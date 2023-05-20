Непомнящий о выходе «Балтики» в РПЛ: «Дай бог, чтобы Игнашевич рос дальше и через некоторое время оказался в ЦСКА»

Валерий Непомнящий надеется, что Сергей Игнашевич в будущем возглавит ЦСКА.

«Для Калининграда выход в – большое событие, они давно мечтали об этом. В этом сезоне все сложилось: команда играет, руководство создает все условия и, конечно, тренер нашел свою команду.

Я следил в этом году за «Балтикой». Игнашевич проявил себя на таком уровне, дай бог, чтобы он рос дальше и через некоторое время оказался в », – сказал бывший главный тренер «Балтики».

«Балтика» – в РПЛ спустя 25 лет! Игнашевич вывел Калининград в элиту с сумасшедшей беспроигрышной серией

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