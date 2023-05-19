Экс-форвард «Зенита» Роденков, ставший диаконом, отказался от музыки: «Сердце наполнялось тщеславными помыслами. Слушаю «Руки вверх!», и разогревается тщеславие»

Теги Зенит Юрий Роденков премьер-лига Россия религия Футбол

Экс-форвард «Зенита» Юрий Роденков отказался от музыки после обращения в религию.

– В Оренбурге ко мне сразу пришло осознание: больше не могу и не буду жить, как прежде. Внутри меня кричала совесть. А тут появился смысл в жизни.

– В чем он?

– Для меня – в обожении и стяжании Святого Духа. Это не просто добрые дела. Спастись можно только с Богом. Чтобы стяжать благодать, нужна молитва, исповедь, причастие, сильное желание победить грех и много общения с Богом.

В Калининграде я еще изредка нарушал режим. Осознавал, что это неправильно, шел на исповедь и каялся. Понемногу старался отсекать свои страсти.

Например – музыка. Говорил батюшке: «Слушаю в машине «Руки вверх!» (очень мне нравилась эта группа), и внутри разогревается тщеславие: какой я классный, делаю добрые дела!»

– Это плохое чувство?

– Именно для меня – неполезное. Я уловил, что в процессе прослушивания из мирного мое состояние становится бурным. Сердце наполнялось тщеславными помыслами, а из них вытекают и другие страсти. Это тонкий духовный момент, его сложно объяснить словами – но кто через подобное проходил, хорошо меня поймет.

Спрашивал у батюшки: «Как я смогу без музыки?» – «Сможешь, благословляю». Сейчас если и слушаю, то только что-то духовное. С музыкой у меня пока не получается, – сказал воспитанник «Зенита» Роденков, служащий диаконом храма в Невском районе Петербурга.

Экс-форвард «Зенита» Роденков, ставший диаконом: «Гомосексуализм – грех и болезнь. Надо предложить лечение и препятствовать распространению, как мы боремся с вирусом»

