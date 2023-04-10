Бензема может открыть академию в Саудовской Аравии. Из «Реала» форвард не уйдет до лета 2024 года
Карим Бензема может открыть собственную академию в Саудовской Аравии
Таково одно из условий предложенного многомиллионного контракта с одним из клубов из этой страны.
По окончании текущего сезона форвард «Реала» может стать свободным агентом. Но в мадридском клубе есть негласное правило: соглашение с обладателем «Золотого мяча» продлевается автоматически.
Пока стороны продолжают переговоры, и Бензема хочет остаться в «Реале» минимум на один сезон. Предстоящим летом переезжать в Саудовскую Аравию 35-летний француз не собирается.
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