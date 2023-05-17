Мхитарян – первый армянский футболист, вышедший в финал Лиги чемпионов

Генрих Мхитарян стал первым армянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов.

« » одержал победу над «Миланом» в полуфинале турнира (2:0, 1:0) и вышел в финал. Мхитарян вышел в стартовом составе на оба матча. В первой игре он отличился забитым голом, в ответной встрече он был вынужден покинуть поле из-за травмы.

стал первым в истории футболистом из Армении, которому удалось выйти в финал чемпионов.

Финальная игра пройдет в Стамбуле 10 июня.