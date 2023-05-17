Пиоли о вылете «Милана» из ЛЧ: «Трудно говорить о провале, если быть объективным и видеть молодую команду, завоевавшую скудетто. Нам чего-то не хватает»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о вылете из Лиги чемпионов.

«Россонери» уступили « » в ответном матче полуфинала (0:1, первая игра – 0:2).

«Мы пропустили первые 15 минут первого матча, но говорить о желании игроков неправильно. Очень жаль, потому что мы дошли так далеко. Я разочарован? Это неизбежно, для нашего пути [выход в финал] был бы чем-то невероятным. Неудача – это большое разочарование, этот сезон более сложный, чем мы думали, но он многому нас научил.

Если быть объективным и видеть молодую команду, занявшую второе место и завоевавшую скудетто, трудно говорить о провале. Вылет в полуфинале в дерби – это разочарование, нам чего-то не хватает.

Впереди еще три игры [в Серии А], я постарался подтянуть игроков, чтобы хорошо завершить сезон. Мы можем начать все сначала с большей уверенностью, потому что фундамент прочен», – сказал .