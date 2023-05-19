Зиньковский о рационе: «Хлеб часто кушал – сейчас почти нет. За неделю нельзя довести организм до 6% жира и стать Бэйлом, отказавшись от всего»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гарет Бэйл Антон Зиньковский Здоровье Футбол

Антон Зиньковский ответил на вопрос о своем подходе к питанию.

– После вызова в сборную твой рацион поменялся?

– Знал про требования Карпина к режиму.

Он хочет, чтобы мы были лучше за счет разных факторов. Еще в марте прошлого года я пытался поменять питание. Не ел сладкое и мучное.

Хлеб раньше часто кушал. Сейчас почти не ем. Стало лучше, процент жира уменьшился. Но все равно это трудоемкий процесс.

За неделю нельзя довести свой организм до 6% жира и стать Гаретом Бэйлом, отказавшись от всего, – сказал полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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20 комментариев

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Пирс Морган
Азар также подумал и забил болт)
+45
-2
+43
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Reanimation
Чтобы стать Гаретом Бэйлом нужно 5 ЛЧ выиграть
+35
-2
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Andrew Moiseev
А чтоб стать Кристианом Бэйлом, надо набрать 200 тонн, чтобы сыграть песочного червя из Дюны)
+17
-3
+14
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svft
нет, я не Бэйл, я другой (с)
+9
0
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Гамарджоба Генацвале
Ешь морковку, лук и хрен - будешь, как Софи Лорен.
+7
-1
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a.k.a. DRAGON0928
Если у тебя процент жира 8, то можно. Но понятно,что у вас там 15-20
+6
-4
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Мукунку хороший
Ты запомни, сынок,
Золотые слова —
Хлеб всему голова,
Хлеб всему голова.
+3
-1
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Александр Быкович
Ответ Сергей
Можно есть всё подряд даже ночью спагетти ,как Холланд и за счёт генетики быть в отличной форме.
Надолго ли? Холланд молодой ему чуть больше 20 лет,что. будет через 5-7 лет пои таком питании? Сейчас прокатывает, позже совсем нет!
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FEZ10
Ответ Budabuda
можно есть всё что угодно, и если у тебя дефицит калорий, то ты не будешь набирать вес. скажите ему кто нибудь это сакральное знание, чтобы человек не насиловал свою психику отказом от любимого хлеба.
Вес ты наберёшь , а жир нет.Хлеб задерживается в организме и за счёт этого вес увеличится ,а процент жира нет
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Сергей
Можно есть всё подряд даже ночью спагетти ,как Холланд и за счёт генетики быть в отличной форме.
+2
-1
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&_Bishep_&
Для того что бы стать Гаретом Бейлом боюсь этого не достаточно.
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Spaten
Бэйл: отказ от хлеба - шаг к первой лунке
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Александр Быкович
Бэйл не самый лучший пример,слишком рамкабанел (раскачался)!
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ktibr
не забыть полить помидоры!(с)
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Владимир Молявин
Старайся, работай над собой и всё будет хорошо.
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Dmitry_1986
Ответ Budabuda
можно есть всё что угодно, и если у тебя дефицит калорий, то ты не будешь набирать вес. скажите ему кто нибудь это сакральное знание, чтобы человек не насиловал свою психику отказом от любимого хлеба.
При этом расход калорий у него должен быть бешеный, очень странно....
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Данила Вишневский
Ответ Budabuda
можно есть всё что угодно, и если у тебя дефицит калорий, то ты не будешь набирать вес. скажите ему кто нибудь это сакральное знание, чтобы человек не насиловал свою психику отказом от любимого хлеба.
Да-да.
Если ты углеводами закидываешься даже с дефицитом это тебя не спасёт.
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Adams
Ответ svft
нет, я не Бэйл, я другой (с)
Классика ))
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