Алексей Спиридонов: «Спартак» победит ЦСКА 3:1. Мы обязаны обыгрывать их»
Алексей Спиридонов считает, что «Спартак» обыграет ЦСКА в воскресном матче 28-го тура Мир РПЛ.
«Заберем мы это дерби! Спартак выиграет со счетом 3:1. Вообще не сомневаюсь в этом.
Мы обязаны обыгрывать ЦСКА. В первую очередь за счет желания должны брать победу. Мотивация на эту игру должна быть сумасшедшей. Это последний шанс попасть в тройку», — сказал чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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