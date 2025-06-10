Мелехин о Бонифасе: «Против Дзюбы тяжелее. Он повыше, в борьбе с ним сложнее, и завершает атаки тоже хорошо»
Виктор Мелехин сравнил Артема Дзюбу и Виктора Бонифасе.
6 июня сборная России сыграла вничью с Нигерией в BetBoom товарищеском матче со счетом 1:1.
– Против кого играть тяжелее – Бонифасе или Дзюба?
– С Дзюбой я сыграл больше матчей – поэтому с ним. С Бонифасом мы сыграли один матч, тяжело было понять уровень. А Дзюба нам и три забивал, и хорошо себя показывал.
– В каких качествах Артем сильнее?
– Он повыше, в борьбе против него тяжелее играть. И завершает атаки тоже хорошо, – сказал защитник «Ростова».
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И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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