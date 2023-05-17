Президент «Интера» высказался о работе с Симоне Индзаги.

«Я работал со многими тренерами, но я уверяю вас, что – особенный. Он очень спокоен в любой ситуации, а спокойствие – невероятное качество.

Также он единственный тренер, который не просит меня покупать игроков!» – сказал Стивен Чжан в эфире Sky Sport после победы над « » в полуфинале чемпионов (1:0).