Мелехин о Бонифасе: «Против Дзюбы тяжелее. Он повыше, в борьбе с ним сложнее, и завершает атаки тоже хорошо»

Виктор Мелехин сравнил Артема Дзюбу и Виктора Бонифасе.

6 июня сборная России сыграла вничью с Нигерией в BetBoom товарищеском матче со счетом 1:1.

– Против кого играть тяжелее – Бонифасе или Дзюба?

– С Дзюбой я сыграл больше матчей – поэтому с ним. С Бонифасом мы сыграли один матч, тяжело было понять уровень. А Дзюба нам и три забивал, и хорошо себя показывал.

– В каких качествах Артем сильнее?

– Он повыше, в борьбе против него тяжелее играть. И завершает атаки тоже хорошо, – сказал защитник «Ростова ».