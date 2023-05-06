Саа о Коло-Муани в «МЮ»: «Умный, быстрый, выносливый игрок, может бегать целый день. Рядом с Рэшфордом и Санчо он будет очень опасен»
Луи Саа советует «Манчестер Юнайтед» подписать форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.
«Думаю, он стал бы отличной покупкой для «Ман Юнайтед». Он не только «девятка», но еще и способен сыграть на любой позиции в атакующей тройке.
Он очень умный футболист, очень быстрый, хорошо работающий ногами и умный. У него уже сформировалась хорошая связка с Килианом Мбаппе в сборной Франции. Он все понимает.
Он достаточно талантлив для того, чтобы играть при коротких и длинных передачах, очень умен и будет крайне опасен в АПЛ, особенно рядом с Рэшфордом и Санчо. Защитникам будет очень тяжело.
Коло-Муани очень выносливый, он может бегать целый день и впишется в игровую систему, которая нравится Эрику тен Хагу. К тому же у него большое будущее. Сезон может уйти на обучение, а в течение следующих двух-трех лет он начнет оказывать существенное влияние. В этом есть смысл», – заявил бывший форвард «МЮ» в интервью Daznbet.
«МЮ» активнее «Баварии» пытается подписать Коло-Муани. Форвард «Айнтрахта» еще не принял решения
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
9 комментариев