Индзаги о выходе в финал ЛЧ: «Мы все осознаем в ближайшие дни. Для «Интера» это было мечтой, но мы всегда верили в нее»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» одержали победу над « » в полуфинале турнира (2:0, 1:0). В решающем матче « » сыграет с «Реалом» или «Манчестер Сити».

«В ближайшие несколько дней мы все осознаем. Для нас изначально это было мечтой, но мы всегда верили в нее. Мы прошли невероятный путь. Победа в полуфинале, в дерби, в таком стиле, приносит удовлетворение».

О том, что ему понравилось больше всего

«Все: бег, агрессия, концентрация. С января по сегодняшний вечер у нас было четыре дерби, и мы выиграли все четыре. Они [«Милан»] – чемпионы Италии, у них очень качественная команда, но ребята сыграли великолепно.

О «Реале» и «Сити»

«Это две лучшие команды в Европе. Первая игра была равной. Я доволен тем, что мы сделали, я посмотрю завтрашний матч», – сказал в эфире SportMediaset.