Резиуан Мирзов: «Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится»
Резиуан Мирзов прокомментировал пятое подряд чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.
«Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится», – сказал хавбек «Химок».
Напомним, «Зенит» обеспечил себе победу в РПЛ-2022/2023 за четыре тура до завершения чемпионата.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Если бразильцы у Зенита, то не больше одного!
Если свои воспитанники вдруг, то за 35!
И ворота всем соперникам Зенита ставьте хоккейные, чего мелочиться!
Потом внимательно посмотрел журналисту в глаза и ушел в туман.