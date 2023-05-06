«Балтика» Игнашевича до 29 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге. Для выхода в РПЛ надо набрать 4 очка в 4 матчах

«Балтика» продлила рекордную серию матчей без поражений в Мелбет Первой лиге.

Команда Сергея Игнашевича одержала победу над «Кубанью» в 30-м туре чемпионата (2:0). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире достигла отметки в 29 матчей.

В текущем сезоне лиги калининградцы уступили только один раз – «Велесу» со счетом 1:2 в 1-м туре.

Калининградцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Рубин» на 2 очка, а «Аланию» – на 9. Чтобы гарантировать себе выход в , «Балтика» должна набрать 4 очка в оставшихся 4 играх.

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