Кападзе о матче с Катаром: «На стадионе будут наши болельщики и президент, если повезет. Постараемся сыграть красиво и победить»

Тимур Кападзе прокомментировал матч со сборной Катара.

Команды встретятся в 10-м туре отбора на ЧМ-2026, начало в 16:45 по московскому времени. Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно покажут матч, прокомментирует Григорий Твалтвадзе.

В прошлом матче Узбекистан сыграл вничью с ОАЭ (0:0) и впервые в истории вышел на чемпионат мира – команда Тимура Кападзе за один тур до финиша идет 2-м в группе А и уже не опустится ниже второго места. Катар идет 4-м.

Тимур Кападзе считает, что матч с Катаром важен.

«Наши болельщики и, если повезет, президент будут на стадионе. Мы постараемся сыграть красиво и победить перед ними», – заявил главный тренер сборной Узбекистана.

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