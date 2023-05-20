Защитник «Спартака» Чернов: «ЦСКА впечатляет, тем интереснее будет ближайшее дерби»
Никита Чернов поделился ожиданиями от воскресного матча «Спартака» с ЦСКА в Мир РПЛ.
«Армейцы очень хорошо проводят нынешнюю весну. Думаю, за счет того, что играют от простого и мало ошибаются на своей половине поля. А так действуют так же, как и раньше.
Хорошую форму набрал Заболотный. И Чалов в последних играх много забивает. Обляков очень здорово проводит сезон.
В общем, ЦСКА впечатляет, тем интереснее будет ближайшее дерби», – сказал защитник «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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