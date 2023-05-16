«Интер» одержал 4 победы над «Миланом» за сезон 2-й раз в истории. Все – сухие

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» победил «Милан» в четвертый раз за один сезон.

Команда Симоне Индзаги одержала победу в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0). 

«Интер» обыграл «Милан» четвертый раз подряд – в первом матче полуфинала ЛЧ «нерадзурри» одержали победу со счетом 2:0, 5 февраля «Интер» победил со счетом 1:0 в 21-м туре Серии А, а 18 января команда Индзаги одолела соперника в Суперкубке Италии (3:0).

«Нерадзурри» одержали четыре победы над «россонери» в рамках одного сезона во второй раз в истории – ранее это случилось в сезоне-1973/74. 

13 комментариев

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Xell
Интер пишет историю.Это круто.Индзагги обалденный тренер.Ну и команда,сегодня каждый был хорош.
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Красный чай
Походу теперь фанаты придут на базу милана с пейнтбольным оружием
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alexsem69
Короли Милана💪
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Velirpa
Интер - владелец Милана.
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Joey Ramone
Носагимович решил на это не смотреть???
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rigobersong
Месть за 2003!:)😀
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Albert Sarkisov
Всех братьев Интеристи с выходом в финал. Будем надеяться на лучшее и верить в победу. Настрой и удачи нам всем. Форца ИНТЕР.
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Starki92
Симоне деклассировал за сезон Стефано.
Пиоли вообще ничего не придумал для Интера после матча осенью, когда феерил Рафа.
Все 4 матча после этого - полный провал.
Браво, Симоне.
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qqblt
Тут была инфа на сайте, что пиоли с детства за интер. Была б другая команда было бы труднее
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Антон Фалафель
Болею за Милан, но Интер просто на классе проехался катком. Браво!
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