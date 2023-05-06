«Балтика» Игнашевича до 29 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге. Для выхода в РПЛ надо набрать 4 очка в 4 матчах
«Балтика» продлила рекордную серию матчей без поражений в Мелбет Первой лиге.
Команда Сергея Игнашевича одержала победу над «Кубанью» в 30-м туре чемпионата (2:0). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире достигла отметки в 29 матчей.
В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – «Велесу» со счетом 1:2 в 1-м туре.
Калининградцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Рубин» на 2 очка, а «Аланию» – на 9. Чтобы гарантировать себе выход в РПЛ, «Балтика» должна набрать 4 очка в оставшихся 4 играх.
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В случае ничьей Алания 62, Балтика 62 и победа Балтики в первом матче.
− по результатам игр между собой, если такие игры были сыграны (число очков; число побед; разность забитых и пропущенных мячей; число забитых мячей; число мячей, забитых на чужом поле);
− по наибольшему числу побед во всех матчах.