Президент «Интера»: «Индзаги – особенный. Единственный тренер, который не просит меня покупать игроков!»
Президент «Интера» высказался о работе с Симоне Индзаги.
«Я работал со многими тренерами, но я уверяю вас, что Индзаги – особенный. Он очень спокоен в любой ситуации, а спокойствие – невероятное качество.
Также он единственный тренер, который не просит меня покупать игроков!» – сказал Стивен Чжан в эфире Sky Sport после победы над «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов (1:0).
если сохранят состав и усилят несколько позиции топ игроками, и не повторении некоторых ошибок Индзаги, могут стать гегемоном Италии на годы , и
стать грозной силой в Европе.
На самом деле довольно печально звучит как для итальянского футбола
- Нет.
- Ну тогда я пойду
- Иди, иди.