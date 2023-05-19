«Арсенал» поборется с «Барсой» за Гюндогана (Bild)
«Арсенал» поборется с «Барселоной» за подписание Илкая Гюндогана.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Гюндогану контракт сроком на один год, в то время как «Барселона» предлагает соглашение на два года.
По информации Bild, полузащитником также интересуется «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета ценит Гюндогана по работе с ним в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Вести переговоры с другими клубами АПЛ будет разрешено с 20 июня. Отмечается, что Гюндоган не сообщал «Манчестер Сити» о намерении покинуть клуб – решение будет принято в конце сезона.
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У Арсенала ещё со времён Венгера, политика годичных контрактов за игроков 30+. Максимум, что могут предложить Илкаю 2+1 (с рядом условий), но это вряд ли. Тоже склоняюсь к тому, что уйдёт в Барсу.
Всё остальное не на пользу клубу.