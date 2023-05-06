«Балтика» Игнашевича до 29 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге. Для выхода в РПЛ надо набрать 4 очка в 4 матчах

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Кубань Футбол

«Балтика» продлила рекордную серию матчей без поражений в Мелбет Первой лиге.

Команда Сергея Игнашевича одержала победу над «Кубанью» в 30-м туре чемпионата (2:0). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире достигла отметки в 29 матчей.

В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – «Велесу» со счетом 1:2 в 1-м туре.

Калининградцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Рубин» на 2 очка, а «Аланию» – на 9. Чтобы гарантировать себе выход в РПЛ, «Балтика» должна набрать 4 очка в оставшихся 4 играх. 

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15 комментариев

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Metalloid
Вот он, будущий тренер ЦСКА, года через 3-4.
+42
-1
+41
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Caerly
Или просто не проиграть Алании.
В случае ничьей Алания 62, Балтика 62 и победа Балтики в первом матче.
+19
0
+19
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Balt
Ответ Caerly
Или просто не проиграть Алании. В случае ничьей Алания 62, Балтика 62 и победа Балтики в первом матче.
Мне ваше калькулятор не нравится. Выкиньте его. )
+16
-1
+15
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Zooty
Балтика - рубин будет матчем круга, все на стадион!!
+12
-1
+11
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Алексей Смирнов
Ответ Zooty
Балтика - рубин будет матчем круга, все на стадион!!
Уже купил билет. По семейным второй круг был мало, но на этот матч надо быть просто по умолчанию! :)
+7
0
+7
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Денис Фёдоров
Сегодня игра была хорошая, проходы, навесы, фланги.... всё хорошо! На стадионе почти 14 тысяч, машину еле припарковал, пора бы шатлы пускать, как на чм18!
+6
0
+6
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Caerly
Ответ Garikus89
В случае равенства очков сначала смотрится общее количество побед, а потом уже личные игры, не?
В случае равенства очков, набранных в Первенстве, у двух команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:

− по результатам игр между собой, если такие игры были сыграны (число очков; число побед; разность забитых и пропущенных мячей; число забитых мячей; число мячей, забитых на чужом поле);
− по наибольшему числу побед во всех матчах.
+4
0
+4
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riverman1980
Ответ Metalloid
Вот он, будущий тренер ЦСКА, года через 3-4.
После того как Федотов уйдет на повышение в Зенит? )
+6
-2
+4
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Caerly
Ответ Balt
Мне ваше калькулятор не нравится. Выкиньте его. )
Я бы предпочёл 12 очков)
+2
0
+2
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Garikus89
Ответ Caerly
Или просто не проиграть Алании. В случае ничьей Алания 62, Балтика 62 и победа Балтики в первом матче.
В случае равенства очков сначала смотрится общее количество побед, а потом уже личные игры, не?
+1
0
+1
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Metalloid
Ответ riverman1980
После того как Федотов уйдет на повышение в Зенит? )
Я не настолько ванга, но он может уйти куда угодно, на самом деле. От Ростова до Оренбурга, не минуя Локомотив, например.
+1
0
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Сергей Кравец
Судя по Игнашевичу и его результатам ему нравится в Калининграде. Устал человек от Москвы, от этого движения, вечного ритма, посылания на... й со стороны болельщиков и фанатов. Ему это Москва не нужна, поэтому не стоит ждать этого человека в ЦСКА. Он всю семью перевёз в Калининград и это о многом говорит. Когда человек хочет спокойствия, тишины, он едет к морю. Это традиция! Так что здесь можно сказать так: он в сердце с армейцами, но в работе с Балтикой. А что касается Калининграда, тот это как раз тот самый спокойный город, где люди открыты и никто никуда не спешит. А как мы знаем из жизни известно: тише едешь - дальше будешь! Это даже отображено в самой Балтике - 25 лет никуда не спешила, оставалась в своей зоне комфорта, но настал тот день когда надо и команда моментально уже сейчас переписала историю своего футбола в новом столетии. Вообще Калининград очень ментально выражает славянские обычаи. Там, как правило, люди 20, 30 лет ни...а не делают по жизни, а потом пишут историю, о которой потом все говорят.
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Андрей Попов
Ответ Денис Фёдоров
Сегодня игра была хорошая, проходы, навесы, фланги.... всё хорошо! На стадионе почти 14 тысяч, машину еле припарковал, пора бы шатлы пускать, как на чм18!
Привет,говоришь машину негде припарковать?Нужно будет заранее мне приехать,у меня еще супруга на 7 месяце беременности.
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Денис Фёдоров
Ответ Андрей Попов
Привет,говоришь машину негде припарковать?Нужно будет заранее мне приехать,у меня еще супруга на 7 месяце беременности.
Думаю за час надо приезжать, чтоб спокойно поставить, без толпы зайти. На стадионе можно погулять, девушку - скрипачку послушать, например! Билеты вчера сразу после матча на Рубин купил, пока выбирал места таяли на глазах, 20 мая будет аншлаг и должны открыть новые сектора.
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