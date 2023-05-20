Артета завел лабрадора по кличке Победа: «Мы все любим побеждать. Реакция игроков – невероятная»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета рассказал, как его собака влияет на атмосферу в «Арсенале».

Главный тренер лондонцев в апреле завел лабрадора.

«Ее зовут Победа, мы все любим побеждать, и Победе нужно много любви. В общем, это любовь к Победе.

Реакция игроков – невероятная, она одна из нас и плывет с нами в одной лодке. Это то, что меняет твое настроение вот так (Артета щелкает пальцами – прим. Sports.ru).

Вы приезжаете на базу, и она приезжает, отдает всю свою любовь – и вот вы ощущаете прилив энергии, игроки обнимают ее – это смотрится так мило. Это иные ощущения. Для меня такие вещи крайне важны», – сказал Артета.

Микель Артета: «Арсенал» еще может выиграть чемпионат – в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории АПЛ»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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66 комментариев

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Удар Кержакова
Трансфер который перевернёт Арсенал
+145
-2
+143
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VyacheslavLoveDi
Валерий Георгич ревнует уже
+74
-5
+69
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Алексей Дольский
Ответ Удар Кержакова
Трансфер который перевернёт Арсенал
Наконец-то Валерий Газзаев передаст весь свой победный опыт этому физручку Артете)))
+57
-2
+55
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spashef1989
Ответ Lidin_papa
Согласен. Правда собаку зовут Вин (Win), и в данном случае Артета пытается донести значение, содержащееся в кличке.
Аа. Win. Как "Победа" Дизель
+44
-3
+41
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spashef1989
Почему то мне кажется что это такая же "победа" как и "Победа" Бэкхем, или "Победа" Гюго. Можно но ли вообще переводить имена?
+42
-1
+41
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Мукунку хороший
Пусть заведёт хомяка и назовёт «Доминатор»
+31
0
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Lidin_papa
Ответ spashef1989
Почему то мне кажется что это такая же "победа" как и "Победа" Бэкхем, или "Победа" Гюго. Можно но ли вообще переводить имена?
Согласен. Правда собаку зовут Вин (Win), и в данном случае Артета пытается донести значение, содержащееся в кличке.
+25
0
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ALMAZ_and_GOLD
А почему не «доминация»?
+16
-2
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Подлый Интригант
в тэгах к новости не хватает "Валерий Газаев"
+13
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Лагер
Казалось бы причём тут пес
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AIBOLIT66
Реакция игроков – невероятная, она одна из нас и плывет с нами в одной лодке. Это то, что меняет твое настроение вот так
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"Трое в одной лодке не считая собаки" Джером Джером.
+8
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Emma Nevskaia
надеюсь он не убежит к Пепу
+7
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Yuriy Chistyakov
Ответ spashef1989
Почему то мне кажется что это такая же "победа" как и "Победа" Бэкхем, или "Победа" Гюго. Можно но ли вообще переводить имена?
Ну, всё -таки Виктор и Виктория это старые латинские имена, а Win - победа, кличка, это немного другое. Ну и в контексте статьи это логично, хотя лучше было бы написать "Вин (в переводе с англ. - победа)"
+7
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Акира_1
А вот и обещанные летние трансферы пошли от Арсенала.
+6
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deadjoker
Победа обделалась прямо на футбольном поле :))
+8
-3
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Тимофей Кушнир
Хоть где-то у Арсенала есть победа.
+9
-4
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atc73
Первый пёс, названный в честь авиакомпании!
+3
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Wekil Halylow
Ответ Тимофей Кушнир
Хоть где-то у Арсенала есть победа.
13 чемпионства 14 кубок англий 16 суперкубок
+6
-3
+3
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Spaten
Едва мы
Чуть-чуть обогнали мартышку,
К высотам прогресса направив шаги, —
За нами сейчас же
Помчались вприпрыжку
Мордочка, хвост и четыре ноги!
+2
0
+2
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Александр Калашников
Как то с апреля как раз начали терять лидество)
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ман сити фейк
Новость высокого уровня
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Ярослав Филипченко
Ответ spashef1989
Почему то мне кажется что это такая же "победа" как и "Победа" Бэкхем, или "Победа" Гюго. Можно но ли вообще переводить имена?
Победиус Жуниор
+2
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Muhammad Nazaraliev
Ответ spashef1989
Аа. Win. Как "Победа" Дизель
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Pb-SE
Ответ spashef1989
Почему то мне кажется что это такая же "победа" как и "Победа" Бэкхем, или "Победа" Гюго. Можно но ли вообще переводить имена?
Не "Победа Бекхэм", а Победа Задний Окорок.
+1
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kokakoka
Ответ Wekil Halylow
13 чемпионства 14 кубок англий 16 суперкубок
А как же кубок ярмарок 1969/70? Чем не повод для гордости?
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