Пиоли о вылете «Милана» из ЛЧ: «Трудно говорить о провале, если быть объективным и видеть молодую команду, завоевавшую скудетто. Нам чего-то не хватает»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о вылете из Лиги чемпионов.
«Россонери» уступили «Интеру» в ответном матче полуфинала (0:1, первая игра – 0:2).
«Мы пропустили первые 15 минут первого матча, но говорить о желании игроков неправильно. Очень жаль, потому что мы дошли так далеко. Я разочарован? Это неизбежно, для нашего пути [выход в финал] был бы чем-то невероятным. Неудача – это большое разочарование, этот сезон более сложный, чем мы думали, но он многому нас научил.
Если быть объективным и видеть молодую команду, занявшую второе место и завоевавшую скудетто, трудно говорить о провале. Вылет в полуфинале в дерби – это разочарование, нам чего-то не хватает.
Впереди еще три игры [в Серии А], я постарался подтянуть игроков, чтобы хорошо завершить сезон. Мы можем начать все сначала с большей уверенностью, потому что фундамент прочен», – сказал Пиоли.
Спасибо Пиоли за сезон. Надеюсь, руководство не решит его уволить, а поддержит трансферами
Жалкое зрелище.
Сегодняшний Милан оказался функционально не готов к такой насыщенной концовке сезона + просела физика основных игроков из-за усталости. Игроки ротации не помогают команде, а ещё больше топят, что тоже сказывается морально
Интер в прошлом сезоне сыграл вничью и проиграл Милану. Скудетто более чем заслуженное