Микель Артета: «Ман Сити» способен набрать 105-110 очков. Но не сделал этого из-за уровня АПЛ. Мы 10 месяцев шли плечом к плечу»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета считает, «Манчестер Сити» не набрал 105-110 очков в АПЛ из-за уровня лиги.

– Ман Сити нужно выиграть требл, чтобы доказать, что они лучшие в истории?

– Я уже сказал, что они [лучшая команда в истории Премьер-лиги, возможно], учитывая то, как они играли в чемпионате и что сделали в полуфинале Лиги чемпионов.

Но это также показывает уровень чемпионата. «Ман Сити» способен набрать 105 или 110 очков. Они не сделали этого в этом сезоне из-за уровня лиги. Мы были шли с ними плечом к плечу на протяжении 10 месяцев, – сказал тренер «Арсенала».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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101 комментарий

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Tun
Можно сколько угодно критиковать Артету за слив концовки, но в начале сезона болелы не могли о таком и мечтать. Хорошую работу провел, строит в долгую, надо продолжать прогресс
+217
-7
+210
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danteeeq
Арсеналу только респект у уважуха за прогресс и борьбу в этом сезоне
+110
-4
+106
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blaugrano
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Вины за что? Его команда в середине таблицы прозябает или борется за выживание? Арсенал провёл очень хороший сезон в лиге.
Ман Сити сильнее, мощнее и стабильнее кого угодно. Это очевидные вещи. А в этом сезоне они хороши как никогда. С этим ничего не поделаешь - это данность.
+68
-2
+66
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Виталий Ан
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
АПЛ - не уровень Ман Сити.
Другие чемпионаты тем более.
+39
-7
+32
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Этот Райола хочет денег
Плечом к плечу с МанСити шел Ливер несколько сезонов, вот там интрига была на загляденье. и не влетал в очных встречах без шансов. А здесь мастер просто подымал своему подмастерью самооценку две трети сезона, потом показал разницу в классе
+50
-19
+31
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Kazbek Ilyassovskiy
АПЛ - не уровень Ман Сити.
+44
-16
+28
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Flavius
105 очков в АПЛ хорошо, только Гвардиоле это не надо.
Вместо этого он своевременно вывел команду на пик формы, не где-то там в феврале, а в апреле-мае под решающие матчи ЛЧ.
+14
0
+14
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SopTecret
Ответ gninnur esrever*
Это пик Арсенала, дальше деградация.
В деградации авторы комментариев разбираются великолепно
+12
-2
+10
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Арман Мартиросян
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
АПЛ - не уровень Ман Сити.
Крайне глупый комментарий.
+16
-8
+8
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Виталий Ан
Ответ Eddenonkas
Артета и вся команда объективно прыгнули выше головы. В следующем сезоне ожидаю ещё больше трофеев и хотя бы одну посудину)
Уверен что Арсенал не прибавит в следующем сезоне. По крайней мере не наберет столько очков. Этот сезон аномальный. В похожем сезоне выиграл Лестер. Все кандидаты имели спад, Сити много терял очков до нового года. В новом сезоне будет рубилово, где Арсеналу придется гораздо тяжелее.
+13
-5
+8
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Mario14
Ответ gninnur esrever*
Это пик Арсенала, дальше деградация.
Видимо твой пик был в первом классе, а далее началась деградация 😂
+11
-3
+8
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Eddenonkas
Артета и вся команда объективно прыгнули выше головы. В следующем сезоне ожидаю ещё больше трофеев и хотя бы одну посудину)
+9
-3
+6
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Eugenie Bond
Ответ Иван Иванов
Артета добился бы невероятных результатов, если бы унаследовал Ман Сити после Гвардиолы, но я сильно сомневаюсь в его способности ПОСТРОИТЬ самому такую команду, как Ман Сити. Чтобы построить гвардиоловский футбол нужно сделать очень многое: 1. Найти подходящих футболистов. 2. Заново учить футболу (это самое сложное) и т.д. Арсенал, конечно, был неплох, но он стал хорош ТОЛЬКО ТОГДА, когда в команду пришли Зинченко и Жезус, которых НАУЧИЛ футболу Пеп. А со своими учениками у Артеты как-то не супер пока что. Артета может поддерживать команду, построенную Пепом, но сам , мне кажется, не сможет построить команду, как Ман Сити Пепа. 🤔
