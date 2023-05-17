Лаутаро о выходе в финал ЛЧ: «Ключевым фактором была команда. У меня был похожий опыт на ЧМ: если вы едины, сможете провести важные матчи наилучшим образом»

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА ЧМ-2022 Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.

«Интер» одержал победу над «Миланом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 2:0). 

«Мы проделали отличную работу в обоих матчах. Ключевым фактором была команда. 

У меня был похожий опыт на чемпионате мира: если вы едины, вы сможете провести эти очень важные матчи наилучшим образом.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы помочь своим партнерам по команде. Мы знали, что у нас есть возможность выйти в финал Лиги чемпионов, и сегодня мы выполнили свою работу», – сказал аргентинский нападающий «Интера» в эфире Sky Sport. 

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Как же жаль, что на 99% лига чемпионов кончится завтра. Финал будет тухлым, Интер не может позволить себе играть в открытый футбол против Реала или Сити, а значит, это будет вата из разряда игр сборной Италии на победном Евро.
Можно будет порадоваться за Пепа/Анчи или поразиться очередному рекорду Бензема или Холланда, вполне вероятно можно будет в очередной раз удивиться умению итальянцев отстоять свою ничейную победу в важном матче. Но финал явно проиграет такому полуфиналу, а это значит, что по накалу мы завтра посмотрим финальный матч этой лиги чемпионов, господа.
Надеюсь, это будет здорово!
А Интеру конечно здорово повезло с сеткой, попасть на двух португальцев подряд - фантастика. Но за игру с Миланом респект, прям на классе победили.
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Торо, просто топ. Растет на глазах! Надеюсь, до конца карьеры будет в Интере
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cdsocer
Ответ Очки Дани Алвеса
Как же жаль, что на 99% лига чемпионов кончится завтра. Финал будет тухлым, Интер не может позволить себе играть в открытый футбол против Реала или Сити, а значит, это будет вата из разряда игр сборной Италии на победном Евро. Можно будет порадоваться за Пепа/Анчи или поразиться очередному рекорду Бензема или Холланда, вполне вероятно можно будет в очередной раз удивиться умению итальянцев отстоять свою ничейную победу в важном матче. Но финал явно проиграет такому полуфиналу, а это значит, что по накалу мы завтра посмотрим финальный матч этой лиги чемпионов, господа. Надеюсь, это будет здорово! А Интеру конечно здорово повезло с сеткой, попасть на двух португальцев подряд - фантастика. Но за игру с Миланом респект, прям на классе победили.
Есть фанаты футбола, есть болельщики, а есть любители. Этот комментарий написал любитель, которому в матчах важны только голы и красивый футбол. А многие, кто смотрит футбол не через призму написанного выше, ценят моменты, различные смены схем по ходу матча, грамотную игру в защите. Футбол этим и прекрасен, что побеждает не тот кто 70 процентов владения мячом, а тот кто идеально под это подстраивается и побеждает!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Ключевым фактором был сам Мартинес.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Ответ Очки Дани Алвеса
Как же жаль, что на 99% лига чемпионов кончится завтра. Финал будет тухлым, Интер не может позволить себе играть в открытый футбол против Реала или Сити, а значит, это будет вата из разряда игр сборной Италии на победном Евро. Можно будет порадоваться за Пепа/Анчи или поразиться очередному рекорду Бензема или Холланда, вполне вероятно можно будет в очередной раз удивиться умению итальянцев отстоять свою ничейную победу в важном матче. Но финал явно проиграет такому полуфиналу, а это значит, что по накалу мы завтра посмотрим финальный матч этой лиги чемпионов, господа. Надеюсь, это будет здорово! А Интеру конечно здорово повезло с сеткой, попасть на двух португальцев подряд - фантастика. Но за игру с Миланом респект, прям на классе победили.
Ну да в прошлом же сезоне Реал в финале такой яркий матч выдал. А в этом Интер снова покажет всем школьникам каким должен быть футбол. Без бессмысленного вливания гор бабла, без одноклеточной тики-таки - с вдумчивой грамотной игрой на каждом участке поля. С игрой где мячи не залетают в ворота один за другим из-за дырявой обороны или слабого вратаря. Это будет блюдо для настоящих ценителей которые понимают что в футболе есть не только красота голов но и искусство обороны, тактика, контратаки, игра по сопернику. Готовься, звиздюк, это будет настоящая мощь СериАла где даже в Салернитане на раме - Очоа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Ответ Очки Дани Алвеса
Как же жаль, что на 99% лига чемпионов кончится завтра. Финал будет тухлым, Интер не может позволить себе играть в открытый футбол против Реала или Сити, а значит, это будет вата из разряда игр сборной Италии на победном Евро. Можно будет порадоваться за Пепа/Анчи или поразиться очередному рекорду Бензема или Холланда, вполне вероятно можно будет в очередной раз удивиться умению итальянцев отстоять свою ничейную победу в важном матче. Но финал явно проиграет такому полуфиналу, а это значит, что по накалу мы завтра посмотрим финальный матч этой лиги чемпионов, господа. Надеюсь, это будет здорово! А Интеру конечно здорово повезло с сеткой, попасть на двух португальцев подряд - фантастика. Но за игру с Миланом респект, прям на классе победили.
а зачем тебе матчи смотреть?
включи обзор голов и моментов, тебе же это надо