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107 комментариев

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Юрий Кечко
У мены только одно объяснение почему у людей может так свистеть фляга на почве веры
Страх небытия , чёрного экрана после смерти , что ты готов размерять свою жизнь , на веру в то что этого можно избежать , мечтая что все таки там что то будет
Другого объяснения у меня нет
+210
-19
+191
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no_one_perfect
Ответ Юрий Кечко
У мены только одно объяснение почему у людей может так свистеть фляга на почве веры Страх небытия , чёрного экрана после смерти , что ты готов размерять свою жизнь , на веру в то что этого можно избежать , мечтая что все таки там что то будет Другого объяснения у меня нет
Так разгадка веры этого товарища очень проста и вынесена в заголовок) тщеславие) раньше был тщеславным слушая Руки Вверх, теперь тешит свое тщеславие тем фактом, что он служит Господу и ведет «праведную жизнь», что ставит его на ступень выше многих
+193
-12
+181
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шатанледс 12
БесеДЫ С БАтюШКОЙ
+140
-6
+134
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Black Phoenix
Я прошу прощения: а футбол-то здесь причём?)
+63
-3
+60
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Eddenonkas
Если без шуток, какой же ужас происходит с некоторыми людьми. А ведь к нему кто-то придёт с просьбой о совете. Из-за таких как он до сих пор существуют люди, считающие что вся музыка от Дьявола...
+60
-7
+53
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forzen
Ну, музыку, скажем прямо, он никогда считай и не слушал.
+42
-4
+38
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Ёшимин Бональдо
Нейромонах Феофан с вами бы поспорил
+36
-2
+34
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Максим Шпилёв
Ответ Ёшимин Бональдо
Нейромонах Феофан с вами бы поспорил
Надо поле притоптать
+35
-1
+34
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Ювенский Туринтус
Ответ Юрий Кечко
У мены только одно объяснение почему у людей может так свистеть фляга на почве веры Страх небытия , чёрного экрана после смерти , что ты готов размерять свою жизнь , на веру в то что этого можно избежать , мечтая что все таки там что то будет Другого объяснения у меня нет
Страх небытия не посещает большинство людей лет до 50, а футболистов и подавно. Для этого нужно вести специфическое существование и иметь особый склад ума. Тут обычный социокультурный аспект. Человек недополучил систематического образования, при этом так или иначе контактируя с институтом церкви через горизонтальные социальные связи -- родственники, знакомые, медийные нарративы. В кризисный момент жизни -- окончание карьеры, выбор нового пути, неопределенность -- церковь оказывается самым ближайшим и интуитивно понятным с детства институтом, которому можно делегировать свои переживания. Дальше играет роль многовековой авторитет этого института, обрядовость и чувство сопричастности к группе. И вот тебе новый адепт
+36
-4
+32
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Black Phoenix
Я прошу прощения: а футбол-то здесь причём?)
Просто тщеславие определённо один из любимых их грехов :)
+33
-3
+30
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Буратинка
С "Руки вверх!" у любого крыша поедет.
Слушал бы King Crimson, например, может и пронесло бы.
+41
-13
+28
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Юрий Кечко
Ответ Eddenonkas
Если без шуток, какой же ужас происходит с некоторыми людьми. А ведь к нему кто-то придёт с просьбой о совете. Из-за таких как он до сих пор существуют люди, считающие что вся музыка от Дьявола...
Вспоминается видос с бабкой «малиновый звон» :)
+26
-3
+23
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Михаил Опякин
Надо было Вороваек слушать
+24
-2
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chupakabras72
Если вы слушаете Руки Вверх, то у вас, батенька, не тщеславие, а задержка в развитии.
+30
-12
+18
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Максим Шпилёв
Ответ Black Phoenix
Я прошу прощения: а футбол-то здесь причём?)
Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков друг футболиста ЦСКА Игоря Акинфеева. Это же база
+18
-1
+17
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MstAndreev
Экс-форвард «Зенита» Роденков: «Cлушаю Napalm Death и сердце наполняется радостью и благостью»
+18
-2
+16
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Ювенский Туринтус
А по факту парнишка с музыкой-то знаком и не был. Печально
+16
-3
+13
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кuraakula belov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Просто тщеславие определённо один из любимых их грехов :)
Роденков реально считался талантливым воспитанником Зенита времён позднего Власты, раннего Дика. Свой, питерский форвард - клеймо нового Кержакова. Но шанса ему в основе кроме сборов вообще не дали. За эти годы к дьакону - как минимум интересный путь
+18
-5
+13
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Газонокосильщик Хави
А еще талибан* отказался и заставляет отказываться от музыки.

*признано террористической организацией.
+15
-3
+12
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Газонокосильщик Хави
Ответ Буратинка
С "Руки вверх!" у любого крыша поедет. Слушал бы King Crimson, например, может и пронесло бы.
Или canibal corpse))
+16
-5
+11
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Fierce
Акинфеев тоже "Руки вверх!" любит, дай Бог избежать ему разогревающегося тщеславия.
А по большому счету, от такой вещи, как слушать "Руки вверх!" отказаться довольно просто, для этого не обязательно идти в диаконы.
+11
-1
+10
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ no_one_perfect
Так разгадка веры этого товарища очень проста и вынесена в заголовок) тщеславие) раньше был тщеславным слушая Руки Вверх, теперь тешит свое тщеславие тем фактом, что он служит Господу и ведет «праведную жизнь», что ставит его на ступень выше многих
Это называется ловушка тщеславия) он выскользнул из одной, но тут же угодил во вторую.
+7
0
+7
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Eddenonkas
" И тебя вылечим, и меня вылечим")
+8
-2
+6
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Газонокосильщик Хави
Что патриоты, когда он говорил о геях - казался адекватным?
+11
-6
+5
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Kuryanin
Ответ шатанледс 12
БесеДЫ С БАтюШКОЙ
Что за бды?
+4
0
+4
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