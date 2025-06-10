Экс-помощник Клоппа Пеп Лейндерс вошел в штаб Гвардиолы в «Ман Сити»
Экс-помощник Юргена Клоппа вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы.
«Манчестер Сити» объявил о назначении Пепа Лейндерса помощником главного тренера. Также в штаб Гвардиолы вошел тренер стандартных положений Джеймс Френч, прежде работавший в «Ливерпуле».
Лейндерс покинул «Ливерпуль» вместе с Клоппом в 2024 году, после чего возглавил «Ред Булл Зальцбург». Под руководством нидерландца команда провела 28 матчей, одержала 13 побед, сыграла вничью 7 раз и проиграла 8 раз.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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