Пиоли о вылете «Милана» из ЛЧ: «Трудно говорить о провале, если быть объективным и видеть молодую команду, завоевавшую скудетто. Нам чего-то не хватает»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о вылете из Лиги чемпионов.

«Россонери» уступили «Интеру» в ответном матче полуфинала (0:1, первая игра – 0:2). 

«Мы пропустили первые 15 минут первого матча, но говорить о желании игроков неправильно. Очень жаль, потому что мы дошли так далеко. Я разочарован? Это неизбежно, для нашего пути [выход в финал] был бы чем-то невероятным. Неудача – это большое разочарование, этот сезон более сложный, чем мы думали, но он многому нас научил.

Если быть объективным и видеть молодую команду, занявшую второе место и завоевавшую скудетто, трудно говорить о провале. Вылет в полуфинале в дерби – это разочарование, нам чего-то не хватает.

Впереди еще три игры [в Серии А], я постарался подтянуть игроков, чтобы хорошо завершить сезон. Мы можем начать все сначала с большей уверенностью, потому что фундамент прочен», – сказал Пиоли

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30 комментариев

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kaka10
Пиоли из уважения к Мальдини открыто не говорит, что нужны пару топ игроков и крепкая скамейка для амбиций Милана

Спасибо Пиоли за сезон. Надеюсь, руководство не решит его уволить, а поддержит трансферами
+39
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+36
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bel01
Ответ amdrive79
Из этой команды выжат максимум, нужно усиление парой тройкой игроков мирового класса
Две трети состава команды на голову ниже уровня игроков топ-клуба.
+31
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+31
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Очки Дани Алвеса
Ответ Buharoid
Да Скудетто Милан при такой же игре и завоевал. Меньян в воротах+вспышки Леау с Тео+откровенное везение (очень сильно перебрали очков). Ну и Интер сам себе напривозил.
Да ну уж ладно, не обесценивай.
+13
-3
+10
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Очки Дани Алвеса
Да игроков в первую очередь. Ну какой Жиру и Месиас на таком уровне?
+10
-1
+9
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amdrive79
Из этой команды выжат максимум, нужно усиление парой тройкой игроков мирового класса
+8
0
+8
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Dixon010
Обидно не то, что проиграли. А то КАК проиграли. Бездарно, беззубо, безыдейно. Да, состав не идеальный, есть проблемы. Но вы ж чемпионы Италии, полуфиналисты ЛЧ. А играли как команда из серии Б
+9
-2
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Андрей Хенто
Ответ Подлый Интригант
Не хватает нормального тренера)
Если бы 5 лет назад болельщикам Милана сказали, что придет Пиоли и вместе с ним они выиграют долгожданное скудетто и будут выступать в полуфинале Лиги Чемпионов - они бы с ума сошли от счастья. Удобно всех собак вешать на тренера, да он тактически полностью был переигран кубковым тренером Индзаги, но с таким составом он неплохо справляется. Но думаю, что все же его учесть предрешена и он будет уволен, не простят ему поражений от Специй и Кремонезе. Но я бы хотел, чтобы руководство Милана не увольняли его, а наоборот, поддержали трансферами.
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bel01
Откровенно говоря, это был не Милан, а полное позорище.
Жалкое зрелище.
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Евгений Садчиков
Ответ kaka10
Пиоли из уважения к Мальдини открыто не говорит, что нужны пару топ игроков и крепкая скамейка для амбиций Милана Спасибо Пиоли за сезон. Надеюсь, руководство не решит его уволить, а поддержит трансферами
А зачем говорить про трансферы Мальдини? Паоло и сам прекрасно понимает это, уже намёки владельцам даёт. Другой вопрос поддержат ли владельцы трансферами.
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jonnysilverhand01
Пха … да успокойся ты, и так выше головы прыгнули … Интер на сегодня сильнее
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kaka10
Ответ Buharoid
Да Скудетто Милан при такой же игре и завоевал. Меньян в воротах+вспышки Леау с Тео+откровенное везение (очень сильно перебрали очков). Ну и Интер сам себе напривозил.
Скудетто Милан завоевал в том числе хорошей физической подготовкой игроков и характером. Прессинговать на 80+ минутах весь прошлый сезон это очень непросто между прочим

Сегодняшний Милан оказался функционально не готов к такой насыщенной концовке сезона + просела физика основных игроков из-за усталости. Игроки ротации не помогают команде, а ещё больше топят, что тоже сказывается морально

Интер в прошлом сезоне сыграл вничью и проиграл Милану. Скудетто более чем заслуженное
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Газонокосильщик Хави
Ответ kaka10
Пиоли из уважения к Мальдини открыто не говорит, что нужны пару топ игроков и крепкая скамейка для амбиций Милана Спасибо Пиоли за сезон. Надеюсь, руководство не решит его уволить, а поддержит трансферами
там парик без дела сидит. но думаю толку с этим руководством не будет и с ним. и имея ввиду руководство, я не о Мальдини
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Dixon010
А где же его гениальная фраза про замены?
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Максим Новиков
Пиоли вахлак. Почему замены в перерыве не делал? Видно же что план на игру не работает. Де Кетеларе даже шанса не дал, хотя казалось бы когда если не сейчас? Терять было особо нечего, а тренер ничего даже не предпринял
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ДЖИН
У Интера скамья длинней. У Милана тока нос.
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Ruslan Isaev
Ответ Подлый Интригант
"Таким составом": Ибрагимович, Жиру Леао Эрнандес, Кьяэр, Маньян. Да с таким составом он должен в полуфинал ЛЧ каждый год выходить и в чемпионате в 2 стабильно быть
Половина из них сбитые лётчики
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Никита Филимонов
Ответ Подлый Интригант
"Таким составом": Ибрагимович, Жиру Леао Эрнандес, Кьяэр, Маньян. Да с таким составом он должен в полуфинал ЛЧ каждый год выходить и в чемпионате в 2 стабильно быть
Ничего, в следующем сезоне молодые Ибрагимович и Жиру заматереют, поднаберутся опыта и всех порвут
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Sobachkin
Состава не хватает. Усилить некем, остальные устали морально и физически.
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