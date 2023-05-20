Капелло о выходе «Балтики» в РПЛ: «Рад, что Игнашевич успешен в качестве тренера. У Сергея большой потенциал»
Фабио Капелло оценил выход в Мир РПЛ «Балтики», которую возглавляет Сергей Игнашевич.
«Конечно, я рад, что Игнашевич добивается успехов в качестве тренера, поздравляю его. Думаю, у Сергея большой потенциал.
Желаю ему и его команде удачи в дальнейшем», — сказал бывший главный тренер сборной России.
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