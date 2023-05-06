Саа о Коло-Муани в «МЮ»: «Умный, быстрый, выносливый игрок, может бегать целый день. Рядом с Рэшфордом и Санчо он будет очень опасен»

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Луи Саа советует «Манчестер Юнайтед» подписать форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

«Думаю, он стал бы отличной покупкой для «Ман Юнайтед». Он не только «девятка», но еще и способен сыграть на любой позиции в атакующей тройке.

Он очень умный футболист, очень быстрый, хорошо работающий ногами и умный. У него уже сформировалась хорошая связка с Килианом Мбаппе в сборной Франции. Он все понимает.

Он достаточно талантлив для того, чтобы играть при коротких и длинных передачах, очень умен и будет крайне опасен в АПЛ, особенно рядом с Рэшфордом и Санчо. Защитникам будет очень тяжело.

Коло-Муани очень выносливый, он может бегать целый день и впишется в игровую систему, которая нравится Эрику тен Хагу. К тому же у него большое будущее. Сезон может уйти на обучение, а в течение следующих двух-трех лет он начнет оказывать существенное влияние. В этом есть смысл», – заявил бывший форвард «МЮ» в интервью Daznbet.

«МЮ» активнее «Баварии» пытается подписать Коло-Муани. Форвард «Айнтрахта» еще не принял решения

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9 комментариев

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QWertY
Или будет пинать уи рядом с ними(как это делает и сам Санчо). Если кого и покупать, то проверенного бойца. Вот моторный Лаутаро идеально бы подошел. Хз почему его не рассматривают
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Someone from Internet
Ну какой Коло-Муани? У Санчо и Мхитаряна и похлеще стата была. В итоге не заиграли.
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Eziiko
Саа его агент что ли?
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Elik1989
Это было бы не так проблематично, если бы за него не просили 120 млн..... за игрока, который один сезон отбегал в Лиге1 и второй сезон Бундеслиги - более менее... и ему не 18-19 лет.
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Антон Фалафель
И черный💪❤
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Руслан
Кейн нужен
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anti4ex
Нужен чистый центр форвард.
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