Зиньковский о рационе: «Хлеб часто кушал – сейчас почти нет. За неделю нельзя довести организм до 6% жира и стать Бэйлом, отказавшись от всего»
Антон Зиньковский ответил на вопрос о своем подходе к питанию.
– После вызова в сборную твой рацион поменялся?
– Знал про требования Карпина к режиму.
Он хочет, чтобы мы были лучше за счет разных факторов. Еще в марте прошлого года я пытался поменять питание. Не ел сладкое и мучное.
Хлеб раньше часто кушал. Сейчас почти не ем. Стало лучше, процент жира уменьшился. Но все равно это трудоемкий процесс.
За неделю нельзя довести свой организм до 6% жира и стать Гаретом Бэйлом, отказавшись от всего, – сказал полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Золотые слова —
Хлеб всему голова,
Хлеб всему голова.
Если ты углеводами закидываешься даже с дефицитом это тебя не спасёт.