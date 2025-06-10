Бакаев и Руденко проходят медосмотр в «Локомотиве»

«Локомотив» близок к подписанию Александра Руденко и Зелимхана Бакаева.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Руденко проходит медосмотр в московском клубе. По завершении хавбек подпишет контракт на 3 года с зарплатой 7 млн рублей в месяц плюс бонусы.

Утверждается, что «Локомотив » погасит 30 млн долгов «Химок» перед 26-летним футболистом.

По информации «Чемпионата» медосмотр для возможного перехода в «Локомотив» проходит и Зелимхан Бакаев .

При этом стороны продолжают обсуждать потенциальное сотрудничество. В случае договоренности, Бакаев подпишет трехлетний контракт.

Прошлый сезон Зелимхан провел в аренде в «Химках». Игрок принадлежит «Зениту ».