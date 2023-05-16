«Интер» одержал 4 победы над «Миланом» за сезон 2-й раз в истории. Все – сухие

«Интер» победил «Милан» в четвертый раз за один сезон.

Команда Симоне Индзаги одержала победу в ответном матче полуфинала чемпионов (1:0).

«Интер» обыграл « » четвертый раз подряд – в первом матче полуфинала ЛЧ «нерадзурри» одержали победу со счетом 2:0, 5 февраля « » победил со счетом 1:0 в 21-м туре Серии А, а 18 января команда Индзаги одолела соперника в Суперкубке Италии (3:0).

«Нерадзурри» одержали четыре победы над «россонери» в рамках одного сезона во второй раз в истории – ранее это случилось в сезоне-1973/74.