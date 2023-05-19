Микель Артета: «Ман Сити» способен набрать 105-110 очков. Но не сделал этого из-за уровня АПЛ. Мы 10 месяцев шли плечом к плечу»
Микель Артета считает, «Манчестер Сити» не набрал 105-110 очков в АПЛ из-за уровня лиги.
– Ман Сити нужно выиграть требл, чтобы доказать, что они лучшие в истории?
– Я уже сказал, что они [лучшая команда в истории Премьер-лиги, возможно], учитывая то, как они играли в чемпионате и что сделали в полуфинале Лиги чемпионов.
Но это также показывает уровень чемпионата. «Ман Сити» способен набрать 105 или 110 очков. Они не сделали этого в этом сезоне из-за уровня лиги. Мы были шли с ними плечом к плечу на протяжении 10 месяцев, – сказал тренер «Арсенала».
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Ман Сити сильнее, мощнее и стабильнее кого угодно. Это очевидные вещи. А в этом сезоне они хороши как никогда. С этим ничего не поделаешь - это данность.
Вместо этого он своевременно вывел команду на пик формы, не где-то там в феврале, а в апреле-мае под решающие матчи ЛЧ.
Арсенал, конечно, был неплох, но он стал хорош ТОЛЬКО ТОГДА, когда в команду пришли Зинченко и Жезус, которых НАУЧИЛ футболу Пеп. А со своими учениками у Артеты как-то не супер пока что.
Артета может поддерживать команду, построенную Пепом, но сам , мне кажется, не сможет построить команду, как Ман Сити Пепа. 🤔
из-за этого и посыпались в конце чемпионата.