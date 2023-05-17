Чалханоглу о победе над «Миланом» в ЛЧ: «Дерби всегда тяжелые, тем более для меня. Но прошлое есть прошлое, подливать масла в огонь нехорошо»
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.
«Нерадзурри» обыграли «Милан» в полуфинале турнира (2:0, 1:0). В решающем матче «Интер» встретится с «Реалом» или «Манчестер Сити».
«Это большая мечта – выйти в финал, который пройдет у меня дома (игра состоится в Стамбуле – Sports.ru). Поздравляю всех моих партнеров по команде. И поздравляю также «Милан», который хорошо поработал в этой Лиге чемпионов. Дерби всегда тяжелые, для меня тем более с учетом того, что произошло в прошлом году. Но прошлое есть прошлое, я не хочу больше об этом говорить. Подливать масла в огонь нехорошо.
У меня хорошие отношения с моими бывшими товарищами по команде, с Рикки [Массарой] и Мальдини. Всегда уважаю их.
Мы всегда хорошо играли в Лиге чемпионов. Сегодня мы очень счастливы, завтра посмотрим, кто станет нашим соперником», – сказал Чалханоглу.
Турецкий футболист выступал за «Милан» с 2017 по 2021 год.
Извинения приняты, Чалханыч. Больше так не делай