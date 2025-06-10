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Семенов об РПЛ: «Если «Пари НН» оставят, будет цирк – надо было изначально делать так, чтобы в стыках играли «Оренбург» и «Ахмат». Я вообще за расширение до 18 команд»

Андрей Семенов высказался против того, чтобы «Пари НН» остался в Мир РПЛ.

Ранее большинство клубов проголосовало за то, чтобы нижегородский клуб заменил «Химки» в РПЛ в сезоне-2025/26. Подмосковный клуб не прошел процедуру лицензирования из-за долгов.

– Я вообще считаю, что надо расширять лигу до 18 команд. 15 команд – это точно не дело. Пусть из ФНЛ берут. Жалко, что «Черноморец» не попадает в лигу, Новороссийск – шикарный город.

– Кому должно достаться 16-е место?

– Надо было изначально делать так, чтобы в стыковых матчах играли «Оренбург» и «Ахмат». Если «Пари НН» оставят в РПЛ, то это будет цирк, – сказал бывший защитник «Ахмата» и сборной России.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЧерноморец Новороссийск
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logoПервая лига
logoПари НН
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