Индзаги о выходе в финал ЛЧ: «Мы все осознаем в ближайшие дни. Для «Интера» это было мечтой, но мы всегда верили в нее»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» одержали победу над «Миланом» в полуфинале турнира (2:0, 1:0). В решающем матче «Интер» сыграет с «Реалом» или «Манчестер Сити». 

«В ближайшие несколько дней мы все осознаем. Для нас изначально это было мечтой, но мы всегда верили в нее. Мы прошли невероятный путь. Победа в полуфинале, в дерби, в таком стиле, приносит удовлетворение».

О том, что ему понравилось больше всего

«Все: бег, агрессия, концентрация. С января по сегодняшний вечер у нас было четыре дерби, и мы выиграли все четыре. Они [«Милан»] – чемпионы Италии, у них очень качественная команда, но ребята сыграли великолепно. 

О «Реале» и «Сити»

«Это две лучшие команды в Европе. Первая игра была равной. Я доволен тем, что мы сделали, я посмотрю завтрашний матч», – сказал Индзаги в эфире SportMediaset. 

12 комментариев

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Тюменец
Браво Симоне!
Заткнул рот хейтерне, объяснил популярно тем, кто сомневался.
Лучший, на сегодня, тренер Интера со времен Жозе!!!
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darby crash
Ответ rigobersong
А хейтеры пару месяцев назад гнали его из команды, еще мой коммент заминусовали за то, что я говорил, что Симоне топарь:)
и сейчас тоже заминусуют. им пофиг, что Симоне ТОП, ты для них триггер
+7
-1
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rigobersong
А хейтеры пару месяцев назад гнали его из команды, еще мой коммент заминусовали за то, что я говорил, что Симоне топарь:)
+10
-6
+4
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Joey Ramone
Симоне - красавчик. Главное чудо этого сезона может сотворить только он.
+3
0
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Velirpa
довольно быстро топ-клуб Италии вышел в финал ЛЧ после избавления от парика, браво, Симоне!
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Metalloid
Блин, мне вот реально уже интересно, КАК Пеп сумеет слить Интеру. Я вот в Артету не верил, он смог, теперь будет интересно посмотреть на это. )
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jonnysilverhand01
Какая мечта ? Ожидаемо все ! Давай соберись индзага !
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rigobersong
Ответ Тюменец
Браво Симоне! Заткнул рот хейтерне, объяснил популярно тем, кто сомневался. Лучший, на сегодня, тренер Интера со времен Жозе!!!
Ну ладно тебе, Конте тоже отлично поработал:)
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Газонокосильщик Хави
Ответ jonnysilverhand01
Какая мечта ? Ожидаемо все ! Давай соберись индзага !
Думаю он даже офигевает теперь от такой ответственности. Даже странно было, как он в концовке все равно бежал и кричал с темой, давай гони атаку. Там не то, что из тренерской зоны выбежал, а почти до штрафной за игроками добежал по бровке))
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