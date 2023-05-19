Мостовой о «Спартаке»: «Те, кто 5-6 туров назад говорили, что он фаворит в борьбе за серебро, сейчас приутихли. Немного стыдно им стало»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями перед матчем «Спартака» и ЦСКА.

«Для меня нет фаворита в дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Да, армейцы набрали форму и показывают хорошие результаты.

Но 5-6 туров назад все говорили, что красно-белые фавориты в борьбе за серебро. Но те, кто это говорил, сейчас приутихли и сидят молчат. Немного им стало стыдно.

Думаю, что в ближайшем дерби будет открытая игра в атаку. Что сейчас-то защищаться, ведь «Зенит» уже чемпион, и там почти все в отпуске.

Пусть остальные теперь играют в футбол и получают удовольствие – отыгрывают, бьют по воротам, забивают, пропускают, ошибаются.

Как было в начале чемпионата, когда в каждой игре все забивали много мячей.

Тогда всем это нравилось, и все говорили, какой интересный у нас футбол. А я говорил, что люди ошибаются и не могут сделать 2-3 паса. Пусть сейчас так же заканчивают.

Но с каким счетом закончится это дерби – невозможно сказать. Я делаю прогнозы и часто угадываю. К примеру, европейский футбол можно спрогнозировать», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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37 комментариев

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Пользователь заблокирован
Я уже в этих мостовых запутался …
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Газонокосильщик Хави
Короче без тебя санчез они не справятся. Так что давай быстрее заканчивай с бумажками возиться
+10
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Царская мультивселенная👑😎
Как во вселенной Марвел?
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Алексей Фирстов
Одно слово - царь.
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1футбол1
Ещё не давно Кавазашвилли собералсь в этом сезоне чемпионство Спартака отмечать. Ему то как сейчас тяжко.
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Konstantin Zorin
Разве надежды болельщиков могут быть стыдными? Всегда надеешься, что твоя команда сыграет лучше. И вроде предпосылки к этому имеются, а потом, как обухом по голове. После чего в голове вертится вопрос, блин... Как так можно было хреново сыграть?
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RW_4ever
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Ответ Сергей
Федотов хорошо работал ещё в Оренбурге и Сочи - 2-е место со скромной по составу командой . ЦСКА тоже при нем прибавил по сравнению с прошлым годом . абаскаль же кроме Спартака никого ещё не тренировал.
Серуня , фамилию тренера нужно писать с большой буквы.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ заблокированному пользователю
Я уже в этих мостовых запутался …
Царская мультивселенная👑😎
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.ru
это они сейчас приутихли... а уже через 5-6 туров начнут и вовсе говорить о чемпионстве
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Lord of Balls
Саша, стыдно должно быть не тому, кто ошибся, а тому, кто сидит и 20 лет ничего не делает, потому что боится обо**аться
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Eddenonkas
Вот, вот может же Мост говорить дельные вещи, когда не подвыпивший!
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Михаил Опякин
Европейский футбол можно спрогнозировать, но я его не смотрю, впрочем как и РПЛ. А. Мостовой.
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Добрый Ретроград
Ну, и в чём он не прав?
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Rinat Gazimzyanov
Арсенал то же 6-7 туров назад был фаворитом чемпиона Англии. Если было бы нет так тогда был бы смысл в этих словах.
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доктор Ливси
Ощущение, что он отвечает вообще на все звонки, причем не только от журналистов. Когда-нибудь он так службе безопасности банка квартиру подпишет
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Н.Ф.
Как же это так, кормилец?
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Сергей
Федотов хорошо работал ещё в Оренбурге и Сочи - 2-е место со скромной по составу командой . ЦСКА тоже при нем прибавил по сравнению с прошлым годом . абаскаль же кроме Спартака никого ещё не тренировал.
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AIBOLIT66
а 10 туров назад ?
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Император Плутона
какую команду тренирует этот господин?
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валя_стакан
Мостового не обманешь 60 лет в футболе
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Шухрат Казыев
Как хорошо начнёт играть Спартак. Сразу же начнутся разговоры о чемпионстве.😀
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Jan Paskel
вот и Мостовой! а мы его вчера ждали
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Сергей Ошлапов
Ответ заблокированному пользователю
Я уже в этих мостовых запутался …
Он бывший полузащитник, полуумный, полу смешной, полу дурной.
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Игорь Пичугин
Ответ заблокированному пользователю
Я уже в этих мостовых запутался …
А чего путаться то, заглавная буква А! А там уж всё равно какой Мостовой.
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RW_4ever
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Eddenonkas
Вот, вот может же Мост говорить дельные вещи, когда не подвыпивший!
Канеш, че еще никто его не спросил кто чемпионом за три тура до конца станет. Он бы точно сказал
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