Капелло о выходе «Балтики» в РПЛ: «Рад, что Игнашевич успешен в качестве тренера. У Сергея большой потенциал»

Фабио Капелло оценил выход в Мир РПЛ «Балтики», которую возглавляет Сергей Игнашевич.

«Конечно, я рад, что Игнашевич добивается успехов в качестве тренера, поздравляю его. Думаю, у Сергея большой потенциал.

Желаю ему и его команде удачи в дальнейшем», — сказал бывший главный тренер сборной России.

«Балтика» – в РПЛ спустя 25 лет! Игнашевич вывел Калининград в элиту с сумасшедшей беспроигрышной серией

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!