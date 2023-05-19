Зиньковский о Европе: «Куда я поеду в 27 лет? В нынешней ситуации это в принципе невозможно, но было бы интересно пожить там»
Антон Зиньковский ответил на вопрос о возможности отправиться в европейский чемпионат.
– Твоя старая цитата: «Голландия – топ. Без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию – вряд ли, в Голландию – да». Сейчас что-то поменялось?
– Поменялось, конечно. Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать.
Потому что сейчас это в принципе невозможно.
Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь, – сказал полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский.
Хавбек забил три гола и сделал две результативных передачи в 25 матчах текущего сезона Мир РПЛ
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Ладно экс-защитник Химок, ему терять, наверное, особо нечего, в Химках вряд ли утопал в деньгах, а так хоть Европу посмотрит. А Зиньковский теряет и уровень жизни, и статус, и семью/друзей рядом, и зарплату, и не факт что вернет, если что-то пойдет не так. А удачных раскладов, где он окажется хотя бы в условном середняке Франции, Германии даже нет, ему уже 27. И к чему эти метания?
Он во Флоренции хрен знает как оказался, там все в шоке с этого.
А Кипр - там любой наш форвард не затерялся бы .
А Босния это хуже РПЛ. Греция если не Олимпиакос тоже.
1. Играть, то бишь рубить бабки хотелось бы в России.
2. Но не прочь бы пожить в Европе.
Итог: футбол как зеркало жизни в РФ.
Было бы желание.