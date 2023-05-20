Микель Артета рассказал, как его собака влияет на атмосферу в «Арсенале».

Главный тренер лондонцев в апреле завел лабрадора.

«Ее зовут Победа, мы все любим побеждать, и Победе нужно много любви. В общем, это любовь к Победе.

Реакция игроков – невероятная, она одна из нас и плывет с нами в одной лодке. Это то, что меняет твое настроение вот так (Артета щелкает пальцами – прим. Sports.ru).

Вы приезжаете на базу, и она приезжает, отдает всю свою любовь – и вот вы ощущаете прилив энергии, игроки обнимают ее – это смотрится так мило. Это иные ощущения. Для меня такие вещи крайне важны», – сказал .

Микель Артета: «Арсенал» еще может выиграть чемпионат – в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории АПЛ»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!