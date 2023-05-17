Чалханоглу о победе над «Миланом» в ЛЧ: «Дерби всегда тяжелые, тем более для меня. Но прошлое есть прошлое, подливать масла в огонь нехорошо»

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Хакан Чалханоглу Футбол

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» обыграли «Милан» в полуфинале турнира (2:0, 1:0). В решающем матче «Интер» встретится с «Реалом» или «Манчестер Сити». 

«Это большая мечта – выйти в финал, который пройдет у меня дома (игра состоится в Стамбуле – Sports.ru). Поздравляю всех моих партнеров по команде. И поздравляю также «Милан», который хорошо поработал в этой Лиге чемпионов. Дерби всегда тяжелые, для меня тем более с учетом того, что произошло в прошлом году. Но прошлое есть прошлое, я не хочу больше об этом говорить. Подливать масла в огонь нехорошо.

У меня хорошие отношения с моими бывшими товарищами по команде, с Рикки [Массарой] и Мальдини. Всегда уважаю их. 

Мы всегда хорошо играли в Лиге чемпионов. Сегодня мы очень счастливы, завтра посмотрим, кто станет нашим соперником», – сказал Чалханоглу.

Турецкий футболист выступал за «Милан» с 2017 по 2021 год. 

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12 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
У Ригоберсонга всегда все виноваты тут бывшие игроки Милана , там Челси, в другой раз представители другого клуба , наверное сложно жить зная что твой любимый клуб постоянно вылетает из Лиги Европы
+8
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+8
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kaka10
Кебаб видимо понял, что конфликтовать с фанатами бывшего клуба это недостойно и некрасиво.

Извинения приняты, Чалханыч. Больше так не делай
+8
-1
+7
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Joey Ramone
Рассудительно, в финале на Чалханчика большая надежда
+3
0
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Abu Ibrahim
Ответ kaka10
Кебаб видимо понял, что конфликтовать с фанатами бывшего клуба это недостойно и некрасиво. Извинения приняты, Чалханыч. Больше так не делай
А когда Златан под одобрительные визги называл Хакана сыном шлюхи это было достойно и красиво ? Тебе почту скинуть его для извинений ?
+2
0
+2
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v6vngyr2dh
Ответ Velirpa
да и Эрдогана скоро облизывать.
А тебе Путина
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stomatologbeatles
Молодец Чалхан!
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Schiaff1no
Дзанетти что ли беседу провел перед новым контрактом или реально повзрослел. Даже странно от Чалхана слышать адекватные слово в адрес Милана
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Velirpa
Ответ kaka10
Кебаб видимо понял, что конфликтовать с фанатами бывшего клуба это недостойно и некрасиво. Извинения приняты, Чалханыч. Больше так не делай
да и Эрдогана скоро облизывать.
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Дмитрий Калашников
Ответ Velirpa
да и Эрдогана скоро облизывать.
он проиграет
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