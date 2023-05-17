Индзаги считает, что Лаутаро может претендовать на «Золотой мяч»: «Он молодой игрок, обладающий множеством качеств, работающий на команду»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Генрих Мхитарян Лаутаро Мартинес Футбол

Симоне Индзаги считает, что Лаутаро Мартинес может претендовать на «Золотой мяч».

Главный тренер «Интера» высказался о работе с форвардом после победы над «Миланом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 2:0). Во второй встрече Лаутаро забил единственный гол. 

«Очевидно, что да [он может претендовать на «Золотой мяч»], он все еще молодой игрок, обладающий множеством качеств, он не просто завершает атаки, а много работает на команду. Сегодня вечером он был великолепен в обеих фазах. Я рад тренировать его.

Это был фантастический вечер, немного омраченный травмой Мхитаряна. Будем надеяться, что она не очень серьезная, он очень важный игрок для нас. Он заслужил шанс сыграть в двух финалах», – сказал Индзаги.

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5 комментариев

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TaR
Лаутаро - это просто подарок и гигантская удача, видимо компенсация за Икарди
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+3
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CHELSEA_2008
Ответ ARTEM PROKAZOV
Альварес? Лол, что? Ты знаешь, что такое ЗМ?
Нужно четко уяснить критерии за что именно давать ЗМ за стабильность выступлений, уровень игры или за трофеи. Если за стабильность и вклад в игру команды, тут Холанд без вариантов. Но если давать за выигранные трофеи то никто больше Альвареса трофеев не выиграл (Если конечно будет требл с клубом и ЧМ). Почему нет? Жоржиньо вполне себе претендовал.
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