«Интер» сыграет в финале ЛЧ впервые с 2010-го. Итальянский клуб вышел в финал впервые за 6 лет
«Интер» впервые за 13 лет вышел в финал Лиги чемпионов.
В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0). Последний раз «Интер» играл в финале Лиги чемпионов в 2010 году – тогда «нерадзурри» завоевали трофей, обыграв «Баварию» со счетом 2:0.
Последним итальянским клубом, выходившим в финал ЛЧ, был «Ювентус» в сезоне-2016/17 – в финале команда уступила мадридскому «Реалу» (1:4).
В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити». Второй финалист турнира определится в матче на «Этихад Стэдиум» в среду.
Сезар, Самуэль, Лусио, Дзанетти, Майкон, Матерацци, Камбьяссо, Станкович, Мотта, Снейдер, ЭтоО, Милито, Пандев и еще много важнейших игроков..Киву
Славные времена!)
Моуриньо , Милито, Майкон, Матерацци, Мотта, Марио
В каком бы состоянии Милан ни был, засушить оба полуфинала ЛЧ - это сильное заявление, ну и в отдельно взятом матче всë может быть, так что Интер просто так трофей не сольёт