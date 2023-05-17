Индзаги о выходе в финал ЛЧ: «Мы все осознаем в ближайшие дни. Для «Интера» это было мечтой, но мы всегда верили в нее»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.
«Нерадзурри» одержали победу над «Миланом» в полуфинале турнира (2:0, 1:0). В решающем матче «Интер» сыграет с «Реалом» или «Манчестер Сити».
«В ближайшие несколько дней мы все осознаем. Для нас изначально это было мечтой, но мы всегда верили в нее. Мы прошли невероятный путь. Победа в полуфинале, в дерби, в таком стиле, приносит удовлетворение».
О том, что ему понравилось больше всего
«Все: бег, агрессия, концентрация. С января по сегодняшний вечер у нас было четыре дерби, и мы выиграли все четыре. Они [«Милан»] – чемпионы Италии, у них очень качественная команда, но ребята сыграли великолепно.
О «Реале» и «Сити»
«Это две лучшие команды в Европе. Первая игра была равной. Я доволен тем, что мы сделали, я посмотрю завтрашний матч», – сказал Индзаги в эфире SportMediaset.
Заткнул рот хейтерне, объяснил популярно тем, кто сомневался.
Лучший, на сегодня, тренер Интера со времен Жозе!!!