Микель Артета: «Ман Сити» способен набрать 105-110 очков. Но не сделал этого из-за уровня АПЛ. Мы 10 месяцев шли плечом к плечу»

Микель Артета считает, «Манчестер Сити» не набрал 105-110 очков в АПЛ из-за уровня лиги.

– Ман Сити нужно выиграть требл, чтобы доказать, что они лучшие в истории?

– Я уже сказал, что они [лучшая команда в истории Премьер-лиги, возможно], учитывая то, как они играли в чемпионате и что сделали в полуфинале Лиги чемпионов.

Но это также показывает уровень чемпионата. « » способен набрать 105 или 110 очков. Они не сделали этого в этом сезоне из-за уровня лиги. Мы были шли с ними плечом к плечу на протяжении 10 месяцев, – сказал тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!