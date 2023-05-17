Лаутаро о выходе в финал ЛЧ: «Ключевым фактором была команда. У меня был похожий опыт на ЧМ: если вы едины, сможете провести важные матчи наилучшим образом»

Лаутаро Мартинес высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.

«Интер» одержал победу над « » в ответном матче полуфинала чемпионов (1:0, первая игра – 2:0).

«Мы проделали отличную работу в обоих матчах. Ключевым фактором была команда.

У меня был похожий опыт на чемпионате мира: если вы едины, вы сможете провести эти очень важные матчи наилучшим образом.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы помочь своим партнерам по команде. Мы знали, что у нас есть возможность выйти в финал Лиги чемпионов, и сегодня мы выполнили свою работу», – сказал аргентинский нападающий « » в эфире Sky Sport.