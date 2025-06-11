Аргентина поделила очки с Колумбией (1:1), играя в меньшинстве с 70-й минуты – Альмада ответил на гол Диаса

Сборная Аргентины сыграла вничью с Колумбией (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.

Вингер гостей Луис Диас открыл счет на 24-й минуте, «альбиселесте» отыгрались благодаря голу Тьяго Альмады на 81-й. С 70-й минуты Аргентина играла в меньшинстве после удаления Энцо .

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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