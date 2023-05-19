Экс-форвард «Зенита» Роденков, ставший диаконом, отказался от музыки: «Сердце наполнялось тщеславными помыслами. Слушаю «Руки вверх!», и разогревается тщеславие»

Экс-форвард «Зенита» Юрий Роденков отказался от музыки после обращения в религию.

– В Оренбурге ко мне сразу пришло осознание: больше не могу и не буду жить, как прежде. Внутри меня кричала совесть. А тут появился смысл в жизни.

– В чем он?

– Для меня – в обожении и стяжании Святого Духа. Это не просто добрые дела. Спастись можно только с Богом. Чтобы стяжать благодать, нужна молитва, исповедь, причастие, сильное желание победить грех и много общения с Богом.

В Калининграде я еще изредка нарушал режим. Осознавал, что это неправильно, шел на исповедь и каялся. Понемногу старался отсекать свои страсти.

Например – музыка. Говорил батюшке: «Слушаю в машине «Руки вверх!» (очень мне нравилась эта группа), и внутри разогревается тщеславие: какой я классный, делаю добрые дела!»

– Это плохое чувство?

– Именно для меня – неполезное. Я уловил, что в процессе прослушивания из мирного мое состояние становится бурным. Сердце наполнялось тщеславными помыслами, а из них вытекают и другие страсти. Это тонкий духовный момент, его сложно объяснить словами – но кто через подобное проходил, хорошо меня поймет.

Спрашивал у батюшки: «Как я смогу без музыки?» – «Сможешь, благословляю». Сейчас если и слушаю, то только что-то духовное. С музыкой у меня пока не получается, – сказал воспитанник «Зенита» Роденков, служащий диаконом храма в Невском районе Петербурга.

Экс-форвард «Зенита» Роденков, ставший диаконом: «Гомосексуализм – грех и болезнь. Надо предложить лечение и препятствовать распространению, как мы боремся с вирусом»