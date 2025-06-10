Бакаев и Руденко проходят медосмотр в «Локомотиве»
«Локомотив» близок к подписанию Александра Руденко и Зелимхана Бакаева.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Руденко проходит медосмотр в московском клубе. По завершении хавбек подпишет контракт на 3 года с зарплатой 7 млн рублей в месяц плюс бонусы.
Утверждается, что «Локомотив» погасит 30 млн долгов «Химок» перед 26-летним футболистом.
По информации «Чемпионата» медосмотр для возможного перехода в «Локомотив» проходит и Зелимхан Бакаев.
При этом стороны продолжают обсуждать потенциальное сотрудничество. В случае договоренности, Бакаев подпишет трехлетний контракт.
Прошлый сезон Зелимхан провел в аренде в «Химках». Игрок принадлежит «Зениту».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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