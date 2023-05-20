Алексей Спиридонов: «Спартак» победит ЦСКА 3:1. Мы обязаны обыгрывать их»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Алексей Спиридонов Футбол

Алексей Спиридонов считает, что «Спартак» обыграет ЦСКА в воскресном матче 28-го тура Мир РПЛ.

«Заберем мы это дерби! Спартак выиграет со счетом 3:1. Вообще не сомневаюсь в этом.

Мы обязаны обыгрывать ЦСКА. В первую очередь за счет желания должны брать победу. Мотивация на эту игру должна быть сумасшедшей. Это последний шанс попасть в тройку», — сказал чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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7 комментариев

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Mihamoscow
Фантазёр - про него говорили ..!:)
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Olympo
Лёха, что за щeкoй?
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Павел Ермаков
Тут может быть и 1:3.И вообще чёрт знает что.Плюс Карасев свою дурь с варом врубят.Не скажу за счёт,но без скандала точно не обойдется.
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Сергей Еременко
Капец Нострадамус, 3:1 я уже не помню когда ЦСКА 3 мяча пропускал. И кто им в Спартаке может их забить
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Spartak Forever
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Можно победить если Карась накосячит , а так радужные единороги по сильнее будут
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Mitya26
Скорее проиграет с таким же счётом.
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Ростов-на-Дону
"Спартак" без шансов: если коники сами не справятся - свистуны помогут!
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