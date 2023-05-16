«Интер» одержал 4 победы над «Миланом» за сезон 2-й раз в истории. Все – сухие
«Интер» победил «Милан» в четвертый раз за один сезон.
Команда Симоне Индзаги одержала победу в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0).
«Интер» обыграл «Милан» четвертый раз подряд – в первом матче полуфинала ЛЧ «нерадзурри» одержали победу со счетом 2:0, 5 февраля «Интер» победил со счетом 1:0 в 21-м туре Серии А, а 18 января команда Индзаги одолела соперника в Суперкубке Италии (3:0).
«Нерадзурри» одержали четыре победы над «россонери» в рамках одного сезона во второй раз в истории – ранее это случилось в сезоне-1973/74.
Пиоли вообще ничего не придумал для Интера после матча осенью, когда феерил Рафа.
Все 4 матча после этого - полный провал.
Браво, Симоне.