Матч окончен
Аргентина поделила очки с Колумбией (1:1), играя в меньшинстве с 70-й минуты – Альмада ответил на гол Диаса
Сборная Аргентины сыграла вничью с Колумбией (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.
Вингер гостей Луис Диас открыл счет на 24-й минуте, «альбиселесте» отыгрались благодаря голу Тьяго Альмады на 81-й. С 70-й минуты Аргентина играла в меньшинстве после удаления Энцо.
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Квалификация ЧМ. 16 тур
11 июня 00:00, Монументаль Антонио Веспусио Либерти
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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