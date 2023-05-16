«Интер» сыграет в финале ЛЧ впервые с 2010-го. Итальянский клуб вышел в финал впервые за 6 лет

Теги Интер Милан Ювентус Манчестер Сити Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» впервые за 13 лет вышел в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0). Последний раз «Интер» играл в финале Лиги чемпионов в 2010 году – тогда «нерадзурри» завоевали трофей, обыграв «Баварию» со счетом 2:0.

Последним итальянским клубом, выходившим в финал ЛЧ, был «Ювентус» в сезоне-2016/17 – в финале команда уступила мадридскому «Реалу» (1:4).

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити». Второй финалист турнира определится в матче на «Этихад Стэдиум» в среду.

«Интер» – в финале ЛЧ! Впервые с той победы при Моуринью

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78 комментариев

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Газонокосильщик Хави
Ответ j30
самый слабый финалист за всю историю
Ставочка не зашла? Дай угадаю, еще на этапе выхода из группы?
+42
-1
+41
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d.xoxlov
Большой привет одному бородатому дядьке, который поверил, что Паратичи лучше Маротты. За пол-Роналду состав финалиста ЛЧ собрал человек.
+35
-3
+32
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ten Hag
То великая банда Жозе была
Сезар, Самуэль, Лусио, Дзанетти, Майкон, Матерацци, Камбьяссо, Станкович, Мотта, Снейдер, ЭтоО, Милито, Пандев и еще много важнейших игроков..Киву
Славные времена!)
+27
-1
+26
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Газонокосильщик Хави
Как бы я не относился к лукака, все равно ощутилась его магия в игре с Лаутаро. Пусть и на короткий период. Та самая, которая была при Конте.
+24
0
+24
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Jon Snow
Какой-то кубок Интертото посмотрел
+33
-16
+17
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internazionale_nerazzurri
В ОТЛИЧИИ ОТ ОДНОГО КЛУБА, которые любят проигрывать в финалах, «Интер» совсем другая история. Господин Индзаги вы прекрасны. Обожаю эту команду. Любимые черно-синие
+16
-3
+13
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Судоплатов
Ответ Granero-24
13 лет прошло... Моуриньо , Милито, Майкон, Матерацци, Мотта, Марио
Теперь будет Мартинес. 😉
+12
0
+12
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Судоплатов
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Странное ощущение. Вроде и хороший результат, да только финал ожидается с большой тревогой и чувством предопределености, обречённости.
Не бойся. Интеру терять нечего. И в одной игре всё может произойти.
+12
0
+12
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Vlados 86
Это уже победа для Интера. +100 млн в бюджет. Ну если финал затащат - то тогда уж все на Дуомо) Шикарный результат, вне зависимости от финала.
+13
-1
+12
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Андрюха с района
Наконец-то за долгое время в финал вышла достойная команда) И украсит своей игрой финал)
+16
-5
+11
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Андрюха с района
Ответ j30
самый слабый финалист за всю историю
Школьник, иди спи) В футболе ты вообще не разбираешься)
+12
-2
+10
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Granero-24
13 лет прошло...
Моуриньо , Милито, Майкон, Матерацци, Мотта, Марио
+9
0
+9
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Xell
Желаю сделать последний шаг и разнести Сити.Интер выиграет эту ЛЧ.Команда колючая,защита,вратарь супер.Симоне кубковый тренер,вся команда борется.
+13
-4
+9
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v6vngyr2dh
Ответ Pitkin
Комментарий удален пользователем
Тот финал был в Мадриде. Ложись спать
+9
0
+9
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Doug DeMuro99
в одном матче может все что угодно произойти если вдруг возьмут ушастого будет круто 🔥, но в любом случае Интер молодцы.
+8
0
+8
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Burel
Индзаги - кубковый гений 🔝
+12
-5
+7
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Экспертное мнение
Какой же невероятный шанс Лаутаро упустил, с таким сезоном мог бы претендовать на ЗМ, забей все моменты на ЧМ)
+10
-3
+7
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Антон Киселёв
Достали эти мантры про "скрытый финал" в параллельном матче
В каком бы состоянии Милан ни был, засушить оба полуфинала ЛЧ - это сильное заявление, ну и в отдельно взятом матче всë может быть, так что Интер просто так трофей не сольёт
+6
0
+6
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Vlados 86
Ответ Невский баклан
В паре МС - Реал, болельщикам Интера можно болеть за Реал, так как при его выходе будет напряженный финал. Если соперником Интера будет МС, то все будет очевидно.
Мадрид в ЛЧ - имба. Кто угодно, только не эти ребята.
+6
0
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Газонокосильщик Хави
Ответ Vlados 86
Это уже победа для Интера. +100 млн в бюджет. Ну если финал затащат - то тогда уж все на Дуомо) Шикарный результат, вне зависимости от финала.
Ну если возьмут, я все таки пойду делать татуировку с лого Интера. Правда со старым. К этому все равно не могу привыкнуть
+6
0
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Денис Митрофанов
То чувство когда ты ждал этого 13 лет
+11
-5
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jonnysilverhand01
Наконец таки, сколько боли пришлось стерпеть после того требла, мы в финале … надо отдаться и показать свою игру !
+4
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инок
В одной игре может случится всё, что угодно, тем более в финале ЛЧ.
+4
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Jan Paskel
конечно выиграют. И будут ржать над "доминатором Юве" 10-ых
+5
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TAGAY
а ведь до игры Барсы Интер хромал и у Барсы были все шансы просто тупо выбить их, но Барса провалила матч а на КН чудила Пике на ровном месте привез.. в ЛЧ почти вся удача у Интера, так что кто бы там не был соперником я бы еще подождал дарить победу МС/Реалу. что то подсказывает что Интер удивит.
+4
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