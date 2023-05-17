Мхитарян – первый армянский футболист, вышедший в финал Лиги чемпионов
Генрих Мхитарян стал первым армянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов.
«Интер» одержал победу над «Миланом» в полуфинале турнира (2:0, 1:0) и вышел в финал. Мхитарян вышел в стартовом составе на оба матча. В первой игре он отличился забитым голом, в ответной встрече он был вынужден покинуть поле из-за травмы.
Генрих стал первым в истории футболистом из Армении, которому удалось выйти в финал Лиги чемпионов.
Финальная игра пройдет в Стамбуле 10 июня.
Тем более на турецкой земле будет слаще победить !!!!