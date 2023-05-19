«МЮ» сообщил, что Фил Джонс уйдет летом. С ним не продлят контракт
«Манчестер Юнайтед» объявил, что Фил Джонс покинет клуб летом.
«МЮ» не продлит контракт с 31-летним английским защитником, игрок станет свободным агентом.
Джонс выступал за «Ман Юнайтед» с 2011 года. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в АПЛ и Лигу Европы.
В этом сезоне Фил не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на поле 2 мая 2022 года.
Всего за «МЮ» Фил сыграл 229 раз, забил 6 голов, отдал 10 ассистов и заработал 29 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
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Джонс - 1
Джеррард - 0
Уэс Браун - 1
реал - 0