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Перес – Хейсену: «Ты один из лучших центральных защитников в мире, добро пожаловать в семью «Реала». Эта футболка олицетворяет жертвенность, труд, скромность»

Флорентино Перес поприветствовал Дина Хейсена в «Реале».

Сегодня прошла презентация Хейсена в качестве нового игрока «Реала». 

«Две недели назад мы представили нашего нового тренера Хаби Алонсо. У нас отличная команда с великолепными игроками, и мы хотим продолжать творить историю.

Сегодня мы рады приветствовать большой талант – Дина Хейсена. Ты хотел быть здесь, это всегда было твоей мечтой. Ты один из лучших центральных защитников в мире, и тебе всего 20 лет.

«Малага», «Ювентус», «Рома», АПЛ... ты показал, что ты один из лучших в мире. Мы гордимся тобой, потому что ты уже в сборной Испании. Многие клубы хотели заполучить тебя, и мы благодарны, что ты сегодня здесь.

Дорогой Дин, добро пожаловать в семью «Реал Мадрид». Наши игроки – мадридисты. Эта футболка олицетворяет жертвенность, труд, скромность. Фанаты «Реала» дадут тебе силы. Эта футболка покажет тебе, что здесь мы никогда не сдаемся, до последней минуты. Это то, чего будут требовать от тебя болельщики», – сказал президент «Реала». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MadridXtra
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
logoДин Хейсен
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