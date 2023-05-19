Зиньковский о Европе: «Куда я поеду в 27 лет? В нынешней ситуации это в принципе невозможно, но было бы интересно пожить там»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Футбол

Антон Зиньковский ответил на вопрос о возможности отправиться в европейский чемпионат.

– Твоя старая цитата: «Голландия – топ. Без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию – вряд ли, в Голландию – да». Сейчас что-то поменялось?

– Поменялось, конечно. Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать.

Потому что сейчас это в принципе невозможно.

Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь, – сказал полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский.

Хавбек забил три гола и сделал две результативных передачи в 25 матчах текущего сезона Мир РПЛ

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лука Тони 9
Кокорин в свои 30+ в Европу поехал,ничего ведь страшного не случилось.
+116
-5
+111
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Ответ Лука Тони 9
Кокорин в свои 30+ в Европу поехал,ничего ведь страшного не случилось.
Нужно будет Зиньковскому в 3 раза в зарплате упасть.
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Пфф) Да с такми бабками в любой точке мира жить не вопрос, заработал. Тем более, возраст - зелень, вся жизнь впереди.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Тиджани Бабангида
Трезвая оценка своих способностей
В чем трезвость? В Европе клубов мало? Кокорина же как-то в Италию пристроили. Защитник из Химок в Боснию поехал. Недавно писал что Мендель из Факела может в Грецию уехать. Варианты всегда есть
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Трезвая оценка своих способностей
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Лука Тони 9
Кокорин в свои 30+ в Европу поехал,ничего ведь страшного не случилось.
Случилось, но не для Кокорина.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
Ответ Давид Agabekyan
В чем трезвость? В Европе клубов мало? Кокорина же как-то в Италию пристроили. Защитник из Химок в Боснию поехал. Недавно писал что Мендель из Факела может в Грецию уехать. Варианты всегда есть
Кокорин был до СВО. Мендель еще никуда не перешел, да и переход в Грецию в 28 - это не то, о чем думают, когда говорят "Поиграть в Европе". Поиграть в Европе - это команда хотя бы из топ-10 чемпов с шансами уйти на повышение. Босния - интересно, махнул ли бы ты в какую-нибудь Боснию, Румынию в 27 лет, не 20-23 на месте Зиньковского, который теряет кайфовый и комфортный город, хорошую зп ради того, чтоб либерахи со спортса написали пару раз в комментах: "А вот Зина красавчик, уехал"(и неважно куда), и забыли о нем минимум до возвращения в Россию?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Когда наш футбол большими бабками завален не был Замучишся считать сколько наших было. В каждой топ лиге не по одному. Интернета не было. Спорт-экспресс половина газеты всё о футболе Европы где наши играют. А это газета о всех видов спорта
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ dreamstep
Венгрия тоже Европа))
Турция, западный Казахстан
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
Ответ Шурик Шурик
Варианты есть, но только паспортисту такую зарплату, как в России, никто не даст. Зачем ехать в клуб из какой-нибудь Греции или Чехии за маленькие деньги, что-то кому-то доказывать, если можно за огромную личку играть в Спартаке/Зените/Динамо/etc где тебя все любят. Зона комфорта и ничего другого.
А что и кому ты докажешь в Греции или Чехии в 27 лет? Ладно еще, если бы как трамплин рассматривать, да и то Комличенко с Караваевым вернулись, но какие трамплины в 27? Это просто-напросто просесть по всему, что только можно, чтоб такие, как ты написали под новостью с уходом: "Красава, уехал дАКаЗыВАтЬ" и забыли о нем на несколько лет.
Ладно экс-защитник Химок, ему терять, наверное, особо нечего, в Химках вряд ли утопал в деньгах, а так хоть Европу посмотрит. А Зиньковский теряет и уровень жизни, и статус, и семью/друзей рядом, и зарплату, и не факт что вернет, если что-то пойдет не так. А удачных раскладов, где он окажется хотя бы в условном середняке Франции, Германии даже нет, ему уже 27. И к чему эти метания?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
Ответ заблокированному пользователю
Не надо тебе в Европу … она вот вот замерзнет же … а если серьезно, так мыслить в 27 лет … я понимаю, почему сборная почти всегда так плохо играет, в таком возрасте, он уже не по своей воле и банально стал лютейшим паспортистом и приспособленцем …
