Индзаги считает, что Лаутаро может претендовать на «Золотой мяч»: «Он молодой игрок, обладающий множеством качеств, работающий на команду»

Симоне Индзаги считает, что Лаутаро Мартинес может претендовать на «Золотой мяч».

Главный тренер « » высказался о работе с форвардом после победы над «Миланом» в ответном матче полуфинала чемпионов (1:0, первая игра – 2:0). Во второй встрече забил единственный гол.

«Очевидно, что да [он может претендовать на «Золотой мяч»], он все еще молодой игрок, обладающий множеством качеств, он не просто завершает атаки, а много работает на команду. Сегодня вечером он был великолепен в обеих фазах. Я рад тренировать его.

Это был фантастический вечер, немного омраченный травмой . Будем надеяться, что она не очень серьезная, он очень важный игрок для нас. Он заслужил шанс сыграть в двух финалах», – сказал Индзаги.