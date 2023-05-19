Резиуан Мирзов: «Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Резиуан Мирзов Чемпионат.com Футбол

Резиуан Мирзов прокомментировал пятое подряд чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

«Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится», – сказал хавбек «Химок».

Напомним, «Зенит» обеспечил себе победу в РПЛ-2022/2023 за четыре тура до завершения чемпионата.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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26 комментариев

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Николай Корягин
Ответ Удар Кержакова
Что должно измениться в РПЛ, чтобы Зенит не стал больше чемпионом?
Спартак должен перестать покупать всяких антифризов и дуарт
+29
-3
+26
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Удар Кержакова
Что должно измениться в РПЛ, чтобы Зенит не стал больше чемпионом?
+19
-1
+18
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Злодей Спб
Он так говорит, как будто это плохо :)
+16
-4
+12
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Fintt
Ух ты, сколько можно новых правил для этого придумать!
Если бразильцы у Зенита, то не больше одного!
Если свои воспитанники вдруг, то за 35!
И ворота всем соперникам Зенита ставьте хоккейные, чего мелочиться!
+10
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+7
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ball347
Мощное заявление, ни о чём.
+7
-1
+6
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-DF-
Сказал, как отрезал.
Потом внимательно посмотрел журналисту в глаза и ушел в туман.
+5
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юра георгиевский
Мирзов : «Я пить и кушать не могу, если чемпион РПЛ - Зенит.»
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Михаил1970
В Химках пытаются что-то изменить. За сезон поменяли 8 тренеров.
+5
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KOTOV71
Научись играть в футбол," Хавбек Химок",навязывай конкуренцию,и всё у тебя получиться. Детский лепет какой-то.
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Александр Баскаков
Пока будут такие игроки и команды как Мирзов и Химки зенит хоть 9 раз пусть будет чемпионом , если вы в раздевалке ещё обсираетесь ,играете два матча в чемпионате ))) и то из-за принципа
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юра георгиевский
Ответ Николай Корягин
Спартак должен перестать покупать всяких антифризов и дуарт
А наш спартачок тут причём, как-будто в РПЛ больше команд нет ...... ?!
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блокад блокадыч
Ответ MR Hahn
Ну, или чтобы голы Зенита, забитые с двумя нарушениями правил, не засчитывались. Или в их ворота ставили пенальти за нарушения, аналогичные тем, за которые ставят пенальти в ворота их соперников. Да нет, бред какой-то.
🤡
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ЛексЛютый
Ответ MR Hahn
Ну, или чтобы голы Зенита, забитые с двумя нарушениями правил, не засчитывались. Или в их ворота ставили пенальти за нарушения, аналогичные тем, за которые ставят пенальти в ворота их соперников. Да нет, бред какой-то.
Можете привести данные по тому, сколько было бы забитых мячей у Зенита без учета «забитых с двумя нарушениями»? Естественно, для всех остальных клубов можно тоже данные накинуть, для более объективного взгляда.
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Сергей Жарковский
Надеюсь что это последнее вещание Мирзоева в РПЛ
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Борис Лопатин
А Резиуан так и будет играть в Химках, если ничего не изменится
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ЗЕНИТ65
Ответ MR Hahn
Антифриз, тем временем, один из лучших защитников сезона в Лиге 1.))
Здесь он каким был? То-то.
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ЛексЛютый
Ответ Михаил1970
В Химках пытаются что-то изменить. За сезон поменяли 8 тренеров.
Тоже стабильность в каком-то смысле.
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