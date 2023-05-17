Президент «Интера»: «Индзаги – особенный. Единственный тренер, который не просит меня покупать игроков!»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Стивен Чжан Футбол

Президент «Интера» высказался о работе с Симоне Индзаги.

«Я работал со многими тренерами, но я уверяю вас, что Индзаги – особенный. Он очень спокоен в любой ситуации, а спокойствие – невероятное качество.

Также он единственный тренер, который не просит меня покупать игроков!» – сказал Стивен Чжан в эфире Sky Sport после победы над «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов (1:0). 

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14 комментариев

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Антуан Гризманн
Так покупай теперь, собака
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Газонокосильщик Хави
Продай клуб собака. Просто продай и дальше толкай свой бред на алиэкспресс. Толку от твоих слов, когда ты не любишь Интер, а занимаешься фигней, красуясь на феррари в Милане
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Yeffs
Индзаги - лучший представитель нового поколения выпускников Коверчано.
+2
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مختار موسى حاجييف
у Интера на самом деле очень хороший состав, есть реальные топ игроки, как Мартинес, Лукаку, Баррелла, Брозович,Шкриньяр, Онана, Думфрис, Де Фрей, Хакан... и что важно длиняя скамейка.
если сохранят состав и усилят несколько позиции топ игроками, и не повторении некоторых ошибок Индзаги, могут стать гегемоном Италии на годы , и
стать грозной силой в Европе.
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Lamro
А может удобный ?)))
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Саша Казанов
Потому что Индзаги был в Лацио!) А там не принято покупать игроков)
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ДЖИН
Особенный в мире тока один.
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Schiaff1no
Со многими- с тремя.
На самом деле довольно печально звучит как для итальянского футбола
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Geronimo Good
- Стивен Чжан, есть деньги на игроков?
- Нет.
- Ну тогда я пойду
- Иди, иди.
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darby crash
Ответ Газонокосильщик Хави
Продай клуб собака. Просто продай и дальше толкай свой бред на алиэкспресс. Толку от твоих слов, когда ты не любишь Интер, а занимаешься фигней, красуясь на феррари в Милане
У него Фиат 500
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Pb-SE
Ответ Саша Казанов
Потому что Индзаги был в Лацио!) А там не принято покупать игроков)
Индзаги застал времена, когда Лацио не сильно отличалось от сегодняшнего Мансити. Правда, через пару лет пришлось устраивать распродажу.
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