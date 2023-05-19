«Арсенал» поборется с «Барсой» за Гюндогана (Bild)

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Илкай Гюндоган Футбол

«Арсенал» поборется с «Барселоной» за подписание Илкая Гюндогана.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Гюндогану контракт сроком на один год, в то время как «Барселона» предлагает соглашение на два года.

По информации Bild, полузащитником также интересуется «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета ценит Гюндогана по работе с ним в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Вести переговоры с другими клубами АПЛ будет разрешено с 20 июня. Отмечается, что Гюндоган не сообщал «Манчестер Сити» о намерении покинуть клуб – решение будет принято в конце сезона.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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37 комментариев

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Hunteralex
Арсенал как младший брат: все за сити донашивать пытается
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+106
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Fan of Sport
Я думаю, Гюндоган либо останется в Сити, либо перейдёт в Барселону, 3 варианта на мой взгляд нет. Бессмысленно переходить из основы Сити в другой клуб АПЛ, да и Барселону он рассматривает для смены климата и как новый этап в карьере, а в футбольном плане Сити нет равных на данный момент
+48
-4
+44
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Барыга блинами
Скупаем весь Сити, чтоб забрать у них первое место😎
+31
-2
+29
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Billy_Shears
Ответ Hunteralex
Арсенал как младший брат: все за сити донашивать пытается
раньше они у нас, теперь мы у них
+28
-2
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Ман Сити
Это бесмыслено, Гюндоган хочет почилить в солнечной Испании, а не рвать жилы в АПЛ, иначе останется в Сити и нет смысла переходить в Арсенал
+18
-1
+17
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llolishe
Знаменитая академия Арсенала )
+20
-8
+12
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Val Smith
Ответ Fan of Sport
Я думаю, Гюндоган либо останется в Сити, либо перейдёт в Барселону, 3 варианта на мой взгляд нет. Бессмысленно переходить из основы Сити в другой клуб АПЛ, да и Барселону он рассматривает для смены климата и как новый этап в карьере, а в футбольном плане Сити нет равных на данный момент
Арсенал может предложить более долгий контракт чем Сити с большим окладом чем у Барсы.
+11
0
+11
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Мне кажется или Гюндоган проводит лучший сезон в карьере ? по качеству мгры даже лучше чем 2021 когда он забил кучу голов подключаясь вторым темпом . В него реально будто Зидан вселился . Пяточка на Холанда вчера это было что-то...
+8
0
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Антон Болховитин
Чтобы обыграть Сити нужно стать Сити.
+6
0
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Джейме Ланнистер
Ответ Ernest Imamov
Ну Арсенал Барселоне не конкурент, ожидаешь перехода Энцо, получается Эль Нени, Локонга
У кого шизофрения начался. Энцо, Эль Нени, Локонга разные игроки разного возраста и разных клубов. и ни один не играет за банкрот фк
+5
0
+5
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Someone from Internet
Ответ Hunteralex
Арсенал как младший брат: все за сити донашивать пытается
Так раньше Сити подобным занимался. Бакари Санья, Насри, Клиши...
+3
0
+3
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Branddd
Ответ Hunteralex
Арсенал как младший брат: все за сити донашивать пытается
Лет 10 назад, МС скупал игроков Арсенала почти каждый год. И?
+3
0
+3
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Hunteralex
Ответ Someone from Internet
Так раньше Сити подобным занимался. Бакари Санья, Насри, Клиши...
Мне 30. Я такое помню. Но там переманивали игроков в самом соку, а тут берут то, что Сити не так уж и нужно может оказаться. Из-за возраста или того, что игрок место в старте не имеет на момент перехода)
+3
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Ответ Hunteralex
Арсенал как младший брат: все за сити донашивать пытается
Хоть не за Челси 8(
+2
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Crazy Writer
Это намек, что на покупку Райса можно не рассчитывать?
+1
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Branddd
Ответ Val Smith
Арсенал может предложить более долгий контракт чем Сити с большим окладом чем у Барсы.
Может, но не будет.

У Арсенала ещё со времён Венгера, политика годичных контрактов за игроков 30+. Максимум, что могут предложить Илкаю 2+1 (с рядом условий), но это вряд ли. Тоже склоняюсь к тому, что уйдёт в Барсу.

Всё остальное не на пользу клубу.
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Александр Белов
Ответ Billy_Shears
раньше они у нас, теперь мы у них
Тот самый бродяга, который брал в долг, а как разбогател, не забыл и решил поправить
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ДедаДома.нет
Ответ Billy_Shears
раньше они у нас, теперь мы у них
Ахахаха. Они у вас забирали лучших. Арсенал сейчас подбирает, что плохо лежит )))
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yulay
Ответ Ван Гог
Его переход в Барсу будет означать, что кто-то из основы присядет на бочку. А этого очень сильно не хотелось бы, учитывая перспективы нашего центра поля. И как показывает практика, трансферы из Сити в Барсу чаще оказываются провальными.
Ну опорник по факту нужен, хотя, конечно, Родри на эту роль подходит лучше.
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Crazy Writer
Ответ Aleksandr Danilov
При всем уважении, с Барсой любой клуб АПЛ может бороться только с точки зрения денег. При равных условиях 99% футболистов пойдут в Реал или Барсу
Сейчас - нет. Барсе стабильности не хватает сейчас. Они набрали игроков и сезона не прошло - половину хотят сплавить, нет никаких гарантий, что остаться получится. Скорее только деньгами реал и сможет сейчас игроков заманивать, на их историю и заслуги 2 главных(на данный момент) таланта поколения демонстративно болт положили. А по факту - в Мадриде уже собран хороший состав, только ЦФ Бензу на подмену нужен, в остальном - перестройку почти завершили(ща еще Джуд перейдет, плюс продлить Асенсио и Себальоса для ротации и можно играть). А давать жирные контракты врядли захотят - очень больно обожглись с Азаром и кучей игроков типа него(бейл - не в счет, он им 2 финала ЛЧ завез минимум).
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СД18
Ответ Crazy Writer
Сейчас - нет. Барсе стабильности не хватает сейчас. Они набрали игроков и сезона не прошло - половину хотят сплавить, нет никаких гарантий, что остаться получится. Скорее только деньгами реал и сможет сейчас игроков заманивать, на их историю и заслуги 2 главных(на данный момент) таланта поколения демонстративно болт положили. А по факту - в Мадриде уже собран хороший состав, только ЦФ Бензу на подмену нужен, в остальном - перестройку почти завершили(ща еще Джуд перейдет, плюс продлить Асенсио и Себальоса для ротации и можно играть). А давать жирные контракты врядли захотят - очень больно обожглись с Азаром и кучей игроков типа него(бейл - не в счет, он им 2 финала ЛЧ завез минимум).
У Реала слабовата защита, а на замену Бензема они купили молодого бразильца
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ДедаДома.нет
Руководству Арсенала, нужно просто пригласить Гвардиолу.
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gninnur esrever*
Опять какой-то вторяк от мазутных.
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Ван Гог
Его переход в Барсу будет означать, что кто-то из основы присядет на бочку. А этого очень сильно не хотелось бы, учитывая перспективы нашего центра поля. И как показывает практика, трансферы из Сити в Барсу чаще оказываются провальными.
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d.radbil
Ответ Crazy Writer
Это намек, что на покупку Райса можно не рассчитывать?
Ну так еще есть бесплатный Тилеманс, хотя он скорее придет вместо Джаки
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