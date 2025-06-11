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Аргентина поделила очки с Колумбией (1:1), играя в меньшинстве с 70-й минуты – Альмада ответил на гол Диаса

Сборная Аргентины сыграла вничью с Колумбией (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.

Вингер гостей Луис Диас открыл счет на 24-й минуте, «альбиселесте» отыгрались благодаря голу Тьяго Альмады на 81-й. С 70-й минуты Аргентина играла в меньшинстве после удаления Энцо.

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Квалификация ЧМ. 16 тур
11 июня 00:00, Монументаль Антонио Веспусио Либерти
Аргентина
Завершен
1 - 1
Колумбия
Матч окончен
90’
+3’
Муньос
Альмада   Балерди
90’
+1’
  Альмада
81’
79’
Роман
Медина   Фойт
78’
Месси   Паласиос
78’
73’
Хамес   Карраскаль
73’
Кастаньо   Арьяс
72’
Санчес
Паредес
72’
Фернандес
70’
57’
Кампас   Роман
Де Поль   Симеоне
46’
Молина   Н. Гонсалес
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Кастаньо
Молина
32’
24’
  Диас
Аргентина
Мартинес, Медина, Отаменди, Ромеро, Молина, Фернандес, Паредес, Де Поль, Альмада, Альварес, Месси, Бенитес, Рульи, Балерди, Барко, Фойт, Мастантуоно, Паласиос, Пас, Корреа, Н. Гонсалес, Мартинес, Симеоне
Запасные: Паласиос, Пас, Рульи, Фойт, Н. Гонсалес, Бенитес, Балерди, Барко, Мастантуоно, Мартинес, Корреа, Симеоне
1тайм
Колумбия:
Мьер, Мачадо, Лукуми, Санчес, Муньос, Кастаньо, Лерма, Риос, Кампас, Диас, Хамес, Оспина, Варгас, Борха, Мина, Роман, Арьяс, Карраскаль, Карраскаль, Пуэрта, Эрнандес, Инестроса, Суарес
Запасные: Паласиос, Пас, Рульи, Фойт, Н. Гонсалес, Бенитес, Балерди, Барко, Мастантуоно, Мартинес, Корреа, Симеоне
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Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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