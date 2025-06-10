Экс-помощник Клоппа Пеп Лейндерс вошел в штаб Гвардиолы в «Ман Сити»

Экс-помощник Юргена Клоппа вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити » объявил о назначении Пепа Лейндерса помощником главного тренера. Также в штаб Гвардиолы вошел тренер стандартных положений Джеймс Френч, прежде работавший в «Ливерпуле ».

Лейндерс покинул «Ливерпуль» вместе с Клоппом в 2024 году, после чего возглавил «Ред Булл Зальцбург». Под руководством нидерландца команда провела 28 матчей, одержала 13 побед, сыграла вничью 7 раз и проиграла 8 раз.