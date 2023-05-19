Зиньковский о Европе: «Куда я поеду в 27 лет? В нынешней ситуации это в принципе невозможно, но было бы интересно пожить там»

Антон Зиньковский ответил на вопрос о возможности отправиться в европейский чемпионат.

– Твоя старая цитата: «Голландия – топ. Без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию – вряд ли, в Голландию – да». Сейчас что-то поменялось?

– Поменялось, конечно. Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать.

Потому что сейчас это в принципе невозможно.

Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь, – сказал полузащитник « » .

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