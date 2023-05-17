Лаутаро о выходе в финал ЛЧ: «Ключевым фактором была команда. У меня был похожий опыт на ЧМ: если вы едины, сможете провести важные матчи наилучшим образом»
Лаутаро Мартинес высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.
«Интер» одержал победу над «Миланом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 2:0).
«Мы проделали отличную работу в обоих матчах. Ключевым фактором была команда.
У меня был похожий опыт на чемпионате мира: если вы едины, вы сможете провести эти очень важные матчи наилучшим образом.
Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы помочь своим партнерам по команде. Мы знали, что у нас есть возможность выйти в финал Лиги чемпионов, и сегодня мы выполнили свою работу», – сказал аргентинский нападающий «Интера» в эфире Sky Sport.
Можно будет порадоваться за Пепа/Анчи или поразиться очередному рекорду Бензема или Холланда, вполне вероятно можно будет в очередной раз удивиться умению итальянцев отстоять свою ничейную победу в важном матче. Но финал явно проиграет такому полуфиналу, а это значит, что по накалу мы завтра посмотрим финальный матч этой лиги чемпионов, господа.
Надеюсь, это будет здорово!
А Интеру конечно здорово повезло с сеткой, попасть на двух португальцев подряд - фантастика. Но за игру с Миланом респект, прям на классе победили.
включи обзор голов и моментов, тебе же это надо
а вообще надо заминусовать этот антифутбольный комментарий
Кто бы не противостоял миланцам в финале, они не будут фаворитами, но играть они будут на победу.
Сетка, как сетка. Выход из группы с Байерном и Барсой, обыграли непроигрывающую Бенфику, плюс дерби в полуфинале - это дорогого стоит.
Я смотрю футбол ради эмоций, и вот тактическое дрючелово меня не особо цепляет, может не дорос пока что.