Мостовой о «Спартаке»: «Те, кто 5-6 туров назад говорили, что он фаворит в борьбе за серебро, сейчас приутихли. Немного стыдно им стало»

Александр Мостовой поделился ожиданиями перед матчем «Спартака» и ЦСКА.

«Для меня нет фаворита в дерби между « » и . Да, армейцы набрали форму и показывают хорошие результаты.

Но 5-6 туров назад все говорили, что красно-белые фавориты в борьбе за серебро. Но те, кто это говорил, сейчас приутихли и сидят молчат. Немного им стало стыдно.

Думаю, что в ближайшем дерби будет открытая игра в атаку. Что сейчас-то защищаться, ведь «Зенит» уже чемпион, и там почти все в отпуске.

Пусть остальные теперь играют в футбол и получают удовольствие – отыгрывают, бьют по воротам, забивают, пропускают, ошибаются.

Как было в начале чемпионата, когда в каждой игре все забивали много мячей.

Тогда всем это нравилось, и все говорили, какой интересный у нас футбол. А я говорил, что люди ошибаются и не могут сделать 2-3 паса. Пусть сейчас так же заканчивают.

Но с каким счетом закончится это дерби – невозможно сказать. Я делаю прогнозы и часто угадываю. К примеру, европейский футбол можно спрогнозировать», – сказал бывший полузащитник «Спартака» .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!