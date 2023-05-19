Резиуан Мирзов: «Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится»

Резиуан Мирзов прокомментировал пятое подряд чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

«Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится», – сказал хавбек «Химок».

Напомним, «Зенит» обеспечил себе победу в РПЛ-2022/2023 за четыре тура до завершения чемпионата.

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