Алексей Спиридонов: «Спартак» победит ЦСКА 3:1. Мы обязаны обыгрывать их»

Алексей Спиридонов считает, что «Спартак» обыграет ЦСКА в воскресном матче 28-го тура Мир РПЛ.

«Заберем мы это дерби! Спартак выиграет со счетом 3:1. Вообще не сомневаюсь в этом.

Мы обязаны обыгрывать . В первую очередь за счет желания должны брать победу. Мотивация на эту игру должна быть сумасшедшей. Это последний шанс попасть в тройку», — сказал чемпион Европы по волейболу и болельщик « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!