Да, бро, ты ведь, будучи каким-нибудь врачом-терапевтом/хирургом, в середине, а не начале своей карьеры, лет этак в 40-45, работающий в частной клинике, явно рванул бы санитаром в какой-нибудь Израиль добиваться и развиваться с низов, определенно. Верим.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Венгрия тоже Европа))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Не надо тебе в Европу … она вот вот замерзнет же … а если серьезно, так мыслить в 27 лет … я понимаю, почему сборная почти всегда так плохо играет, в таком возрасте, он уже не по своей воле и банально стал лютейшим паспортистом и приспособленцем …
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шурик Шурик
Ответ Давид Agabekyan
В чем трезвость? В Европе клубов мало? Кокорина же как-то в Италию пристроили. Защитник из Химок в Боснию поехал. Недавно писал что Мендель из Факела может в Грецию уехать. Варианты всегда есть
Варианты есть, но только паспортисту такую зарплату, как в России, никто не даст. Зачем ехать в клуб из какой-нибудь Греции или Чехии за маленькие деньги, что-то кому-то доказывать, если можно за огромную личку играть в Спартаке/Зените/Динамо/etc где тебя все любят. Зона комфорта и ничего другого.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
Ответ Давид Agabekyan
А я сказал что надо ехать в чемпионат Боснии? Зина игрок более высокого уровня и условный Базель может потянуть. Я сказал что варианты есть, если поискать. Но у нас, если Барса и Реал не заинтересованы, то вариантов нет
Да он же вон сказал, что в середняк Голландии готов был бы ехать. Да, потянул бы Базель, но нам сейчас открыты только Турция, Кипр, Греция, Венгрия, та же Босния, Словак(ен)ия и Сербия, может, еще кого-то не упомянул. На все эти эти страны уровня хотя бы Базеля есть пара-тройка команд: пара турецких и Црвена Звезда. Объективно, шанс, что именно они заинтересуются, и договорятся и со Спартаком, и с Зиной, стремиться к нулю. В эти клубы, думаю, и он, и болельщики были бы только счастливы. А реальные варианты - это как раз какая-нибудь всратая Касымпаша или Омония Кипр, если не хуже, потому что таких клубов намного больше, больше и шанс, что хоть куда-то прокнет. Вот туда я не вижу смысла переться, в отличии от адептов Европы, которые подначивают идти в любую помойку, лишь бы в Европу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
Ответ dreamstep
Венгрия тоже Европа))
Ну, с Полевым командиром хотя бы в еврокубках можно играть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
feelthedroom@mail.ru
Ответ Лука Тони 9
Кокорин в свои 30+ в Европу поехал,ничего ведь страшного не случилось.
Ахахахахахха, вы сашеньку уже в пример ставите.
Он во Флоренции хрен знает как оказался, там все в шоке с этого.
А Кипр - там любой наш форвард не затерялся бы .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex-San
Ответ Давид Agabekyan
В чем трезвость? В Европе клубов мало? Кокорина же как-то в Италию пристроили. Защитник из Химок в Боснию поехал. Недавно писал что Мендель из Факела может в Грецию уехать. Варианты всегда есть
Кокорин пристроился за счет имени. За него Капелло ручался.
А Босния это хуже РПЛ. Греция если не Олимпиакос тоже.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Давид Agabekyan
В чем трезвость? В Европе клубов мало? Кокорина же как-то в Италию пристроили. Защитник из Химок в Боснию поехал. Недавно писал что Мендель из Факела может в Грецию уехать. Варианты всегда есть
Так себе варианты. Ехать что бы уехать? Босния, Греция, Чехия, чемпы там слабее, если уезжать в 27, то уже в топ5 + Голландия, Португалия, может Бельгия. А так да, можно поехать в кипр и в пол-ноги разносить весь чемпионат.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Crosse Bobcats
Ответ Никита Давыдкин
Эмм, а чем европейская карьера у Аршавина лучше, чем у Головина? Головин 5 лет уже в Монако играет - дольше, чем Аршавин в свое время в Арсенале. Звезд с неба конечно не хватает, но иногда что-то яркое выдает и ниже определенной планки не падает.
ну хотя бы потому что Монако за все годы Головина ни раз не играл в группе ЛЧ, кроме самого первого сезона, к завоеванию путевки в который Головин не имеет никакого отношения. а так или просто мимо ЛЧ пролетали или выбывали в отборах. т.е. плюс-минус уровень Сельты Мостового. а Аршавин играл именно что в европейском топ-клубе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Тезисно :
1. Играть, то бишь рубить бабки хотелось бы в России.
2. Но не прочь бы пожить в Европе.
Итог: футбол как зеркало жизни в РФ.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Прикольно пожить, пожировать, но тока шобы не напрягаться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Me1nik
Когда-то была инфа, что средний возраст победителей чемпионата мира в районе 27 лет. Так что 27 как раз наоборот - пик карьеры
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark.Babysitter
Далер Кузяев вон собирается и очень хочет в Европе поиграть. А он старше.
Было бы желание.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Кокорин же смог. И ты сможешь. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий