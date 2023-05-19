«МЮ» сообщил, что Фил Джонс уйдет летом. С ним не продлят контракт

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Фил Джонс Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил, что Фил Джонс покинет клуб летом.

«МЮ» не продлит контракт с 31-летним английским защитником, игрок станет свободным агентом.

Джонс выступал за «Ман Юнайтед» с 2011 года. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в АПЛ и Лигу Европы.

В этом сезоне Фил не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на поле 2 мая 2022 года.

Всего за «МЮ» Фил сыграл 229 раз, забил 6 голов, отдал 10 ассистов и заработал 29 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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57 комментариев

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damondiamond
АПЛ

Джонс - 1
Джеррард - 0
+110
-15
+95
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error505
Легенда уходит...
+26
-1
+25
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Burel
Ответ damondiamond
АПЛ Джонс - 1 Джеррард - 0
Треблы:
Уэс Браун - 1
реал - 0
+27
-4
+23
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кабан галльский
Ему всего 31? Я думал ему уже 35 минимум.
+21
0
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Eddenonkas
По-настоящему добротный игрок. Да, я сейчас получу много минусов, но... В свои лучшие времена он отдавал всего себя и был действительно топом. Немного деревянным, не особо со скоростью, но с самоотдачей и рвением быка. Если бы не травмы, Фил стал бы новым Видичем. Желаю ему удачи в дальнейшей карьере. Последний ветеран, не считая Давида. Прощай,Фил. Адекватные болельщики всегда будут помнить тебя с теплотой и добротой в душе!
+20
-1
+19
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Лёха Жданчик
Перед глазами момент как он спас от выхода 1на1 в падении на газоне головой выбил мяч
+13
0
+13
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NartApsua
Ни одной серьёзной ошибки не допустил в этом сезоне. Зря отпускают..
+5
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+5
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Seljuibeg
конец эпохе. спасибо тебе легенда
+3
0
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Было бы странно, если бы хотели продлить, исходя из того сколько он играл в последние годы, а именно практически не играл. Травмы подвели, так когда был здоров, то выкладывался на 100%
+2
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Павел Варламов
Предпоследний футболист ушедшей эпохи САФ
+2
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СуперНегр228
Удивителтно как он долго продержался
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Eclatsport
Ответ Ман Сити
Легенда маню, в отличии от всяких наемников Пенальдешей и решфордов у него есть АПЛ
У Бруну и сэра Маркуса возможно ещё и будет АПЛ. А голубой вагон покатится прямо в Шип на свое историческое место. По всем 100500 статьям обвинений=)
+1
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Да, та самая летучая мышь
И сейчас не пойму его последнее продление контракта.. зачем это было МЮ непонятно о_0
+1
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deadjoker
Отличный защитник, только травматичный. В середняка апл вполне сгодится. Ну или по классике в Италию.
+1
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feelthedroom@mail.ru
Ответ кабан галльский
Ему всего 31? Я думал ему уже 35 минимум.
Во во, я сам офигел
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Olajuvon
Вполне может еще поиграть в условном Бормуте или Норвиче!!!
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Чёрный тюльпан
Ответ СуперНегр228
Удивителтно как он долго продержался
А Марсьяль как 8 или 9 лет в команде протянул? Причём зарплата у него в 2 раза больше, чем у Джонса.
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Sidamon
Ответ Eddenonkas
По-настоящему добротный игрок. Да, я сейчас получу много минусов, но... В свои лучшие времена он отдавал всего себя и был действительно топом. Немного деревянным, не особо со скоростью, но с самоотдачей и рвением быка. Если бы не травмы, Фил стал бы новым Видичем. Желаю ему удачи в дальнейшей карьере. Последний ветеран, не считая Давида. Прощай,Фил. Адекватные болельщики всегда будут помнить тебя с теплотой и добротой в душе!
Ну, топом он никогда не был, скажем откровенно
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Tiestorzn17
Легендарная хрень
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Лёха Жданчик
3.9млн в год сэкономили
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Aqsunqar Serikbay
Легенда уходит
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Джон Хартсон
Ответ deadjoker
Отличный защитник, только травматичный. В середняка апл вполне сгодится. Ну или по классике в Италию.
Майк вон в Роме на второй еврокубок замахивается, чем Джонс хуже?
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Frenkiee
Ответ кабан галльский
Ему всего 31? Я думал ему уже 35 минимум.
Если не видел чела 3года это не значит что он под40😅
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Konstantin Meerov
теряют талисман
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Чёрный тюльпан
Ответ Лёха Жданчик
Перед глазами момент как он спас от выхода 1на1 в падении на газоне головой выбил мяч
Был вроде ещё момент, как ему шипами то ли на угловом, то ли на штрафном в голову зарядили, так врачи голову от крови перебинтовали, и он продолжил играть.
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