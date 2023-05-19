«Арсенал» поборется с «Барсой» за Гюндогана (Bild)

«Арсенал» поборется с «Барселоной» за подписание Илкая Гюндогана.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить контракт сроком на один год, в то время как « » предлагает соглашение на два года.

По информации Bild, полузащитником также интересуется « ». Главный тренер «канониров» ценит Гюндогана по работе с ним в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Вести переговоры с другими клубами будет разрешено с 20 июня. Отмечается, что Гюндоган не сообщал «Манчестер Сити» о намерении покинуть клуб – решение будет принято в конце сезона.

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