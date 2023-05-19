Зиньковский о рационе: «Хлеб часто кушал – сейчас почти нет. За неделю нельзя довести организм до 6% жира и стать Бэйлом, отказавшись от всего»

Антон Зиньковский ответил на вопрос о своем подходе к питанию.

– После вызова в сборную твой рацион поменялся?

– Знал про требования Карпина к режиму.

Он хочет, чтобы мы были лучше за счет разных факторов. Еще в марте прошлого года я пытался поменять питание. Не ел сладкое и мучное.

Хлеб раньше часто кушал. Сейчас почти не ем. Стало лучше, процент жира уменьшился. Но все равно это трудоемкий процесс.

За неделю нельзя довести свой организм до 6% жира и стать Гаретом Бэйлом, отказавшись от всего, – сказал полузащитник « » .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!