Бензема может открыть академию в Саудовской Аравии. Из «Реала» форвард не уйдет до лета 2024 года

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы детский футбол высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Карим Бензема может открыть собственную академию в Саудовской Аравии

Таково одно из условий предложенного многомиллионного контракта с одним из клубов из этой страны.

По окончании текущего сезона форвард «Реала» может стать свободным агентом. Но в мадридском клубе есть негласное правило: соглашение с обладателем «Золотого мяча» продлевается автоматически.

Пока стороны продолжают переговоры, и Бензема хочет остаться в «Реале» минимум на один сезон. Предстоящим летом переезжать в Саудовскую Аравию 35-летний француз не собирается.

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3 комментария

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Cevin Cigan
Как же всё грамотно в Реале! Карим уйдёт с кучей трофеев,как говорится "на коне",поможет аравийским детишкам и заработает кучу бобла!
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Андрей Хенто
Карим хорош, но замену ему требуется приобрести уже нынешним летом, причем добротного форварда, который и в будущем будет приносить пользу, потому что рассчитывать в 2024 году на молодого Эндрика, которому неизвестно сколько потребуется времени на адаптацию слишком рискованно.
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Пирс Морган
Роналду: "Да приезжайте уже кто-нибудь, умоляю, сдалась Вам эта Европа"
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