ну не знаю ,когда Артета работал в штабе сити многие хвалил Артету именно в подготовке игроков и в целом он был главным ассистентом Пепа + Жезуз и Зина пошли под идеи Артеты ,ведь в Сити им не хватало возможности себя полностью проявить . Короче ,мне кажется ,что уж говорить ,что Артета совсем не умект строить команду несправедливо ,ему откровенно пока не хватает опыта ,чтобы конкурировать с Сити весь сезон -это да ,но говорить ,что он никак не приложил руку к успеху ныгешнего Арсенала ,а просто повезло с игроками -глупо
+6
0
+6
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danteeeq
Ответ gninnur esrever*
Это пик Арсенала, дальше деградация.
время покажет
+6
-2
+4
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Иван Иванов
Артета добился бы невероятных результатов, если бы унаследовал Ман Сити после Гвардиолы, но я сильно сомневаюсь в его способности ПОСТРОИТЬ самому такую команду, как Ман Сити. Чтобы построить гвардиоловский футбол нужно сделать очень многое: 1. Найти подходящих футболистов. 2. Заново учить футболу (это самое сложное) и т.д.
Арсенал, конечно, был неплох, но он стал хорош ТОЛЬКО ТОГДА, когда в команду пришли Зинченко и Жезус, которых НАУЧИЛ футболу Пеп. А со своими учениками у Артеты как-то не супер пока что.
Артета может поддерживать команду, построенную Пепом, но сам , мне кажется, не сможет построить команду, как Ман Сити Пепа. 🤔
+7
-3
+4
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DolJun
Ответ gninnur esrever*
поперли лузерские мантры. Мы могли, мы шли, мы бубубу, мы мемеме. Вторые места никто не запоминает! Через месяц всем будет плевать, с кем вы там шли и куда, плечом к плечу или жопа к жопе. В исторической перспективе вы -- всего-лишь очередные лузеры, сами закопавшие себя из-за отсутствия яиц. ПС. Уж Арсенал-то точно никак не помешал цистерне в наборе 115 очков, оба раза выступив безвольной тряпочкой.
почти каждый твой коммент про арсенал рационально обоснован, и общий посыл я лично разделяю, пусть и не в такой категоричной форме. но если меня за это кто-то может назвать хейтером арсенала, то у тебя арсенал в любимых, что для меня еще более удивительно.
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Blaumerc
Ответ tampa-bay
Как в фильме Троя в бою Гектора и Ахиллеса где Ахиллес вместо того чтобы быстро убить Гектора поддавался ему и создавал видимость что Гектор сильный боец, дающий бой самому ему, а потом прикончил
Гектор ведь реально мог победить, если бы воспользовался тем что Ахиллес подавался.
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tampa-bay
Интересно, если бы Арсенал играл в ЛаЛиге, Бундеслиге или Серии А где нет монструозного Сити, смог бы он там взять чемпионство?
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brig_Mercury
При всем уважении к Артете и Арсеналу, но то что в этом сезоне МС не набрал 110 очков, это было скорее из-за формирования оптимальных моделей игры с Холандом в старте и возможно без него. То есть где-то полгода шли прелюдии к тотальному доминированию. Не знаю, как поведут себя лидеры МС в следующем сезоне (может быть кто-то уйдет или бросят играть) или появится новый конкурент, но этот АПЛ МС мог проиграть скорее сам себе из-за постройки того, что мы видим сейчас.
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гель кристины
Ответ Stewart D.
Артета не прошёл проверку нервов в конце. Сказалось отсутствие опыта. В следующем сезоне все уже будет не так и не в лучшую сторону
Норм трансферы нужны и скамейка
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Мгер Цолакян
Ответ Сергей
Вот бы Юнайтед Ферги и Нынешний Сити в одну эпоху играли - была бы интрига до последней минуты чемпионата!
Ничего бы не было, Сити сильнейшая команда в истории АПЛ
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tampa-bay
Ответ Burel
ахаха... мю, у которого лучший результат за всю историю 93 очка, и это в более слабых АПЛ
Дохлый Сити Манчини не вышедший из группы ЛЧ обул САФа, какая интрига до последней капли?
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Crazy Writer
Ответ gninnur esrever*
Я 22 года болею за это недоразумение. Я был, наверное, самым терпеливым из всех все это время. Но сейчас меня рвет за все эти 19 лет лузерства.
И ведь самое обидное - все что нужно арсеналу, это бабки и время. Пример Сити показывает, вложи немеряно денег в команду, при этом дай составу сыграться, а тренеру наработать наработки и будет результат. Клуб блин в топ 5 по популярности в мире, а бюджет как у брайтона
+2
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Nick Nick
Арсеналу не хватает качественных игроков на скамейке,
из-за этого и посыпались в конце чемпионата.
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Степан Елесин
Ответ Влад Белянский
Блин, я прочитал сначала "Ман Сити может набрать 105-110 новичков" 🤣🤣🤣
Ну, в принципе, может)
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