а вообще надо заминусовать этот антифутбольный комментарий
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Ответ Очки Дани Алвеса
Как же жаль, что на 99% лига чемпионов кончится завтра. Финал будет тухлым, Интер не может позволить себе играть в открытый футбол против Реала или Сити, а значит, это будет вата из разряда игр сборной Италии на победном Евро. Можно будет порадоваться за Пепа/Анчи или поразиться очередному рекорду Бензема или Холланда, вполне вероятно можно будет в очередной раз удивиться умению итальянцев отстоять свою ничейную победу в важном матче. Но финал явно проиграет такому полуфиналу, а это значит, что по накалу мы завтра посмотрим финальный матч этой лиги чемпионов, господа. Надеюсь, это будет здорово! А Интеру конечно здорово повезло с сеткой, попасть на двух португальцев подряд - фантастика. Но за игру с Миланом респект, прям на классе победили.
Чтобы рассуждать о игре Интера в финале, надо бы посмотреть хотя бы часть его матчей сезона.
Кто бы не противостоял миланцам в финале, они не будут фаворитами, но играть они будут на победу.
Сетка, как сетка. Выход из группы с Байерном и Барсой, обыграли непроигрывающую Бенфику, плюс дерби в полуфинале - это дорогого стоит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ответ cdsocer
Есть фанаты футбола, есть болельщики, а есть любители. Этот комментарий написал любитель, которому в матчах важны только голы и красивый футбол. А многие, кто смотрит футбол не через призму написанного выше, ценят моменты, различные смены схем по ходу матча, грамотную игру в защите. Футбол этим и прекрасен, что побеждает не тот кто 70 процентов владения мячом, а тот кто идеально под это подстраивается и побеждает!
Да пожалуйста, просто мне не особо интересна вся эта лукомщина, я же не строю из себя эстета или эксперта. Я просто делюсь тем, что вижу и ожидаю. Первый полуфинал итальянцев был хорош, сегодня - откровенно слабый. И это моё мнение, которое не пытается охватить все нюансы и тонкости, которых, как в мемной картинке с айсбергом, мы не знали и знать не будем.
Я смотрю футбол ради эмоций, и вот тактическое дрючелово меня не особо цепляет, может не дорос пока что.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Лаутаро, браво! Тащил и затащил. Лукаку конечно, вовремя вышел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v6vngyr2dh
Ответ Очки Дани Алвеса
Как же жаль, что на 99% лига чемпионов кончится завтра. Финал будет тухлым, Интер не может позволить себе играть в открытый футбол против Реала или Сити, а значит, это будет вата из разряда игр сборной Италии на победном Евро. Можно будет порадоваться за Пепа/Анчи или поразиться очередному рекорду Бензема или Холланда, вполне вероятно можно будет в очередной раз удивиться умению итальянцев отстоять свою ничейную победу в важном матче. Но финал явно проиграет такому полуфиналу, а это значит, что по накалу мы завтра посмотрим финальный матч этой лиги чемпионов, господа. Надеюсь, это будет здорово! А Интеру конечно здорово повезло с сеткой, попасть на двух португальцев подряд - фантастика. Но за игру с Миланом респект, прям на классе победили.
Бла бла бла бла бла, стандартный набор очередного «аналитЕГа»
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Fedoseev
Ответ cdsocer
Есть фанаты футбола, есть болельщики, а есть любители. Этот комментарий написал любитель, которому в матчах важны только голы и красивый футбол. А многие, кто смотрит футбол не через призму написанного выше, ценят моменты, различные смены схем по ходу матча, грамотную игру в защите. Футбол этим и прекрасен, что побеждает не тот кто 70 процентов владения мячом, а тот кто идеально под это подстраивается и побеждает!
Он скорее хотел сказать про уровень соперников. Можно находить интересную игру у многих , но класс есть класс. Это все равно , что в турнире по теннису в одном полуфинале будут играть праймовые Джокович и Федерер , а во втором полуфинале - Монфис и Димитров. И те , и другие покажут хороший конкурентный теннис. Вопрос: в какой паре качество игры будет выше и из какой пары спортсмен, наиболее вероятно, выиграет титул?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
darby crash
Ответ kaka10
Интер ожидаемо и заслуженно прошёл. Но вот эти грязные приёмы Ачерби и Барелы напоминают истинный Интер)
ты вообще вменяемый? вспомнишь, кто у вас там в первой игре откровенно ударил нашего ЦЗ в штрафной и не получил не то, что пенальти, а даже ЖК? ДБ. Бть 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нея Смирнова
Ответ Тюменец
Лаутаро, браво! Тащил и затащил. Лукаку конечно, вовремя вышел.
Я думаю тут все игроки молодцы,не только Лаутаро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий