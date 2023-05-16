«Интер» сыграет в финале ЛЧ впервые с 2010-го. Итальянский клуб вышел в финал впервые за 6 лет

«Интер» впервые за 13 лет вышел в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» по сумме двух матчей обыграл « » (2:0, 1:0). Последний раз «Интер» играл в финале чемпионов в 2010 году – тогда «нерадзурри» завоевали трофей, обыграв «Баварию» со счетом 2:0.

Последним итальянским клубом, выходившим в финал ЛЧ, был « » в сезоне-2016/17 – в финале команда уступила мадридскому « » (1:4).

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с победителем пары «Реал» – « ». Второй финалист турнира определится в матче на «Этихад Стэдиум» в среду.

«Интер» – в финале ЛЧ! Впервые с той победы при Моуринью