Мхитарян – первый армянский футболист, вышедший в финал Лиги чемпионов

Теги Интер серия А Италия Лига чемпионов УЕФА сборная Армении по футболу Генрих Мхитарян Футбол

Генрих Мхитарян стал первым армянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов.

«Интер» одержал победу над «Миланом» в полуфинале турнира (2:0, 1:0) и вышел в финал. Мхитарян вышел в стартовом составе на оба матча. В первой игре он отличился забитым голом, в ответной встрече он был вынужден покинуть поле из-за травмы. 

Генрих стал первым в истории футболистом из Армении, которому удалось выйти в финал Лиги чемпионов. 

Финальная игра пройдет в Стамбуле 10 июня. 

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30 комментариев

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internazionale_nerazzurri
Ответ Burel
щас опять начнутся эти мусульманские разборки между армянами и азерами
Из мусульман ты перечислил только азеров
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ArboCs
Ответ Velirpa
такой дикий прикол наблюдал, армянцы реально считают, что Россия должна защищать их в Карабахе, женщина-армянка дико возмущалась, что Россия бездействует в их азеро-армянском конфликте : D
Ты веткой ошибся, скоро рынок откроется, иди готовься.
+20
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Granero-24
Первый Мхитарян в финале ЛЧ!
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luu
Выходит Интер в финал ЛЧ, а там армяне в нарды играют.
+8
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+7
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rigobersong
Может первым в истории взять требл из Еврокубков. ЛЕ и ЛК уже есть!:)
+12
-5
+7
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Under
Ответ Velirpa
такой дикий прикол наблюдал, армянцы реально считают, что Россия должна защищать их в Карабахе, женщина-армянка дико возмущалась, что Россия бездействует в их азеро-армянском конфликте : D
так ОДКБ вроде никто не отменял
+7
0
+7
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internazionale_nerazzurri
🇦🇲Генрих надеюсь травма несерьезная и будешь в строю на самый важный матч в своей карьеры.
Тем более на турецкой земле будет слаще победить !!!!
+8
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+3
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Доктор Броманталь
Самый ловкий из армян - Мхитарян !
+5
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+2
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v6vngyr2dh
Ответ internazionale_nerazzurri
🇦🇲Генрих надеюсь травма несерьезная и будешь в строю на самый важный матч в своей карьеры. Тем более на турецкой земле будет слаще победить !!!!
Зачем ты сюда притянул политику и свои обиды на турков? Пхахахаа)) Снова комплекс малого народа? Смени ник на Арарат
+9
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feanor
Теперь осталось в этом финале сыграть, чтобы не получилось как с финалом ЛЕ в Баку
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Potomok Budulaya
финал будет не простой для Интера ,при любом раскладе ,кто бы из той пары туда не вышел .
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rigobersong
Ответ internazionale_nerazzurri
Из мусульман ты перечислил только азеров
Да и у Азербайджана светское государство:)
+3
-2
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Juninho P.
Ответ ArboCs
Ты веткой ошибся, скоро рынок откроется, иди готовься.
самые большие насисты на Кавказе, это азербайджанцы (лезгин)
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Арман Мартиросян
Ответ Velirpa
скоро скажут, что ЛЧ придумали армянцы.
Не существует такой нации "армянец", невежда.
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Velirpa
Ответ ArboCs
Ты веткой ошибся, скоро рынок откроется, иди готовься.
омг, иди чурчхелу делай на курортах Краснодарского края круглосуточно.
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Яхай-Бле
Ответ Under
так ОДКБ вроде никто не отменял
одкб не имеет права действовать в интересах армении на чужой признанной территории)
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Арман Мартиросян
Ответ Velirpa
такой дикий прикол наблюдал, армянцы реально считают, что Россия должна защищать их в Карабахе, женщина-армянка дико возмущалась, что Россия бездействует в их азеро-армянском конфликте : D
Ты с дуба рухнул что ли? Это тут причем вообще? Или ты просто представитель восточной Турции на берегу Каспийского моря?
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darby crash
Ответ Velirpa
скоро скажут, что ЛЧ придумали армянцы.
Нет. Поля для армянцев первыми построили протоукры
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ArdaTuran
Ответ internazionale_nerazzurri
🇦🇲Генрих надеюсь травма несерьезная и будешь в строю на самый важный матч в своей карьеры. Тем более на турецкой земле будет слаще победить !!!!
А ничего, что играет в одной команде с турком Чалханоглу? Твоё последнее предложение - чистой воды провокация.
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Syog1010
Ответ Velirpa
пашиньянская служка России ничем не лучше.
пашинянская – служанка поневоле, раб, если угодно, но не служанка наемная, это сильно отличается от общих взглядов, убеждений и принципов, как у двух фашистских автократий.
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Syog1010
Ответ rigobersong
Да и у Азербайджана светское государство:)
Светская фашистская диктатура, смешно
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Михаил1970
Самый лучший из армян - Никита Палыч Симонян! Он чемпион ОИ по футболу!
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Рашпель793
Если кто и должен был из армян первым таким быть, то Мхитарян. Теперь не сильно удивлюсь, если станет первым из армян, кто ЛЧ выиграл.
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Максим Черкашин
Исторический момент, рад за Генриха.😎
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