

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alexsem69
Балтике и Игнашевичу удачи!!!
Калининградцы долго ждали выхода в РПЛ!
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Сергей Жарковский
Бог в помощь Сергей! Пусть Балтика окажется достойным соперником для всех команд РПЛ!
+13
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Кеша
Присоединяюсь ко всем пожеланиям Игнашевичу. Тот случай , когда великолепный игрок может стать топ тренером . Удачи в тренерской карьере .
+8
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RLVedter
Удачи Игнашевичу! Умный тренер!
+6
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Кирилл Эсаулов
У Сергея Николаевича должно все получится! Очень хочется его в ЦСКА увидеть
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Денис Фёдоров
Пусть Сергей и дальше будет с нами! А Непомнящему за Балтикой надо было следить, когда он у руля был, а не другие команды смотреть и интервью красивые давать.
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Овчар
Ответ Кирилл Эсаулов
У Сергея Николаевича должно все получится! Очень хочется его в ЦСКА увидеть
Ну вот зачем ему в ЦСКА? Попасть на карусель тренеров?
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Кирилл Эсаулов
Ответ Овчар
Ну вот зачем ему в ЦСКА? Попасть на карусель тренеров?
Эм...какую карусель? Во-первых, в ближайшие год-два вряд ли в ЦСКА окажется, а во вторых, а разве часто в ЦСКА тренера менялись? Да у всех конкурентов, за исключением наверное только Зенита такая карусель, что просто американские горки. У ЦСКА был период турбулентности где-то около полугода-года, когда видимо новое руководство со старым друг к другу протирались. В общем, очень смешно про карусель тренеров в ЦСКА. У ЦСКА настолько часто меняются тренера, что их было сколько...7-8 за последние лет 20-23? Из них двое это прям авантюра (Олич и Березуцкий)
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