Защитник «Спартака» Чернов: «ЦСКА впечатляет, тем интереснее будет ближайшее дерби»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Никита Чернов Футбол

Никита Чернов поделился ожиданиями от воскресного матча «Спартака» с ЦСКА в Мир РПЛ.

«Армейцы очень хорошо проводят нынешнюю весну. Думаю, за счет того, что играют от простого и мало ошибаются на своей половине поля. А так действуют так же, как и раньше.

Хорошую форму набрал Заболотный. И Чалов в последних играх много забивает. Обляков очень здорово проводит сезон.

В общем, ЦСКА впечатляет, тем интереснее будет ближайшее дерби», – сказал защитник «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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9 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Хорошие слова о конкурентах. Ничего лишнего. Молодец Чернов
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OLD Apple52NN
ЦДКА собирает коллекцию медалей к своему столетию: золото в хоккее, бронза в баскетболе ... Осталось взять серебро в футболе. Кто может помешать ему!? )
+3
-1
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IgroMan18
Ответ Ильдар Фарукшин
Хорошие слова о конкурентах. Ничего лишнего. Молодец Чернов
При этом его его родной клуб.
+3
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Павел Ермаков
Прекрасно.))
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Владимир Молявин
Теперь остолось только одержать победу.
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Павел Ермаков
Ответ OLD Apple52NN
ЦДКА собирает коллекцию медалей к своему столетию: золото в хоккее, бронза в баскетболе ... Осталось взять серебро в футболе. Кто может помешать ему!? )
Карасев и компания.
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Alexandr Sokolov
Ответ OLD Apple52NN
ЦДКА собирает коллекцию медалей к своему столетию: золото в хоккее, бронза в баскетболе ... Осталось взять серебро в футболе. Кто может помешать ему!? )
хм, я почему-то думал в баскетболе дела, как в хоккее
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Кирилл Эсаулов
Ответ Alexandr Sokolov
хм, я почему-то думал в баскетболе дела, как в хоккее
Не в этом году и не с этим тренером. Хуже игры в плей-офф от ЦСКА Я ЕЩЕ не видел
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